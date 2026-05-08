【日本風景】鮮やかな色彩で夏を彩る。日本風景シリーズから夏柄の新作ジグソーパズルを2026年5月下旬より発売。

株式会社やのまん

ジグソーパズル製造販売事業を手掛ける株式会社やのまん（本社：東京都台東区蔵前2-6-4マスダヤビル7Ｆ 代表取締役：矢野宙司）はこの度、日本の美しい夏の風景を題材としたジグソーパズル2商品を2026年5月下旬より発売します。全国の玩具店、家電量販店、劇場物販、公式ECサイト等にてご購入いただけます。

やのまん公式サイトURL：https://www.yanoman.co.jp/products/list?category_id=767

商品概要

やのまん公式サイト :https://www.yanoman.co.jp/products/list?category_id=767向日葵の丘と入道雲（北海道） 500ピース写真：堀町政明/アフロ 協力：北海道北竜町

北海道北竜町に広がるひまわり畑の夏景色を切り取った一枚です。青空の下、見渡す限りに咲き誇るひまわり畑と、空高く湧き立つ入道雲が美しい調和を生み出します。自然の雄大さと季節の彩りが、完成後の空間に明るさと開放感をもたらします。

完成サイズイメージ木製フレームに入れたイメージアルミ製フレームに入れたイメージ

商品名：向日葵の丘と入道雲（北海道）

内容物：パズルピース（500ピース）、専用のり、へら、サービスカード

価格：2,200円（税抜価格2,000円）

ピース数：500ピース ※専用フレームは別売りです

パズル完成サイズ：38×53cm

発売日：2026年5月下旬

商品詳細URL：https://www.yanoman.co.jp/products/item/05-1102

商品詳細(やのまん公式) :https://www.yanoman.co.jp/products/item/05-1102夏夜を彩る大花火（新潟） 300ピース写真：玉置じん/アフロ

夜空を埋め尽くすように咲き誇る、色鮮やかな大花火。組み進めるほどに、夏祭りの空気感や懐かしい情景が浮かび上がります。一瞬で消えてしまう美しさを、じっくりと味わえる一枚です。

完成サイズイメージ木製フレームに入れたイメージアルミ製フレームに入れたイメージ

商品名：夏夜を彩る大花火（新潟）

内容物： パズルピース（300ピース）、専用のり、へら、サービスカード

価格：1,760円（税抜価格1,600円）

ピース数：300ピース ※専用フレームは別売りです

パズル完成サイズ：26×38ｃｍ

発売日：2026年5月下旬

商品詳細URL：https://www.yanoman.co.jp/products/item/03-967

開発担当者コメント

商品詳細(やのまん公式) :https://www.yanoman.co.jp/products/item/03-967

今回の日本風景シリーズ新作は、日本の「THE・夏」をストレートに感じていただきたいという想いで企画しました。北海道・北竜町のひまわり畑は、その圧倒的な色彩と開放感を再現するため、夏らしい青空、立体的な入道雲、見渡す限りのひまわりのコントラストにこだわりました。500ピースという組み応えのあるボリュームですが、湧き立つ入道雲や一輪ごとの花の向きをヒントに、爽やかな風を感じながら夢中になって組み上げる高揚感を味わっていただけるはずです。

また、新潟の花火は、夜空を埋め尽くす一瞬の花火を、ジグソーパズルを通じて永遠の瞬間として手元に残していただきたいと思い選考しました。300ピースと挑戦しやすいサイズ感ながら、深い夜の空と鮮やかな火花が織りなす情景をじっくりと堪能いただけます 。

どちらも完成後はお部屋に飾っていただき、夏のエネルギーに満ちた最高のインテリアとしてお楽しみいただけますと幸いです。

株式会社やのまんについて

1973年、日本で初めてジグソーパズルを販売した老舗企業である株式会社やのまんは、翌1974年には日本初となるジグソーパズルの国内製造を開始しました。その後、ジグソーパズルをはじめ、カードゲームやTVゲームなど幅広いホビー商品を展開しており、長年の経験と信頼をもとに、世代を超えて愛される製品づくりに取り組んでいます。

現在では、ジグソーパズルに加え、カードゲーム関連商品やボードゲームなど、多彩なホビー商品を企画・製造・販売しています。世代を超えて楽しめる「遊び」を通じて、人と人とのつながりや心の豊かさを育むことを目指しています。

会社概要

会社名：株式会社やのまん

代表者：代表取締役 ⽮野 宙司

所在地：東京都台東区蔵前2-6-4マスダヤビル7F

ＴＥＬ：03-3865-2930

ＦＡＸ：03-3865-8529

事業内容：ジグソーパズルと額縁、カードゲーム、及び雑貨等の企画・開発・製造（制作）・販売

設立： 1954年1月

HP：https://www.yanoman.co.jp/

X：https://twitter.com/puzzle_yanoman

note：https://note.yanoman.co.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@YANOMAN1954