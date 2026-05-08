システムサービスのフィギュアブランド「One-Seventh Carat」から「お兄ちゃんはおしまい！　緒山まひろ パステルバニーVer.blue」が2026年5月に登場！

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システムサービス株式会社


システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、TVアニメ「お兄ちゃんはおしまい！」のプライズ商品を2026年5月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。




◆お兄ちゃんはおしまい！　One-Seventh Caratフィギュア 緒山まひろ パステルバニーVer.blue


【アミューズメント専用景品】







約17cmサイズのフィギュア。

＜商品詳細＞


【商品名】お兄ちゃんはおしまい！　One-Seventh Caratフィギュア 緒山まひろ パステルバニーVer.blue


【種類】全1種


【登場時期】2026年5月3週より順次登場予定


【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2605_oni_SS16938


※無くなり次第終了となります。




【フォロー＆リポストキャンペーン】




プライズ登場を記念して、フォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。



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抽選で5名様に5月登場 「お兄ちゃんはおしまい！　One-Seventh Caratフィギュア 緒山まひろ パステルバニーVer.blue」をプレゼント。



・キャンペーン期間


5月8日～5月13日23時59分まで




■One-Seventh Caratとは


台座なしでそのまま飾れる、ボリュームにこだわった


システムサービス株式会社の新プライズフィギュアブランドです。




■著作権表記


(C)ねことうふ・一迅社／「おにまい」製作委員会



■TVアニメ『お兄ちゃんはおしまい！』公式X


https://x.com/onimai_anime



■TVアニメ『お兄ちゃんはおしまい！』公式サイト


https://onimai.jp/



■システムサービス株式会社


https://fans.co.jp/



■システムサービスマニアック営業部公式（X/旧Twitter）


https://twitter.com/ss_maniac



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