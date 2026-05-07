最新デジタルマーケティングを学べる無料勉強会を開催― 広告運用における、未知領域を攻略する仮説と検証の思考法―について学べる実践型セミナー ―

はじめに

one move株式会社

ONE Lab（ワンラボ）は、one move株式会社が運営する“デジタルマーケティングを科学する”専門チームです。アルゴリズム分析や最新トレンドの検証を継続的かつ体系的に行い、マーケティング成果の最大化を追求しています。

日々、200社を超えるクライアント様の戦略設計・企画・運用・分析改善に携わる中で得た知見をベースに、Z世代の感性に響くクリエイティブ制作や、インフルエンサーを活用したプロモーション、成果につながる広告運用をテーマとしたセミナーを展開。各領域のスペシャリストが講師として登壇し、実務に直結するノウハウを提供しています。

加えて、ONE Labではナレッジの体系化や新たなマーケティング手法の研究・検証にも積極的に取り組んでおり、変化の早いデジタル市場へ柔軟に対応できる体制づくりを進めています。

今回の勉強会では、日々の分析や現場で培った知見を基に、企業成長に貢献するマーケティング戦略やSNS活用の実践を紹介。明日から取り入れられるエッセンスを、分かりやすくお届けする内容となっています。

無料勉強会のテーマ:広告運用における、未知領域を攻略する仮説と検証の思考法

本セミナーでは、「有名アニメから学ぶ広告運用における仮説と検証の徹底」をテーマに、デジタル広告の成果を左右する思考プロセスについて解説します。広告運用において重要となる仮説設計のポイントや、動画クリエイティブの検証手法を、親しみやすいアニメの世界観に重ねながら分かりやすく紹介する内容です。

また、現場でよく見られる失敗事例を取り上げ、なぜ成果につながらないのかを紐解くとともに、成果を生み出すための「勝ちパターン」の見つけ方についても具体的に解説します。アニメを切り口とすることで、広告に詳しくない方でも理解しやすく、実務に応用できるヒントを得られる構成となっています。

広告運用担当者はもちろん、これからデジタルマーケティングに取り組む方にとっても、有益な知見が得られるセミナーです。

開催日時と参加方法

日時 ：2026年5月19日（火）12:00（※今回のテーマ）

日時 ：2026年5月26日（火）12:00（※以下、テーマは順次発表）

日時 ：2026年6月2日（火）12:00

日時 ：2026年6月9日（火）12:00

参加方法：事前のお申し込みは不要です。

お時間になりましたら以下のURLにアクセスしてください。

https://meet.google.com/jdd-dbrf-skn

※カメラ・マイクはOFFで問題ございません。

※毎週火曜日正午より、様々なテーマで勉強会を行っております。

ミーティングURLは共通です。

会社概要

会社名 ：one move株式会社

設立 ：2020年6月

代表取締役：原 慎吾

所在地 ：東京都三鷹市井の頭5－12－17

事業内容 ：SNSプロモーション事業、有料職業紹介事業

関係会社 ：株式会社ピアラ(東京証券取引所スタンダード市場)