NANO universe×MINERALTEX紫外線や暑さに配慮した機能素材を使用したTシャツ＆ノースリーブが2026年5月登場

MNインターファッション株式会社

MNインターファッション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉本一心）が展開する自社素材ブランド「MINERALTEX（ミネラルテックス）」が、株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）が展開するファッションブランド「NANO universe（ナノ・ユニバース）」の2026年5月展開アイテムに採用されました。

本企画では、天然鉱石を原料とした高機能素材「MINERALTEX」を使用したTシャツおよびノースリーブの2型を展開いたします。紫外線対策や暑さ対策に配慮した素材特性により、さまざまなシーンにおいて快適な着心地をサポートするアイテムに仕上げました。

本アイテムは、全国のナノ・ユニバース店舗および公式オンラインストアにて販売予定です。

製品概要

【MINERALTEX(TM)フォトプリントTシャツ】

モノクロのフォトグラフィックに、手書きタッチのロゴやメッセージを重ねたオリジナルプリントTシャツ。抜け感のあるデザインで、ラフさの中に程よいこなれ感をプラスした一枚です。

・カラーバリエーション：

- パターン1（ホワイト×ブルーロゴ）

- パターン2（ホワイト×レッドロゴ）

- パターン3（チャコール×ホワイトロゴ）

・サイズ展開：FREE

・価格：\6,435 (税込)

・商品ページ：https://store.nanouniverse.jp/products/6696124326?td_seg=tds511303tds474107tds749346tds474108

MINERALTEX(TM)ロゴプリントノースリーブTシャツ



シンプルなロゴデザインに、さりげないニュアンスを効かせたノースリーブTシャツ。フォントやレイアウト、配色にこだわったオリジナルロゴを使用し、ミニマルながらも一枚で雰囲気の出る仕上がりです。

・カラーバリエーション：チャコール、ホワイト、グレージュ

・サイズ展開：FREE

・価格：\5,940 (税込)

・商品ページ：https://store.nanouniverse.jp/products/6696124327?td_seg=tds511303tds474107tds749346tds474108

発売日・販売チャネル

2026年5月より、NANO universeの店舗およびオンラインストアにて販売予定です。

NANO universe公式サイト：https://store.nanouniverse.jp/

■ブランド情報

MINERALTEX（ミネラルテックス）

MINERALTEX（ミネラルテックス）は、天然鉱石を微細化し、繊維に練り込んで生まれた高機能素材です。紫外線を90%以上カットし、遮熱率は35%以上。さらに、肌に触れた瞬間にひんやりと感じる接触冷感性（Q-max値0.1以上）を備えています。日差しの強い季節でも快適な着心地をキープし、衣服内の温度上昇や不快感を軽減します。

URL：https://launch-park.com/pages/mineraltex(https://launch-park.com/pages/mineraltex/?utm_campaign=TIMES_2605_NANO_Mine&utm_id=TIMES_2605_NANO_Mine)

NANO universe（ナノ・ユニバース）

（※ブランド概要ご指定ございましたら、変更・反映いたします。）

ナノ・ユニバースは、1999年に東京・渋谷に1号店を構えた日本発のセレクトショップブランド。現在は、ブランドのコンセプトである「色気を纏わせる」をコアに据え、洗練されたデザイン・高品質な機能素材を通じて、お客様の魅力を引き出し、自信を創出するスタイル・アイテムを提供しております。

・公式サイト：https://store.nanouniverse.jp/

・Instagram：https://www.instagram.com/nanouniverse_official/

■会社概要

MNインターファッション株式会社

会社名：MNインターファッション株式会社（MN Inter-Fashion Ltd.）

代表取締役社長 ：吉本一心

本社：東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー

事業内容：機能資材、機能テキスタイル、産業資材、アパレル・服飾雑貨、ブランドマーケティングなど

URL：https://mn-interfashion.com(https://mn-interfashion.com/?utm_campaign=TIMES_2605_NANO_Mine&utm_id=TIMES_2605_NANO_Mine)



ブランドの詳細は、公式サイトおよび自社素材ブランドの情報発信プラットフォーム「LaunchPark(ローンチパーク)」のSNSアカウントにて随時公開しております。

LaunchPark：https://launch-park.com/(https://launch-park.com/?utm_campaign=TIMES_2605_NANO_MineT&utm_id=TIMES_2605_NANO_MineT)

Instagram：https://www.instagram.com/launchpark_mag/

株式会社TSIホールディングス

会社名：株式会社TSIホールディングス（TSI HOLDINGS CO., LTD.）

代表取締役社長：下地 毅

本社所在地：東京都港区赤坂8丁目5番27号 住友不動産青山ビル

事業内容：グループ会社の経営管理ならびにそれに付帯する業務（アパレル製品・雑貨などの企画・製造・販売等）

URL：https://www.tsi-holdings.com/