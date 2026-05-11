[2026.06.05開催] AIデータ活用シンポジウム 2026

一般社団法人 AIデータ活用コンソーシアム

かつて深層学習を用いたシステムの実装は限られた研究者の専門領域でした。しかし、現在ではアクセス可能な様々なデータを基盤とする生成AIが多くのサービス、システムで使用されています。一方で、ソースであるデータと生成されたデータの関係、オーナーシップが古くて新しい複雑な問題を提起しています。

また、セキュリティにおいても、攻撃に生成AIが積極的に活用されるなど、脅威の前提は大きく変わりつつあります。これまで主に「コード」や「人」を中心に考えられてきた脅威モデルは、生成AIの普及によって、「データ」や人ではない主体（non-human identities、AIエージェント）を含むものへと拡張されています。学習データの汚染、偽情報、偽情報による社会リスクなども大きな問題となっています。

本シンポジウムでは、生成AIを取り巻く知的財産の構造がどのように変化しているのか、そしてデータそのものがどのようにセキュリティ上の脅威となり得るのかを、技術的背景と具体的な事例を交えながら解説します。

※今回は対面開催のみであり、オンライン配信の予定はございません。

■開催日：2026年06月05日（金） 13：30 ～18：00（13：00開場）

■場 所：東京ミッドタウン八重洲カンファレンス

東京都中央区八重洲二丁目2番1号 5階イベントスペース

■参加費：無料

■主 催：一般社団法人 AIデータ活用コンソ-シアム

■開催概要

基調講演(1) 「創造者なき創造の時代 ― AIと知財のはざまで揺らぐ

知のオーナーシップ」東京科学大学／渡部 俊也氏

基調講演(2) 「生成AIでビジネスの何が変わるのか」

元経済産業省／西山 圭太氏

セッション(1) 「生成AI時代の新たなリスクに対応するセキュリティ 」

富士通株式会社／今井 悟史氏

セッション(2) 「生成AIと特許制度」

TMI総合法律事務所／阿部 豊隆氏

セッション(3) 「AI開発・活用に関する法規制の全体像」

TMI総合法律事務所／榊原 颯子氏

セッション(4) パネルディスカッション

モデレーター：東京科学大学／渡部 俊也氏

パネラー ：元経済産業省／西山 圭太氏

富士通株式会社／今井 悟史氏

TMI総合法律事務所／阿部 豊隆氏

TMI総合法律事務所／榊原 颯子氏

■お申し込み方法：

コンソーシアムのホームページよりお申し込みください

https://aidata.or.jp/seminar/aidc2026/

■本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人AIデータ活用コンソーシアム

事務局：info@aidata.or.jp

https://aidata.or.jp/