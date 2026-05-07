Synology(R) 、正確で信頼性の高い情報検索を実現する AI Advisor を正式発表

Synology Japan株式会社

東京、日本 - 2026年5月7日 - Synology は本日、情報検索を簡素化するために設計されたインテリジェントなアシスタント「AI Advisor」を正式に発表しました。Synology のウェブサイト上で正確かつローカライズされた技術的なガイダンスを直接提供することで、AI Advisor は信頼できるインサイトを保証し、世界中のユーザーのトラブル解決までの時間を大幅に短縮します。

「AI Advisor は、Synologyが10年以上にわたり培ってきたAIの専門知識が結集されています」と、SynologyのGenerative AI Application GroupマネージャーであるSteven Liangは述べています。「Agent-as-Tool設計、動的なナレッジインジェクション、コンテキスト最適化、継続的な評価パイプラインにより、AI Advisor は正確で高品質な応答を提供し、自己改善を続けます。これらのイノベーションはSynology製品ラインナップ全体に拡大し、安全で直感的なソリューションという当社のビジョンを推進します。」

AI主権を確保するセルフホスト型エコシステム

顧客のプライバシーを最優先し、AI Advisor はサードパーティAIプロバイダーから完全に独立して動作するセルフホスト型LLMを採用しているため、コンテキストが外部に共有されることはありません。完全なデータ主権に向けて、サービスは2026年後半に専用のSynologyインフラストラクチャへ移行し、100%のデータレジデンシーを保証し、すべてのユーザーインタラクションを安全で主権的なエコシステム内に保持します。

問い合わせから導入までのスムーズなナビゲーション

AI Advisor は Synology の NAS セレクタ および NVRセレクタ ツールと連携します。ユーザーは導入ニーズに合わせた初期サイジングや製品推奨ワークフローを通じて案内され、より迅速かつ的確な初期段階の購入判断が可能になります。各クエリの意図や文脈を理解することで、AI Advisor はさらに関連するサポート記事、ダウンロード、または設定ガイドへユーザーを誘導し、質問から解決までの移行を迅速化します。

アクセシビリティと提供状況

AI Advisor の導入とともに、今回のウェブサイトのアップデートではグローバルなウェブアクセシビリティ基準への対応が追加され、世界中のユーザーにとって包括的で使いやすい体験を実現します。

Synology ウェブサイト AI Advisor は現在、Synology の公式ウェブサイトでご利用いただけます。Synology のAI駆動型サービスの詳細や新しいAI Advisorの体験については、Synology公式ウェブサイトをご参照ください。www.synology.com(https://www.synology.com/ja-jp)

Synologyの概要

Synology は、データ管理の最前線に立ち、進化し続けるテクノロジーを革新および採用しながら、新たな可能性を提案し続けています。データ ストレージとバックアップ、ファイル コラボレーション、ビデオ管理、ネットワーク インフラストラクチャ向けのソリューションに止まらず、すべて1つの目標を念頭にして、世界中のビジネスのデジタル化を推進しながら、IT 管理を簡素化する一元化されたプラットフォームを提供します。