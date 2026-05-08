1点からオリジナル刺繍で注文可能！高品質「REWARD」ベースボールキャップ5種を新発売

株式会社イメージ・マジック

株式会社イメージ・マジック(https://imagemagic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_baseball-cap)（東京都文京区、代表取締役社長：山川 誠）が展開する、2,200種類以上のアイテムを取り扱うオンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp(https://originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_baseball-cap)」は、2026年5月7日（木）より、高い通気性とタフな耐久性を兼ね備えた「REWARD（レワード）(https://originalprint.jp/reward?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_baseball-cap)」ブランド【ベースボールキャップ5種(https://originalprint.jp/cap/p/1012?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_baseball-cap)】の取り扱いを開始しました。

本商品は、独自の「簡易ロゴ刺繍(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoEmbroidery#logo?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_baseball-cap)」に対応しており、少年野球チームや草野球から、アパレルショップの物販、アーティストグッズまで、高品質なオリジナルキャップを1点から在庫リスクなしで作成可能です。

チーム需要からアパレル物販まで、オンデマンドでプロ品質を実現

■ 本格派「REWARD」キャップに待望の刺繍対応モデルが登場

これまで多くのプロ野球・社会人野球チームを支えてきた「REWARD」のベースボールキャップが、オリジナルプリント.jpのラインナップに加わります。ハードな練習や試合に耐えうる耐久性と、長時間の着用でも快適な通気性を両立した5つのモデルを展開。全てのモデルで簡易ロゴ刺繍が可能となり、従来のプリントとは一線を画す、高級感と立体感のある仕上がりを実現します。

■ 1点からの小ロット対応で在庫リスクを解消

通常、刺繍キャップの制作は一定以上のロット数が求められることが多いですが、オリジナルプリント.jpでは1点から注文が可能。必要な時に必要な分だけ作るオンデマンド生産により、在庫リスクを抱えることなく、チームの新入団選手用や、アーティストの限定グッズ、アパレルブランドのテスト販売など、幅広いシーンでご活用いただけます。

選べる5種類のラインナップ

吸汗性・速乾性に優れたスベリ(レギュラーニットベースボールキャップ CP-01)チームロゴやキャラクターを刺繍で表現！簡易ロゴ刺繍

用途やスタイルに合わせて、形状や素材の異なる5モデルを用意しました。

レギュラーニット ベースボールキャップ (CP-01)(https://originalprint.jp/cap/REWARD%20%E3%83%AC%E3%82%AE%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97%20CP-01?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_baseball-cap)

無駄を削ぎ落としたオーソドックスで飽きのこない、REWARD（レワード）のレギュラーニットベースボールキャップ。



高い通気性とタフな耐久性を両立し、

ハードな練習から試合まで、常に快適なパフォーマンスをサポートします。

フラットバイザー ベースボールキャップ (CP-202)(https://originalprint.jp/cap/REWARD%20%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%BC%20%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97%20CP-202?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_baseball-cap)

インナーアジャスター付きのベースボールキャップ。

つばがストレートタイプのため、広いツバが強力な日差しや紫外線から守ってくれます。

タフシャイン素材で色あせしにくく長く使えるのもポイント！

スポーツシーンだけでなくタウンユースなど様々なシチュエーションでお使いいただけます。

アメリカンメッシュ ベースボールキャップ (CP-14)(https://originalprint.jp/cap/REWARD%20%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%20%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB%20%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97%20CP-14?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_baseball-cap)

インナーアジャスター付きのベースボールキャップ。

カールタイプのつばがしっかりフィットし、ズレにくい設計です。

強い日差しや紫外線から頭部を守り、屋外でも快適に使用できます。

吸汗速乾でアウトドア・スポーツにもぴったり！

カーブバイザー ベースボールキャップ (CP-105(https://originalprint.jp/cap/REWARD%20%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%BC%20%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97%20CP-105?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_baseball-cap) / CP-219(https://originalprint.jp/cap/REWARD%20%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%BC%20%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97%20CP-219?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_baseball-cap))

タフシャイン素材で色あせしにくく長く使えるベースボールキャップ。

六方仕様のしっかりとしたシルエットに、カール芯入りのカーブバイザーを採用しきれいなフォルムをキープしてくれます。

メッシュ仕様で通気性にも優れており、

吸水速乾機能により汗ばむ季節でも快適な着用感が続きます。

【商品概要】

商品名：

REWARD アメリカンメッシュ ベースボール キャップ CP-14(https://originalprint.jp/cap/REWARD%20%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%20%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB%20%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97%20CP-14?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_baseball-cap)

REWARD レギュラーニット ベースボールキャップ CP-01(https://originalprint.jp/cap/REWARD%20%E3%83%AC%E3%82%AE%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97%20CP-01?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_baseball-cap)

REWARD フラットバイザー ベースボールキャップ CP-202(https://originalprint.jp/cap/REWARD%20%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%BC%20%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97%20CP-202?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_baseball-cap)

REWARD カーブバイザー ベースボールキャップ CP-105(https://originalprint.jp/cap/REWARD%20%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%BC%20%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97%20CP-105?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_baseball-cap)

REWARD カーブバイザー ベースボールキャップ CP-219(https://originalprint.jp/cap/REWARD%20%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%BC%20%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97%20CP-219?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_baseball-cap)

発売日：2026年5月7日

加工手法：簡易ロゴ刺繍(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoEmbroidery#logo?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_baseball-cap)

販売価格：1点あたり 税込2,805円～（プリント代込）

注文可能数：1点から（小ロット・大ロット対応）

注文方法：商品ページの「デザインツール」より入稿

【お問い合わせ】

対応可能時間：平日 10:00～17:00（※土日祝日、当社指定休業日を除く）

▼ メディア取材のご相談、サービス協業・導入に関するお問い合わせ

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《オンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp」について》

株式会社イメージ・マジックが運営する「オリジナルプリント.jp」は、Tシャツやバッグ、マグカップなど、2,200種類以上のアイテムから選んで自分だけのオリジナルグッズを制作できるオンデマンドプリントサービスです。

1点からの小ロット注文から法人向けの大量生産まで幅広く対応しており、Web上の「デザインツール」を使えば専門知識不要で誰でも簡単にデータ作成が可能です。

公式サイト：https://originalprint.jp/(https://originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_baseball-cap)

Instagram：@originalprint.jp(https://www.instagram.com/originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_baseball-cap)

X：@original_print(https://x.com/original_print?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_baseball-cap)

《運営会社：株式会社イメージ・マジックについて》

1995年の創業以来、「必要なものを必要な分だけ作る」を推進し、オンデマンドプリントに関する各種サービス・ソリューションを展開しているソリューションカンパニー。

雑貨やアパレル製品にオリジナルプリントできる自社ECサイト「オリジナルプリント.jp」のほか、国内最大級のアパレル会社、EC会社や国内外大手メーカーとのビジネス連携も行っており、デザインツールの提供や商品の製造・出荷など各種ソリューション事業の展開を行っている。

SDGsの中でも、ゴール12の「つくる責任つかう責任」を最も貢献できる重点項目としてとらえてESG経営を進め、環境負荷の少ないモノづくりに貢献できる仕組み作りに積極的に取り組んでいる。

会社概要

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2025年12月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6F

コーポレートサイト：https://imagemagic.jp/(https://imagemagic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_baseball-cap)