マレーシア名門UCSI大学、全国18校との連携協定を締結

イングリッシュイノベーションズ株式会社

UCSI University(本校：マレーシア・クアラルンプール）、および日本校を運営するイングリッシュイノベーションズ株式会社（本社：東京都新宿区）は、2026年5月1日（金）、UCSI University in Japanキャンパスにて、「UCSI大学 日本校開校記念式典 兼 提携協定調印式」を開催いたしました。

全国18の高校と連携協定を締結マレーシア政府関係者と行われたテープカットセレモニー



本式典は、マレーシアの有力私立大学であるUCSI Universityが、日本における新たな教育拠点としてUCSI University in Japanを正式に開校したことを記念するとともに、日本全国の中学・高等学校との提携協定（MoU）締結を行うものです。



当日は、UCSI Group、UCSI University、Education Malaysia Global Services（EMGS）、在日マレーシア大使館、東京都教育委員会関係者、ならびに全国18校の提携校関係者が出席しました。式典では、来賓によるスピーチ、テープカット、提携協定調印式、学校関係者向けのUCSI大学説明会などが行われ、日本にいながら海外大学教育につながる新たな進学モデルの始動を象徴する機会となりました。

日本にいながら海外大学進学を目指す新たな選択肢

UCSI University in Japanは、UCSI Universityのファンデーションコースを日本で受講できる教育拠点として、日本の高校生が海外大学進学に向けた準備を行うことを目的としています。海外大学進学においては、英語力、費用、生活環境、進学準備など、さまざまなハードルがあります。UCSI University in Japanでは、日本にいながら海外大学教育につながる準備課程を提供することで、生徒が段階的に海外進学へ挑戦でき、受講後は本校を含むマレーシアの大学および提携する大学への進学が可能となります。

2026年4月には33名の学生が入学しており、9月入学予定者を含めると、初年度は約60名の学生が在籍予定です。また、初年度の出願者数は3月末の時点で約90名にのぼり、海外大学進学への関心の高まりが見られます。

全国18校と提携協定を締結

4月に入学した44名の新入生

本式典では、全国18校の中学・高等学校と提携協定（MoU）を締結しました。本提携により、各校の生徒に対して、UCSI Universityへの進学情報、海外大学進学に関する説明会、進路相談、推薦制度、マレーシア視察機会などを提供し、日本の学校現場における海外大学進学の選択肢拡大を目指します。

提携校一覧：- 三田国際科学学園高等学校- 郁文館グローバル高等学校- 茨城県立勝田中等教育学校- 知徳高等学校- 浦和実業学園中学校（中高一貫部）- 学校法人明昭学園 岩倉高等学校- 東海大学菅生高校- 目黒日本大学高等学校- 常総学院高等学校- 鴎友学園女子中学高等学校- 北越高等学校- 多摩大学附属聖ヶ丘中学高等学校- 長野日本大学高等学校- 福岡雙葉高等学校- 星の杜高等学校- 東京都市大学塩尻高等学校- 東京成徳大学中学・高等学校- 関東学院六浦中学校・高等学校※順不同。UCSI大学と参加者との交流も活発に行われましたマレーシア政府関係機関・在日マレーシア大使館も来賓出席

式典には、UCSI Group Founder and Executive ChairmanであるDato’ Peter T. S. Ng氏、UCSI University Vice-Chancellor and PresidentのProfessor Emerita Datuk Ts. Ir. Dr. Siti Hamisah Binti Tapsir氏、UCSI Group Vice President, Business DevelopmentのMr Sheikh Fahmy Bin Sheikh Mohamed氏、Education Malaysia Global Services（EMGS）Chief Executive OfficerのMr Novie Tajuddin氏、在日マレーシア大使館 Deputy Chief of MissionのMr Zainal Azlan Mohd Nadzir氏らが出席しました。

Education Malaysia Global Services CEO Mr Novie氏からも祝辞会見コメント

UCSI側からは、日本での拠点開設について、「これまで短期プログラムを中心に多くの日本人学生を受け入れてきたが、今後はより長期的な学びにつながる重要な第一歩になる」との期待が示されました。

また、UCSI University in Japanについて、「東京・新宿を起点に、将来的には横浜・大阪などへの展開も視野に入れている」とし、日本における教育連携のさらなる拡大にも意欲を示しました。



EMGSからは、今回の取り組みについて、「マレーシアと日本の教育分野における良好な連携であり、マレーシアを教育ハブとして発展させる上でも意義がある」との考えが示されました。また、日本人学生にとって、マレーシアの大学で英語による高等教育を受けることや、卒業後のインターンシップ・就業経験につながる可能性についても期待が述べられました。



さらに、東京都教育委員会関係者からは、「日本にいながらファンデーションコースを通じて海外に出ていくきっかけを作れることは大きな魅力」との期待が寄せられました。日本の高校生にとって、国内大学だけでなく海外大学も進路の選択肢として捉えられる機運を高めていくことの重要性も示されました。

今回の開校は、日本とマレーシアの教育連携を深める取り組みであると同時に、日本の高校生にとって、アジアを起点に世界へ進学する新しいルートを提示するものです。

開催概要

名称：UCSI大学 日本校開校記念式典 兼 提携協定調印式

開催日：2026年5月1日（金）13:00-14:30

会場：UCSI University in Japan

主催：UCSI University 、イングリッシュイノベーションズ株式会社

内容：開校記念式典、来賓挨拶、テープカット、提携協定調印式、UCSI大学説明会、ネットワーキング

UCSI Universityについて

式典には在校生も参加

UCSI Universityは、マレーシアを代表する私立大学の一つです。QS世界大学ランキングでは269位にランクインしており、学生数は約15,000人、世界120カ国から多様な国籍・文化的背景を持つ生徒の集まる国際的な大学です。実践的な学び、産業界との連携、国際的な学習環境を強みとし、マレーシア国内外から多くの学生を受け入れています。



所在地： UCSI Heights, 1, Jalan Menara Gading, 56000 Kuala Lumpur, Malaysia

URL:https://www.ucsiuniversity.edu.my/

運営： UCSI Group

代表者： Dato’ Peter T. S. Ng, Founder and Executive Chairman

事業内容：クアラルンプールを拠点とする総合私立大学。ビジネス、工学、IT、医学・健康科学、ホスピタリティ、音楽など幅広い分野の教育プログラムを提供し、世界各国から学生を受け入れています。

UCSI大学クアラルンプール本校会社概要

名称：UCSI University in Japan

URL：https://ucsi-university.jp/

所在地：東京都新宿区西新宿7-2-12 松下産業本社ビル6F

運営：イングリッシュイノベーションズ株式会社

学校長：大塚庸平

事業内容：英語教育、海外大学進学支援、UCSI University in Japanの運営

代表者コメント

「UCSI University in Japanの開校は、日本の高校生にとって、海外大学進学をより現実的で身近な選択肢にするための大きな一歩です。英語力や費用面、海外生活への不安から、世界に挑戦する可能性を持ちながらも一歩を踏み出せない生徒は少なくありません。日本にいながら海外大学教育につながる環境を整えることで、生徒一人ひとりの進路の選択肢を広げていきたいと考えています。今後もUCSI University、マレーシアの教育関係機関、そして日本の学校関係者の皆さまと連携し、世界に挑戦する若者を育ててまいります。」

UCSI University in Japan 学校長 / イングリッシュイノベーションズ株式会社 代表取締役 大塚 庸平

代表大塚からのご挨拶