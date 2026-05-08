えどりく最終戦でオレンジをプレゼント！

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株式会社クボタ（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）

クボタスピアーズ船橋・東京ベイは、今シーズンえどりく最終戦となる第18節 コベルコ神戸スティーラーズ戦を、「オレンジ大作戦！」として開催いたします。




「オレンジ大作戦！」では、マッチデーパートナーである船昌商事株式会社様のご協賛により、来場者先着6,000名様へ本物のオレンジをプレゼントすることが決定しました。


本試合では、この他にもチームとファンが一体となって盛り上がる、さまざまなイベントを企画しております。



試合概要

NTTジャパンラグビーリーグワン2025-26 　第18節


船昌商事株式会社「おひさまのおいしさを、どこまでも。」スペシャルマッチ


クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 　vs 　コベルコ神戸スティーラーズ


日時：2026年5月10日(日) 　14時30分　キックオフ


会場：スピアーズえどりくフィールド（東京都江戸川区清新町２丁目１－１）


配布対象：対象試合のチケットをご購入された方、先着6,000名様　


配布場所：各入場ゲート（入場ゲート通過後のお渡しとなります）


内　　容：オレンジをおひとり様1個プレゼント


協賛企業：船昌商事株式会社


注意事項：オレンジは手渡しとなります。袋等は各自ご持参ください。



第18節コベルコ神戸スティーラーズ戦特設サイト


https://www.kubota-spears.com/landing_page2025-26/game_20260510/