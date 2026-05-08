宮川大聖プロデュースブランド「Etrarium」、「Hotel Vintage 目黒不動前」と提携し、限定1室のコラボルームを展開

AnyMind Group株式会社

AnyMind Group株式会社（読み：エニーマインドグループ、代表取締役CEO：十河 宏輔、以下「当社」）は、アーティスト「宮川大聖（みやかわ たいせい）」がプロデュースするD2Cアパレルブランド「Etrarium（エトラリウム）」において、アンティーク・ブティックホテル「Hotel Vintage 目黒不動前」と提携し、ブランドの世界観を体感できる限定1室のコラボレーションルームを、2026年6月18日（木）より約1ヶ月展開いたします。

本コラボレーションは、Etrariumの世界観を1室限定のホテルルームで体感できる特別企画です。アパレルブランドの枠を超え、宿泊空間そのものをブランド体験の場とし、滞在を通じてブランドの魅力を届けます。2026年5月8日（金）19時より、限定1室の特別ホテルプランの抽選販売を開始します。



■背景

「服が幸せと笑顔の始まりになりますように」というコンセプトを掲げるEtrarium。これまでアパレルを中心に展開してまいりましたが、より日常に寄り添い、ブランドを感じていただきたいという思いから、食や空間などライフスタイル全体へと表現の場を広げています。

今回のコラボレーションは、Etrariumが大切にするストーリー性と、Hotel Vintage 目黒不動前が掲げる「日常のリズムをゆるめ、心と時間をほぐす」という空間のコンセプトが深く共鳴したことから実現しました。アンティークの趣を大切にしたHotel Vintageの空間に、宮川大聖の感性とEtrariumの世界観を掛け合わせることで、日常を少し離れ、心に余白が生まれるような特別な滞在体験をお届けします。



■特別宿泊プランについて

スタンダードルーム（40平米）を、1室限定でEtrariumの特別仕様にコーディネート。室内でしか体験できない特別なコンテンツをご用意しております。

※客室内のアート展示および特別内装については、ご宿泊される方限定として、事前非公開とさせていただきます。

【プランの魅力・特典】

- ここだけの特別なアート空間- - 宮川大聖がこの部屋のために描き下ろした未公開のアートを、お部屋に特別展示- 旅の記憶を持ち帰るアメニティ- - オリジナルキーホルダーやメッセージカードなど、Etrariumの世界観を日常に持ち帰れる限定アメニティセットをご用意（宿泊者人数分お渡しします）- 特別な映像体験と街歩き- - 宮川大聖本人監修の特別公開映像を室内でお楽しみいただけるほか、オリジナル地域散策マップをお渡しし、ホテル滞在から周辺の街歩きまで、特別な時間を演出します- 宿泊対象期間：2026年6月18日（木）～7月19日（日）- 価格： 1室 月曜日 ～ 木曜日 56,650円（税込）金曜日～日曜日 59,400円（税込）- 抽選販売スケジュール：- - 応募期間：1次抽選 5月8日（金）～10（日）2次抽選 5月18日（月）～20（水）- - 残日程に応じてフリー解放 5月25日（月）～- - 当選発表：1次抽選 5月15日（金）2次抽選 5月22日（金）- 応募方法：Etrarium オンラインサイトよりご確認ください。https://etrarium.com/

※本宿泊プランの提供および販売はHotel Vintage 目黒不動前が行うものであり、当社は企画・プロデュースおよびプロモーションを担当します。

※本企画に関連して使用されるアート作品・映像・コンテンツ等の知的財産権は各権利者に帰属し、展示・撮影・広報利用については事前に必要な許諾を得た範囲で実施しています。

■宮川大聖 本人来店イベントについて

本コラボレーションを記念し、プロデューサーである宮川大聖本人が来店するイベントの開催が決定いたしました。

特別仕様の客室とは別に、本イベントのために用意された専用ルームにて本人と会える限定イベントを実施いたします。

- 開催日程：- - 2026年6月19日（金）、20日（土）、21日（日）、26日（金）、27日（土）、28日（日）- 開催時間：- - 各日 12:00～16:00- 場所：- - Hotel Vintage 目黒不動前内 特設ルーム- 参加方法・チケット販売について：- - Etrarium オンラインサイトよりご確認ください。https://etrarium.com/

※本イベントの主催・運営はHotel Vintageが行い、当社は企画協力の立場で関与します。イベントに関する安全管理および運営責任は主催者に帰属します。



■宮川大聖からのコメント

Etrariumは自身の絵画を起点に

「纏う世界観」

をコンセプトとしているブランドです。

今回のコラボでは、その世界観を一室に落とし込み、訪れる方が

「纏う」のではなく「没入する」

そんな体験を目指しました。

日常から少しだけ離れ、作品の内側に入り込むような感覚でご宿泊をお楽しみいただけたら幸いです。



■宮川大聖（みやかわくん） プロフィール

東京都の離島・式根島出身のシンガーソングライターSNSの総フォロワー数は254万人を超える。肩書きやジャンルに拘らないマルチな活動が、10代・20代のZ世代を中心に支持を得る。

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCYEUxkdgQrgL-MzmLwRO_Ew

X：https://twitter.com/My_kwk_N

Instagram：https://www.instagram.com/my_kwk_n/

■Etrariumについて

宮川大聖がプロデュースするアパレルブランド "Etrarium（エトラリウム）"。

Etrariumの服が幸せと笑顔の始まりになりますようにとの想いを込めて、宮川大聖自ら描き下ろした絵画をコレクションテーマとしてアイテムを展開。

URL: https://etrarium.com/

■Hotel Vintage 目黒不動前について

2025年4月に開業したHotel Vintageのブランドとしては初めてのカフェ併設型のホテル。

デザインコンセプトは、機能的でありながら曲線や明るい色を取り入れた「ミッドセンチュリーモダン」。

地域の伝統とスタイリッシュさを融合させ、落ち着きと開放感を両立しました。

客室は、大きな窓から自然光が差し込み、ハンドメイドの家具と調和する心地よい空間を演出。

ホテルステイだけにとどまらない、街がホッとあたたまる新しいここちよさをホテル&カフェを通してお届けします。

■ HOTEL & CAFE INFORMATION

Hotel Vintage目黒不動前(ホテルヴィンテージメグロフドウマエ）

・住所：〒141-0031 東京都品川区西五反田4丁目9番16号

・ウェブサイト：https://vintagemeguro.seven-garden.com/

・インスタグラム：https://www.instagram.com/hotel_vintage_megurofudomae

・お客さまのお問い合わせ先：vintage_fudomae@7garden.co.jp



１Fカフェ

THE ORDY BAKERY(ザ オーディーベーカリー)

・インスタグラム：https://www.instagram.com/ordybakery

・お客さまのお問い合わせ先：pr@7garden.co.jp



■AnyMind Groupについて

AnyMind Groupは、2016年にシンガポールで創業し、アジア市場を中心に15ヵ国・地域に拠点を構えるテクノロジーカンパニーです。ソーシャルメディアマーケティングやソーシャルコマースを起点に、ECからオフライン流通までを横断するBPaaS（Business Process as a Service）モデルを通じて、データとオペレーションを一体的に提供し、ブランド企業の事業成長を支援しています。東証グロース上場（証券コード：5027）

URL ：https://anymindgroup.com/ja/ (https://anymindgroup.com/ja/)