計量式顆粒充填機の世界市場2026年、グローバル市場規模（半自動型、全自動型）・分析レポートを発表
2026年5月8日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「計量式顆粒充填機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、計量式顆粒充填機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、計量式顆粒充填機市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は1054百万ドルと評価され、2031年には1482百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は5.0%であり、食品や医薬品など多様な産業分野における包装需要の拡大に伴い安定した成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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計量式顆粒充填機は、粒状および粉状の材料を一定量で正確に包装するための高精度な自動化装置です。
デジタルセンサーと制御システムを活用することで、正確な計量と自動充填を実現します。操作が簡単で柔軟性が高く、包装速度が速いことから、効率的な生産が可能です。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では半自動と全自動に分かれており、用途別では食品、化学、農業、医薬などに分類されています。
特に食品および医薬分野における品質管理ニーズの高まりが需要を牽引しています。
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主要企業としては、ZONESUN、Auger Enterprise Co., Ltd.、Sri Packing Machinery、Beeco Electronics、IPharmachine、CECLE Machine、ATCOWORLD、Samfull、Paxiom、Zhengzhou Vtops Machinery Co.,Ltd.などが挙げられます。さらにSHINE BEN、Landpack、Renas Makina、Cleveland Equipment、Scaylなども市場において重要な役割を担っています。これら企業は製品開発や技術革新を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特にアジア太平洋地域では製造業の拡大により市場成長が期待されています。
一方で欧州や北米では高度な包装技術への需要が市場を支えています。
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市場成長の要因としては、包装需要の増加、自動化ニーズの拡大、品質管理の高度化が挙げられます。一方で、設備投資コストや技術導入の負担が課題となっています。
また、高精度化や効率化技術の進展が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
全体として、本市場は今後も安定した成長が期待される分野であり、継続的な注視が必要です。
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目次
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「計量式顆粒充填機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、計量式顆粒充填機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、計量式顆粒充填機市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は1054百万ドルと評価され、2031年には1482百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は5.0%であり、食品や医薬品など多様な産業分野における包装需要の拡大に伴い安定した成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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計量式顆粒充填機は、粒状および粉状の材料を一定量で正確に包装するための高精度な自動化装置です。
デジタルセンサーと制御システムを活用することで、正確な計量と自動充填を実現します。操作が簡単で柔軟性が高く、包装速度が速いことから、効率的な生産が可能です。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では半自動と全自動に分かれており、用途別では食品、化学、農業、医薬などに分類されています。
特に食品および医薬分野における品質管理ニーズの高まりが需要を牽引しています。
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主要企業としては、ZONESUN、Auger Enterprise Co., Ltd.、Sri Packing Machinery、Beeco Electronics、IPharmachine、CECLE Machine、ATCOWORLD、Samfull、Paxiom、Zhengzhou Vtops Machinery Co.,Ltd.などが挙げられます。さらにSHINE BEN、Landpack、Renas Makina、Cleveland Equipment、Scaylなども市場において重要な役割を担っています。これら企業は製品開発や技術革新を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特にアジア太平洋地域では製造業の拡大により市場成長が期待されています。
一方で欧州や北米では高度な包装技術への需要が市場を支えています。
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市場成長の要因としては、包装需要の増加、自動化ニーズの拡大、品質管理の高度化が挙げられます。一方で、設備投資コストや技術導入の負担が課題となっています。
また、高精度化や効率化技術の進展が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
全体として、本市場は今後も安定した成長が期待される分野であり、継続的な注視が必要です。
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