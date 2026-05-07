合同会社Riberte、ISMSの国際規格「ISO/IEC 27001:2022」の認証を取得

合同会社Riberte

合同会社Riberte（本社：東京都中央区、代表者：森本翔、以下「当社」）は、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格である「ISO/IEC 27001:2022」ならびに国内規格「JIS Q 27001:2023」の認証を2026年4月20日付で取得しました。

■認証取得の背景

ITコンサルティングサービスを提供する企業として、当社は取り扱う情報の機密保持およびプライバシー保護の重要性がこれまで以上に高まっていると認識しております。昨今のIT業界が直面するセキュリティ課題への対応は、当社の最重要課題として位置付けております。今回、当社の情報セキュリティ管理体制が国際的な水準に照らして審査・認証されたことで、客観的な安全性が担保されました。私たちは今回の認証取得を新たな出発点と捉えています。今後も、お客様に伴走できるビジネスパートナーとして、誠実な管理体制と高度な専門性をもって、ビジネスの成長に寄与する価値創造を追求してまいります。この取得を機に、ステークホルダーの皆様へさらなる安心を提供し、信頼関係をより強固に築いてまいります。

■合同会社Riberteについて

合同会社Riberteは、事業戦略の構想から業務改革、システムアーキテクチャ設計、PMO、本番稼働までをワンストップで支援するコンサルティング会社です。

個人のライフスタイルやビジョンに合わせ、自分で働き方をデザイン出来ることが当社の魅力です。「ゆたかな未来のきっかけを。」という理念のもと、一緒に働くパートナー一人ひとりが自己実現を果たすきっかけとなりたいと考えています。

会社HP ：https://www.riberte.jp/philosophy

wantedly：https://www.wantedly.com/companies/riberte_2024

所在地 ：東京都中央区八丁堀2-3-9 H¹O八丁堀

設立 ：2022年3月

代表者 ：森本 翔

事業内容：事業戦略の構想、業務改革、システムアーキテクチャの設計、PMO、等のコンサルティング事業