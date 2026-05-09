「待てないローン？ or 2年待てるローン？」生見愛瑠さんとチョコレートプラネットさんが共演!! 日本住宅ローンTVCMが5月9日より放映開始！

日本住宅ローン株式会社

住宅ローン専門の金融機関、日本住宅ローン株式会社(本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：安藤 直広 以下日本住宅ローン)は、モデル・俳優の生見愛瑠さん、人気お笑いコンビ チョコレートプラネットさんを起用した新CMを、2026年5月9日（土）より放映いたします。

新CMでは、金利上昇局面において住宅ローン選びに悩む方々へ、当社が提供する「2年待てるローン（MCJフラット極40）」をご紹介しています。

CM動画はこちら

金利上昇局面において、「どの住宅ローンを選べば良いのか」「今は借り時なのか」といった不安を抱える方が増えています。固定金利にするべきか、それとも変動金利にするべきか・・・正解がわからない時代に最適なローンを、日本住宅ローンがご提案します！

キーメッセージは「待てないローン？ or 2年待てるローン？」。CAに扮する生見愛瑠さんと、住宅ローン選択の迷いをコミカルに表現するチョコレートプラネットさんを、ぜひご覧ください！

30秒バージョン（YouTubeリンク）(https://www.youtube.com/watch?v=VJvuD15Yeac)

15秒バージョン（YouTubeリンク）(https://www.youtube.com/watch?v=6ntVVSDf0Ik)

「2年待てるローン（MCJフラット極40）」とは

「2年待てるローン（MCJフラット極40）」は、日本住宅ローンが提供する全期間固定金利型の住宅ローン。最大の特徴は、借入から2年後以降であればいつでも、固定金利から変動金利へ切り替えが可能なことです。金利上昇が続く現在、「まずは固定金利で安心してスタートしたいが、将来的に金利が落ち着けば変動金利に切り替えたい」というお客様のニーズに応え、発売開始以来、大変好評いただいております。

CM特設サイトはこちら（サイトURL）(https://www.mc-j.co.jp/lp/2nen_materu/index.html)

出演者プロフィール

生見愛瑠（ぬくみめる）

2002年3月6日生まれ、愛知県出身。

モデル・俳優。小学館「CanCam」専属モデル。

NTV「ヒルナンデス！」「THE突破ファイル」などバラエティ番組にレギュラー出演し活躍する一方、2021年に俳優デビュー。ドラマ「恋です！～ヤンキー君と白杖ガール～」(NTV)「石子と羽男ーそんなコトで訴えます？ー」(TBS)「風間公親～教場0～」(CX)「日曜の夜ぐらいは...」(ABC/EX)などに出演し話題に。2022年には映画初出演にしてヒロインを演じた「モエカレはオレンジ色」で第46回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。24年にはTBS火曜ドラマ「くるり～誰が私と恋をした ?～」でGP帯初主演を務めた。25年は映画「TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション」などに出演。26年3月20日にヒロインを務める「君が最後に遺した歌」が、4月29日には出演映画「SAKAMOTO DAYS」が公開。



チョコレートプラネット

2006年結成、長田庄平、松尾駿によるお笑いコンビ。2008年、2014年、2018年の3度「キングオブコント」決勝に進出。TT兄弟をはじめとするキャラクターやものまねで一躍人気を獲得。YouTubeチャンネル「チョコレートプラネット チャンネル」は登録者数248万人にのぼる(2026年4月現在)。「ヒルナンデス！」(日本テレビ系)、「新しいカギ」(フジテレビ系)にレギュラー出演するなど各方面で幅広く活躍中。

日本住宅ローン株式会社 会社概要

日本住宅ローン株式会社は、積水ハウス・大和ハウス工業・住友林業・セキスイハイム・三菱ＨＣキャピタルの共同出資により誕生した、住宅ローンに特化した新しいタイプの金融機関です。お客様一人ひとりのライフプランに合わせて最適な住宅ローンを提供し、夢のマイホーム実現をサポートしています。

商号：日本住宅ローン株式会社（The Mortgage Corporation of Japan, Limited. 略称:MCJ）

代表取締役社長：安藤 直広

設立：2003年5月

公式サイト：https://www.mc-j.co.jp/

問合せ先：日本住宅ローン株式会社 広報部

〒151-0053東京都渋谷区代々木2丁目1-1 新宿マインズタワー9階

TEL：03-6701-7700