石丸伸二、フリーアナウンサー・まさかつがミス東大・あさへ“同時告白”！「MK5、マジでキレる5秒前」しんじ節炸裂の最終回に／りゅうせい＆なつこは“歪だけど相性抜群”カップル成立！｜『恋愛病院』最終回

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年5月7日（木）夜10時より、“本気の恋を忘れた大人たち”が本音で向き合う新作オリジナル恋愛番組『恋愛病院』の最終回・#6を「ABEMA SPECIALチャンネル」にて放送いたしました。

『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり恋を忘れた大人たちが、2泊3日の共同生活を通して恋と向き合う恋愛番組です。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が集結し、不器用な大人たちの恋愛ドキュメントが繰り広げられます。

参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）をはじめ、『ごくせん』『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）ら男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、経営者で元自動車整備士のはるか（池田陽花/30歳）ら女性メンバー5名。スタジオ見届け人はアレン様、ひろゆき、真木よう子、玉城ティナが務めます。

【動画】石丸伸二、MK5のワケとは…？(https://x.com/i/web/status/2052644462208111013)

【動画】石丸伸二、「愛してる…」の真意は？(https://x.com/i/web/status/2052650267691409684)

■石丸伸二＆市議会議員・いずみ、“延長戦ドライブデート”でハグ！「しんじの恋の病を直せるのは私しかいない」いずみの告白にしんじの答えは？

最終回となる#6では、最後のおくすり「運命の告白タイム」が処方され、それぞれが最後の想いを伝えることに。

そんな中、仕事で一時離脱していた西東京市市議会議員・いずみは、ラストスパートをかけるべくしんじ（石丸伸二）との“延長戦”とも言えるドライブデートへ。自ら用意した「タメ語で話したい」「手を繋ぎたい」「ハグしたい」といった“恋のおくすり”で積極的に距離を縮めていきます。

照れながらもハグを交わした2人。デート後、「恥ずかしかったけど、しんじの温もりを感じられたのは貴重な体験でした」と笑顔を見せたいずみは、しんじへの告白を決意します。

そして迎えた告白タイム。いずみは「正直で、真面目で、笑顔が素敵なところに惹かれました」「しんじの恋の病を直せるのは私しかいないと思います」と真っ直ぐ想いを伝えます。しかし、しんじからは「ごめんね、いずみ。いずみとそういう関係を作っていくのは難しいと感じました」という返答が。感謝を伝えその場を去ったいずみは、「実りはしなかったけど、恋の気持ちを思い出せたのが財産」とコメント。その前向きな言葉に、スタジオからも「いずみにシード権を与えましょう」「続投をお願いしたいくらい好き！」とエールが送られました。

■りゅうせい＆なつこ、“歪だけど相性抜群”なカップル成立「絶対、一緒に住みません」

一方、実業家・りゅうせいは、元トップグラドル・なつこへ告白。「なっちゃんといると自分らしくいられる」と想いを伝えるりゅうせいに対し、なつこも「前向きに、お友達からぜひよろしくお願いします」と返答します。

さらに、2人は初日に記入していた“秘密の絶対条件”を告白。りゅうせいは「絶対、一緒に住みません」と宣言。その理由について、「一緒に住んでると傷つけることが多い気がする」「ドタバタいろんなことをやりたい男なので、寂しい思いをさせるかもしれない」と語りつつ、「でも、なっちゃんといて、ちょっと揺らいでます」と本音を打ち明けます。

すると、なつこも「私の絶対条件と合ってるかも」と驚いた様子を見せ、「年に10回以上、1人で海外旅行を許してくれる人」と自身の条件を披露。「私も1人で自由にする時間がすごく大切だから」と語り、2人の“歪だけどぴったり噛み合う価値観”が明らかになります。

最後にはハグを交わし、“まずは友人から”という形でカップル成立。これにスタジオからも「めっちゃいいじゃん！」「すごい巡り合わせ！」と祝福の声が上がり、ひろゆきも「一般的に見たら歪な条件なのに、それがたまたま合ったのがすごい」と驚きの表情を見せました。

■石丸伸二＆まさかつ、あさへ“同時告白”三角関係の行方は？「MK5。マジでキレる5秒前」最後まで“しんじ節”炸裂

そして最後の告白タイムでは、浜辺で待つあさのもとへ、まさかつとしんじの2人が登場。まさかつは「仕事以外で心が動く、その扉を破ってくれたのがあさちゃんだった」と想いを伝え、「“毎日1時間半、一緒に筋トレしたい”という絶対条件も、なくてもいいかなって思ってる」と、価値観すら変わったことを明かします。

一方、しんじも「“愛してる”とはまだなってはいないけど、これから仲良くなっていきたい」と不器用ながら本音を吐露。「家族の最適化」という独自の“絶対条件”を語りながら、あさへ手を差し伸べます。

2人同時に手を差し出され、困惑するあさ。一度は2人の手を取るも、スタッフから「どちらかを選ぶか、どちらも選ばないか」と選択を迫られ、さらに困惑。悩んだ末、「どっちも選べない」と結論を出します。最後まで揺れ続けた三角関係の結末に、スタジオからも悲鳴が上がりました。

そんな中、しんじが最後まで複雑な感情を見せる場面も。いずみとのドライブデート後のインタビューでは、「MK5。マジでキレる5秒前」とまさかの発言。番組に対し、「人生史上これほどイライラしたことはなかった」と本音を吐露します。さらに告白後には、「こんな酷い演出、構成って考えられるんだって思った」と番組への複雑な思いを明かしたしんじ。一方で、「間違いなく、ここに来るときは本当に恋愛感情、人と向き合おうとしていた。慣れないことはしないもんですね」ともコメント。不器用ながらも真剣に恋と向き合っていたことを明かしました。

それぞれが自分の“恋の病”と向き合った今回の旅。スタジオからは「みんな成長していた」「条件だけじゃなく、ちゃんと向き合いたいと思えたのがすごい」といった声も上がり、玉城は「計算じゃない、大人の素直な恋愛模様が見られた」とコメント。SNSでも「こんな恋愛番組初めて見た」「すごくリアルな人間ドキュメントだった」「みんな好きになった」など、大きな反響が寄せられました。

■スピンオフ『恋愛番組に石丸伸二、置いてきた』、5月9日（土）公開決定！“しんじの恋”の裏側と謎に迫る！

またこのたび、スピンオフとして5月9日（土）に『恋愛番組に石丸伸二、置いてきた』の公開が決定。石丸伸二を2泊3日、恋愛番組に置いてきたらどんな顔を見せるのか――。収録前の本音から未公開デートシーン、そして“MK5”発言の裏側まで、“しんじ節”全開だった石丸伸二を観察し、浮かび上がった数々の恋の謎に迫ります。 「石丸伸二はわずかでも恋心を抱いたのか」「なぜ恋はうまくいかなかったのか」――本編では描ききれなかった裏側を通して、“恋愛番組に置かれた石丸伸二”を深掘りしていきます。

なお5月9日（土）は「恋愛病院DAY」と題し、昼12時45分より、『恋愛病院』全6回に加え、スピンオフ『恋愛番組に石丸伸二、置いてきた』を無料一挙放送いたします。さらに、夜9時頃から、”みんなで石丸伸二の恋を見守る会”をビジネス動画メディアReHacQと同時生配信いたします。

スピンオフと合わせて、これまでの“恋のリハビリ”の裏側を、ぜひお楽しみください。

■新番組『恋愛病院』放送概要

放送日時： 2026年4月2日（木）から毎週木曜日夜10時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

出演：アレン様、ひろゆき、真木よう子、玉城ティナ

#6URL：https://abema.go.link/i721y

事前インタビュー：https://abema.go.link/fDo6J

告知映像：https://www.youtube.com/watch?v=PgQTZ3IQPDE

▼『恋愛病院』参加者10名（※50音順）

＜男性参加者＞

しんじ（石丸伸二/43歳）

ひでお（石黒英雄/37歳）

まさかつ（雫石将克/32歳）

ゆうと（小泉勇人/30歳）

りゅうせい（桑田龍征/40歳）

＜女性参加者＞

あさ（神谷明采/25歳）

いずみ（千間泉実/33歳）

エリナ（平川愛里菜/33歳）

なつこ（辰巳奈都子/38歳）

はるか（池田陽花/30歳）

※OA時の年齢となります。

■5月9日(土)「恋愛病院DAY」放送概要

・『恋愛病院』全6回無料一挙放送

放送日時： 2026年5月9日（土）昼12時45分～

URL：https://abema.go.link/hVCLg

・『恋愛番組に石丸伸二、置いてきた』無料放送

放送日時： 2026年5月9日（土）夜8時～

URL：https://abema.go.link/elnbY

・『ReHacQ観賞会Final！みんなで石丸伸二の恋を見守る会』無料放送

放送日時： 2026年5月9日（土）夜9時5分～

URL：https://abema.go.link/7bcI4

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL3チャンネル

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/