VSING 渋谷にて大会「ROAD TO GiGO EXPO 2026」開催決定！本日5月7日（木）よりエントリー&予選スタート

株式会社ダイナモアミューズメント

株式会社ダイナモアミューズメント（本社：東京都千代田区、代表取締役：小川直樹、以下「当社」）は、「GiGO EXPO 2026」への出演権をかけた大会「ROAD TO GiGO EXPO 2026」を、渋谷センター街の「VSING渋谷」にて開催いたします。

予選本戦に出場した上位4名は6月21日（日）にベルサール秋葉原にて開催される「GiGO EXPO 2026」特別ステージでのパフォーマンスを予定しています。

■ROAD TO GiGO EXPO 2026 大会概要

本戦ではプロによる審査とVSING独自のCheer（応援システム）を融合させ、歌唱力のみならずパフォーマンス全体を評価。得点の高い上位4名が「GiGO EXPO 2026」での出演権を獲得。

「GiGO EXPO 2026」の特別ステージは、VSINGの魅力であるCheerによる演出はそのままに、観客席が約200席収容された大型ステージです。後日発表される出演者と同じステージに立つことができるチャンスとなります。

【予選】

期間：2026年5月7日（木）～ 5月22日（金）

エントリーフォームにて応募した上で、期間中VSING 渋谷にてパフォーマンスを行う。総合的に評価をし、上位16名を本戦に選出。

本戦出場者は5月22日（水）に本人確認連絡後、5月29日（金）に各種SNSにて発表予定。

エントリーフォームはこちら： https://forms.gle/6qbwnY1gKan95CR48(https://forms.gle/6qbwnY1gKan95CR48)

【本戦】

日程：2026年6月6日（土）

時間：10:00~14:30（予定）

会場：VSING 渋谷店

【GiGO EXPO 2026 VSINGステージ】

日程：2026年6月21日（日）

時間：後日発表

会場：ベルサール秋葉原（特別ステージ）

■GiGO EXPO 2026 概要

昨年ベルサール秋葉原の1Fで開催されたGiGO EXPO 2025では、人気VTuberや話題のアニメ声優陣、アーティストが登壇し、トークショーやミニライブを実施したステージイベントや、物販ブース・コラボ飲食など多数出店や協賛企業による出展が行われ、多数の方々にご参加いただきました。2026年は規模を拡大しての開催が決定。昨年を上回るコンテンツ数や来場者数が見込まれます。

■VSING 渋谷 概要

VSINGは、“歌う”だけではなく、“魅せる・応援する・つながる”を体感できる、ライブ感あふれる新感覚のアジアを中心に全世界72店舗で展開されているカラオケステージ＆バーで、日本初出店として渋谷にオープンしました。ステージでのパフォーマンスと観客の応援が一体となり、まるでライブ会場のような熱気と興奮を味わえる空間を体験していただけます。

・営業時間：

平日 18:00～29:00

土日祝 15:00～29:00

・場所：東京都渋谷区宇田川町32－15 udanowa 2階

・料金：公式HPを参照

・公式HP：https://vsing.jp

・公式X：https://x.com/VSING_Japan

・公式Instagram：https://www.instagram.com/vsing_japan/

■ダイナモアミューズメントとは

誰も感じたことがない「驚き」をプロデュースする会社です。

前身の会社時代を含めて「ロケーションベース・エンターテインメント」ビジネスにおいて25年の「知見」を有し、XR技術を用いてテーマパークや遊園地、イベント、ライブなどの企画立案からコンテンツ制作、ハードウェア運用、ビジネス展開まで一貫したサービスを行っています。

公式HP：https://dynamoamusement.jp/

公式X: https://x.com/DynamoAmusement

公式Instagram: https://www.instagram.com/dynamoamusement.inc/