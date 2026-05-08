システムサービスのフィギュアブランド「One-Seventh Carat」から「お兄ちゃんはおしまい！ 緒山まひろ パステルバニーVer.blue」が2026年5月に登場！
システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、TVアニメ「お兄ちゃんはおしまい！」のプライズ商品を2026年5月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。
◆お兄ちゃんはおしまい！ One-Seventh Caratフィギュア 緒山まひろ パステルバニーVer.blue
【アミューズメント専用景品】
約17cmサイズのフィギュア。
＜商品詳細＞
【商品名】お兄ちゃんはおしまい！ One-Seventh Caratフィギュア 緒山まひろ パステルバニーVer.blue
【種類】全1種
【登場時期】2026年5月3週より順次登場予定
【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2605_oni_SS16938
※無くなり次第終了となります。
【フォロー＆リポストキャンペーン】
プライズ登場を記念して、フォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。
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抽選で5名様に5月登場 「お兄ちゃんはおしまい！ One-Seventh Caratフィギュア 緒山まひろ パステルバニーVer.blue」をプレゼント。
・キャンペーン期間
5月8日～5月13日23時59分まで
■One-Seventh Caratとは
台座なしでそのまま飾れる、ボリュームにこだわった
システムサービス株式会社の新プライズフィギュアブランドです。
■著作権表記
(C)ねことうふ・一迅社／「おにまい」製作委員会
■TVアニメ『お兄ちゃんはおしまい！』公式X
https://x.com/onimai_anime
■TVアニメ『お兄ちゃんはおしまい！』公式サイト
https://onimai.jp/
■システムサービス株式会社
https://fans.co.jp/
■システムサービスマニアック営業部公式（X/旧Twitter）
https://twitter.com/ss_maniac
※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。