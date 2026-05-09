「共学か、女子大か」で迷う高校生へ。総合型選抜で女子大に進学した先輩が語るオンラインイベントをルークス志塾が5月16日に開催

Loohcs株式会社

ルークス志塾は、2026年5月16日（土）20:00より、オンラインイベント「『共学か、女子大か』迷っている人へ ～ 総合型で女子大に進んだ先輩のリアルな話 ～」を開催します。

本イベントでは、ルークス志塾から総合型選抜で女子大に進学した先輩が登壇し、入学前に抱いていた女子大へのイメージ、総合型選抜での受験経験、入学後に感じたギャップや本音についてお話しします。

「女子大って偏差値が低いのでは？」「なんとなく地味そう」「共学と女子大、どちらを選べばいいのかわからない」

そんな不安や迷いを持つ高校生・保護者に向けて、女子大の実際の雰囲気や、総合型選抜で女子大を目指すうえで知っておきたいポイントを伝えるイベントです。

開催背景

大学選びにおいて、「共学か、女子大か」は進路選択の大きなテーマのひとつです。

一方で、女子大については、実際の学生生活や学びの環境を知る機会が限られており、偏見やイメージだけで選択肢から外してしまう高校生も少なくありません。

実際に女子大に進学した学生からは、「思っていたのと全然違った」という声もあります。

そこで本イベントでは、総合型選抜を経て女子大に進学した先輩が、自身の経験をもとに、受験時に考えていたこと、入学後に感じたこと、女子大ならではの魅力やリアルをお伝えします。

イベント概要

イベント名：「共学か、女子大か」迷っている人へ ～ 総合型で女子大に進んだ先輩のリアルな話 ～

日時：2026年5月16日（土）20:00～

形式：Zoomによるオンライン開催

参加費：無料

主催：ルークス志塾

申込方法：Peatixよりお申込みください

https://peatix.com/event/4998147/view

こんな方におすすめ

Peatixより申し込む :https://peatix.com/event/4998147/view

・共学か女子大かで迷っている高校生

・女子大に興味はあるが、不安や疑問がある方

・総合型選抜で大学進学を目指している方

・子どもの進路選択を一緒に考えたい保護者の方

当日の内容

女子大のリアルトーク

入学前に持っていた女子大へのイメージと、実際に入学してから感じたギャップについてお話しします。女子大ならではの良さや、実際の学生生活についても紹介します。

総合型選抜のリアル

女子大の総合型選抜ではどのような学生が求められるのか、どのように準備を進めていけばよいのかについて、実際の受験経験をもとにお伝えします。

質問タイム

登壇者に直接質問できる時間を設けます。女子大のこと、総合型選抜のこと、大学生活のことなど、気になることを質問できます。

参加するとわかること

登壇者

- 女子大の「実際のところ」を現役学生から直接聞ける- 女子大の総合型選抜で評価されるポイントがわかる- 合格した先輩がどのような準備をしていたのかがわかる- 共学と女子大を比較するうえでの視点が得られる西 桃香

津田塾大学 学芸学部 在籍。

総合型選抜での受験を経て進学。高校時代はバレーボール部での活動やフィリピンでのボランティアに注力し、経験をもとに自己PR・志望理由書を磨き上げ、合格を実現。

現在は国際協力や英語を学ぶ傍ら、大学の学生スタッフやフィールドワークイベントの運営にも携わっています。

また、Loohcs志塾新小岩校舎・船橋校舎では講師として総合型選抜対策を指導し、これまでに多くの合格者を支援。女子大合格者も輩出しています。

Loohcs志塾とは

Loohcs志塾（ルークス志塾）は、総合型選抜（旧AO入試）対策に特化した大学受験予備校です。長年の経験と実績に基づき、多くの生徒を難関大学合格へ導いています。

指導は、生徒一人ひとりの個性と目標に合わせた個別指導を基盤としつつ、少人数グループでの議論も取り入れています。講師陣は総合型選抜での合格経験者が多く、実践的なアドバイスを提供。小論文・面接対策から出願書類作成まで、合格に必要なスキルを網羅的に指導します。

将来の目標が不明確な生徒へのサポートも充実しており、自己分析を通じて進路決定を支援。対面・オンライン指導の選択も可能です。

運営

Loohcs株式会社

代表取締役：嶺井 祐輝

所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル 3階（渋谷本校）

Webサイト：https://loohcs.co.jp/