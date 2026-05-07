宮崎への旅行がおトクに！！「『ひなタビ』みやざき宿泊キャンペーン」を実施します！
宮崎県
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- 準備の整った宿泊施設や旅行会社等から順次販売を開始します。
- 予約・販売期間や割引対象期間は、宿泊施設・旅行会社・インターネット予約サイトによって異なる場合があります。
- 予約・販売開始日より前にお申し込みいただいた分は、キャンペーン対象外となります。
- 割引率：旅行（宿泊）代金の最大30％割引
- 割引上限額：1人(泊)あたり3,000円
- 「ひなタビみやざきクーポン」とは、宮崎県内の飲食店やお土産店等で使用できる電子クーポンです。
- 「ひなタビみやざきクーポン」の利用期限は、チェックイン日からチェックアウト日までとなります。
- 九州内に本店、支店又は営業所を有する旅行会社での販売
- インターネット予約サイト（じゃらんnet、楽天トラベル）での販売
また、各旅行会社・インターネット予約サイトの販売枠上限に達した場合、当該旅行会社・インターネット予約サイトでの販売を終了します。
- 取扱宿泊施設や旅行会社、クーポン利用可能店舗などの詳細は、キャンペーンサイト（ http://miyazaki-hinatabi.jp/ ）に順次掲載します。
- ご利用にあたってのお問い合わせは、本キャンペーン事務局（050-3515-5832）にご連絡ください。
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西都原古墳群（西都市）
鵜戸神宮（日南市）
関之尾滝（都城市）
都井岬（串間市）
宮崎県では、物価高騰が続く中で、県内の観光消費拡大と地域の活性化を図るため、令和8年6月1日から本県独自の観光需要喚起策「『ひなタビ』みやざき宿泊キャンペーン」を実施します。
キャンペーン等期間
1 キャンペーン期間
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※下記の期間は、キャンペーンの適用対象外となります。
・令和8年8月13日（木）～令和8年8月16日（日）宿泊分
・令和8年9月4日（金）～令和8年9月6日（日）宿泊分
・令和8年12月29日（火）～令和9年1月3日（日）宿泊分
2 予約・販売期間
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/115850/table/221_2_cfdd7f4332396fde922571d33e42dfc7.jpg?v=202605070251 ]
- 準備の整った宿泊施設や旅行会社等から順次販売を開始します。
- 予約・販売期間や割引対象期間は、宿泊施設・旅行会社・インターネット予約サイトによって異なる場合があります。
- 予約・販売開始日より前にお申し込みいただいた分は、キャンペーン対象外となります。
キャンペーン内容
適用は、以下１・２とも最大3連泊までです。
1 宿泊代金の割引
- 割引率：旅行（宿泊）代金の最大30％割引
- 割引上限額：1人(泊)あたり3,000円
2 クーポンの発行
1人(泊)あたり「ひなタビみやざきクーポン」（3,000円分）を発行
- 「ひなタビみやざきクーポン」とは、宮崎県内の飲食店やお土産店等で使用できる電子クーポンです。
- 「ひなタビみやざきクーポン」の利用期限は、チェックイン日からチェックアウト日までとなります。
利用対象
宮崎県内への旅行者（宮崎県民も利用可）
販売方法- 宿泊施設による販売（HP・電話受付等）
- 九州内に本店、支店又は営業所を有する旅行会社での販売
- インターネット予約サイト（じゃらんnet、楽天トラベル）での販売
※ じゃらんnetは5月28日から、楽天トラベルは6月1日から、販売開始となる予定です。
その他- 本キャンペーンは予算上限に達し次第終了します。
また、各旅行会社・インターネット予約サイトの販売枠上限に達した場合、当該旅行会社・インターネット予約サイトでの販売を終了します。
- 取扱宿泊施設や旅行会社、クーポン利用可能店舗などの詳細は、キャンペーンサイト（ http://miyazaki-hinatabi.jp/ ）に順次掲載します。
- ご利用にあたってのお問い合わせは、本キャンペーン事務局（050-3515-5832）にご連絡ください。
＜ご利用にあたってのお問い合わせ＞
「ひなタビ」みやざき宿泊キャンペーン事務局
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/115850/table/221_3_b4d9b204880b3b1b0e4836e717d59368.jpg?v=202605070251 ]
西都原古墳群（西都市）
鵜戸神宮（日南市）
関之尾滝（都城市）
都井岬（串間市）