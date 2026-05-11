ジール、EDIX実行委員会主催「第17回　EDIX（教育総合展）東京」日本マイクロソフト展示ブースに出展

株式会社アバントグループ

アバントグループで、デジタルトランスフォーメーション（以下「DX」）推進事業を展開する株式会社ジール（本社：東京都品川区、代表取締役社長：沼田 善之、以下「ジール」）は、2026年 5月13日(水) から 5月15日(金)まで東京ビッグサイトで開催される「第17回 EDIX（教育総合展）東京」の日本マイクロソフトの展示ブースに出展し、教育現場におけるダッシュボードの構築支援やMicrosoft Azure基盤で実現した大学教職員用IR基盤の導入支援をご紹介します。

■第17回 EDIX（教育総合展）東京とは

EDIX（エディックス）は、学校や教育機関、教材・ICT機器などを取り扱う企業など、教育にかかわる全ての皆さまを対象とした教育分野 日本最大の展示会です。

教育の課題に寄り添った3つのエリアで構成されており、さまざまな製品・サービスについて、その場で直接相談・体験・導入が可能です。

＜開催概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16467/table/553_1_69e2aa4db0a07f5dfc2b185267141a27.jpg?v=202605110251 ]

＜ジールの講演＞

2026年5月14日（木）13:20～13:40 小間番号：25-6

「データを『教育の資産』に変える次世代IR戦略とデータ基盤構築レシピ」

株式会社ジール Microsoftビジネス推進室 上席チーフスペシャリスト 田村 政則

本講演では、なぜ今、塾・学校経営や教育改善のために、Microsoft Fabricに代表されるモダンなデータ基盤がIRに必要なのかを分かりやすく解説します。成績・出欠・進路・学習履歴など散在するデータをどうつなぎ、日々の指導や経営判断に活かしていくのか。「その先」を見据えた上でのデータ活用を支援してきた多数の実績をもとに、構築時につまずきやすいポイントや、AI時代を見据えた設計の考え方を具体例とともにご紹介します。

＜ジールのブース展示＞

ジールの展示では、児童生徒の興味関心・悩みをくみ取るダッシュボードの構築支援の紹介やMicrosoft Azure基盤で実現した大学教職員用IR基盤の導入支援をご紹介いたします。

ジールブースにご来場いただきますよう、関係者一同 心よりお待ちしております。

今後もジールは、データ活用領域における30年以上の実績と知見を生かし、企業のDX実現を伴走するパートナーとしてお客様の企業価値向上に貢献するとともに、すべての人々がデータを活用でき、そのデータから恩恵を受けられる社会の実現を目指してまいります。

【株式会社ジールについて】

株式会社ジールは、DX構想策定のコンサルティングやデータ基盤構築、AIを主軸としたデータ高度利用支援や内製化の伴走型支援など、プロジェクトの全工程にわたって、最先端のテクノロジーと専門性による一気通貫のサービスを提供し、企業のデジタルトランスフォーメーションやデータドリブン経営の推進を支援しています。自社製品として、クラウド型データ分析基盤「ZEUSCloud」、DX人材育成を支援する「ZEAL DX-Learning Room」、オープンデータ活用サービス「ＣＯ-ＯＤＥ」、AI系SaaS「STORYAI」なども展開しています。東証プライム市場上場の株式会社アバントグループの 100%子会社です。

社 名：株式会社ジール

設 立：2012 年 7 月

代表者：代表取締役社長 沼田 善之

URL：https://www.zdh.co.jp/

主要業務：ビジネスソリューションパッケージの開発・ライセンス販売・コンサルティングサービス・サポートサービス など

本社所在地：東京都品川区西五反田8丁目4-13 五反田JPビルディング11階

大阪支社：大阪府大阪市中央区伏見町二丁目 1 番 1 号 三井住友銀行高麗橋ビル 7F

札幌オフィス：札幌市中央区北5条西11丁目15-4

【アバントグループについて】

株式会社アバントグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 徹治、東証プライム市場上場、証券コード：3836）を持株会社として展開するアバントグループは、財務情報・非財務情報を問わず様々な情報に基づき、お客様が適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・BPOサービスをご提供し、「経営のDX」に貢献しています。

コーポレートサイト：https://www.avantgroup.com/

主要なグループ事業子会社（いずれも100％所有）は以下の通りです。

＜アバントグループ＞

○株式会社アバント：https://www.avantcorp.com/

○株式会社インターネットディスクロージャー ：https://internet-disclosure.com/

○株式会社ジール：https://www.zdh.co.jp/

○株式会社ディーバ：https://www.diva.co.jp/

〇株式会社VISTA：https://vista.avantgroup.com/

※本リリースに掲載する社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。

以上