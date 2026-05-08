ダノン、150億円超を投じ、群馬県館林市の自社工場を約1.5倍に拡張

ダノンジャパン株式会社

ダノンジャパン株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：ロドリゴ・リマ、以下ダノンジャパン）は、総額150億円以上の投資のもと、群馬県館林市の自社工場の延床面積を約1.5倍に拡張します。本拡張により、2028年より新たな生産体制の稼働を開始する予定です。

【工場拡張の背景】

ダノングループは、日本を重要な成長市場と位置づけるグループ戦略の一環として、変化する消費者ニーズや継続的なカテゴリー成長により迅速かつ安定的に対応するため、ダノンジャパンにおける国内生産体制の強化を進めています。ダノンジャパンは堅調な成長を続けており、2025年には日本のヨーグルトおよび乳酸菌飲料市場において、2018年比で約40%のシェア拡大を達成しました（※1）。特に、「ダノン ビオ」「ダノン オイコス」「ダノン ヨーグルト」をはじめとする主力ブランド群は、生活者の皆さまから高い支持をいただいており、近年需要拡大が続いていました。こうした成長の加速に加え、今後さらなる拡大・多様化が見込まれる健康ニーズに柔軟かつ確実に応えていくため、より安定的で機動力の高い生産体制の構築が不可欠であると判断し、自社工場の拡張を決定しました。2028年までに既存の館林工場を約7,000平方メートル 増築することで、生産基盤を一層強化してまいります。

【地域社会との共生と、サステナビリティ設計】

ダノンジャパンは、2002年の館林工場設立以来、国内で販売するヨーグルト製品すべてを同工場で生産し、地域社会とともに歩んできました。市内にある城沼総合運動場のネーミングライツ取得（ダノンスポーツパーク）や、日本遺産である里沼の保全活動への参画など、地域に根ざした取り組みを展開するほか、2025年11月には館林市と包括連携協定を締結し、健康、スポーツ、環境など幅広い分野において協働を進めています。今回の工場拡張では、新たな雇用創出を通じた地域経済への貢献を見込むとともに、工場屋根上への太陽光パネル設置や、環境負荷の低いアンモニアを用いた冷却装置（アンモニアチラー）の導入など、サステナビリティにも配慮した設計を採用しました。

【代表取締役社長 ロドリゴ・リマのコメント】

「長きにわたり信頼関係を築いてきた群馬県館林市において、工場拡張という新たな成長フェーズを迎えられることを大変嬉しく思います。ダノンは、『世界中のより多くの人々に、食を通じて健康をお届けする』というダノンのミッションのもと、日本の皆さまの多様化・高度化する健康ニーズに応える製品づくりを続けてまいりました。新工場は、主力ブランドの安定供給を支えるだけでなく、新たな製品カテゴリーやイノベーティブな製品を製造するためにも欠かせない施設となります。今後も地域社会との共生や地域経済への貢献を大切にしながら、より柔軟で機動力の高いものづくりに取り組み、食を通じた健康価値の創出に貢献してまいります。」

【オペレーションズ本部長 グザビエ・デプレのコメント】

「日本市場における主要な成長分野での生産能力を拡大し、新しい生産ラインを導入することで、引き続き生活者の皆さまに製品をお届けできることを嬉しく思います。今後も成長と未来への投資を続けるとともに、トップ・エンプロイヤー（※2）としての評価をさらに強化してまいります。」

（左からダノンジャパン営業本部長 竹渕 智也、ダノンジャパン館林工場長 後藤 貴裕、在日フランス商工会議所 理事 フランソワ ザビエ・リエナール、群馬県 副知事 大塚 康裕、ダノンジャパン代表取締役社長 ロドリゴ・リマ、館林市長 多田 善洋、新井組 代表取締役社長 馬場 公勝、ダノンジャパン オペレーション本部長 グザビエ・デプレ、ダノンジャパン調達部長 藤原 祐輔、ダノンジャパンMiraiプロジェクト部長 スージー・シャ）※敬称略

＜ダノンジャパン 館林工場 拡張 概要＞

・名称 ：ダノンジャパン 館林工場

・所在地：群馬県館林市下早川田町366-1

・投資額：150億円以上

・増築延床面積：約7,000平方メートル

・増築後延床面積：約22,400平方メートル （予定）

・増築建築面積：約6,000平方メートル

・生産品目 ：「ダノン ビオ」「ダノン オイコス」「ダノン ヨーグルト」

・稼働開始時期：2028年（予定）

・新規雇用創出数：50～100名程度

※1: ダノンジャパン調べ、インテージ SRI＋ ヨーグルト・乳酸菌飲料市場の推計販売規模（金額ベース）期間：2018年1月～2025年1月

※2: 第三者機関である「トップ・エンプロイヤー・インスティテュート」が、世界各国で優れた人事施策を実践する企業を認定する国際認証。ダノンジャパンは2025年・2026年と2年連続で認定を受けている。

＜ダノンジャパンについて＞

1919年に世界初のヨーグルト工業化に成功し、現在フランス・パリに本拠を置くダノンは、「世界中のより多くの人々に、食を通じて健康をお届けする」ことをミッションに、健康を重視した製品群を通して世界中でシェアを拡げている、食品・飲料業界のリーディングカンパニーです。ダノンは「チルド乳製品と植物由来の製品」「ウォーター」「専門栄養食品」の3つのカテゴリーでグローバルに事業を展開しており、世界120以上の地域で製品を販売しています。日本市場には1980年に参入し、現在はダノンジャパン株式会社として、乳製品の「ダノン ビオ」「ダノン オイコス」「ダノン ヨーグルト」「ベビーダノン」「プチダノン」、また植物性食品（オーツミルク）の「アルプロ」を展開しています。またダノンジャパンは2020年、日本の大手消費財メーカーおよび食品業界で初めて、社会や環境に配慮した事業活動において一定の基準を満たした企業のみに与えられる国際認証「B Corp」を取得しており、「One Planet. One Health」というビジョンのもと、より健康的で持続可能な事業展開・経営に尽力しています。

https://www.danone.co.jp