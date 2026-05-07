TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』コラボカフェ at 洒落CAFE 東京＆福岡で開催決定！

Anique株式会社

Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）は、2026/05/22（金）より東京・福岡の洒落CAFEにて、TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』とのコラボカフェを2店舗同時開催いたします。

本イベントは、東京・原宿のハラカド店、福岡・博多の博多マルイ店で実施。作品の世界観やキャラクターをモチーフにした彩り豊かなオリジナルメニュー（ドリンク・スイーツ・フード）を提供いたします。特典として豪華なアクリルチャームやフードピックが付くほか、ご注文1品ごとに限定ダイカットコースター（全6種）をランダムでプレゼントいたします。

■開催概要

イベント名： TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』コラボカフェ at 洒落CAFE

開催期間： 2026/05/22（金）～2026/05/31（日）

イベント詳細：https://shop.anique.jp/blogs/news/luluttolilly(https://shop.anique.jp/blogs/news/luluttolilly)

【東京】洒落CAFEハラカド店

東京都渋谷区神宮前6丁目31-21原宿スクエア内 東急プラザ原宿ハラカド6F

11:00～23:00（L.O. フード 22:00 / ドリンク22:30)

📍https://maps.app.goo.gl/Q255kc6P8LCcKTYQ8

※ハラカド店はフードコート方式の店舗です。



【福岡】洒落CAFE博多マルイ店

福岡県福岡市博多区博多駅中央街9番1号博多マルイ3F

10:00～21:00（L.O. フード 20:00 / ドリンク20:30）

📍https://maps.app.goo.gl/9cqWgPHq1ugkQ3fi9

■来店予約について

本イベントでは、全日程で無料の先着制来店予約システムを導入いたします。

【来店予約はこちら】

東京・ハラカド店：https://livepocket.jp/t/harakado_luluttolilly(https://livepocket.jp/t/harakado_luluttolilly)

福岡・博多マルイ店：https://livepocket.jp/t/hakata_luluttolilly(https://livepocket.jp/t/hakata_luluttolilly)

※当日のご来店について

先着予約に空きがある場合に限り、予約なしでご入場いただける「フリー入場枠」を設けます。

空き状況については、当日に店舗スタッフまでお声がけください。

■コラボメニュー

キャラクターや作品をイメージしたメニューをご用意しました。

※おひとり様ドリンク・フード合計5点まで

★ドリンクメニューは「アクリルチャーム」付き

★フードメニューは「ピック」付き

※アクリルチャーム、ピックのキャラクターは固定です。

※メニュー画像はイメージです。

※メニュー・特典はなくなり次第終了です。

■注文特典

コラボメニューを1品ご注文ごとに、「ダイカットコースター（全6種）」をランダムで1枚プレゼントいたします。

※なくなり次第配布終了です。

■TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』作品紹介

スタジオぴえろが手掛ける魔法少女シリーズが再び始動！

最新作『魔法の姉妹ルルットリリィ』が、いよいよ4月5日よりTVアニメ放送開始！

無邪気な小学生・野々山風と頑張り屋さんの中学生・野々山流。

魔法の力を授かった姉妹が、あこがれの大人の姿に変身しアイドルに！

この春、ヒミツを抱えた2人の特別な1年が始まる。

公式HP：https://www.luluttolilly.com/

■著作権表記

(C)ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会

■洒落CAFEとは

洒落CAFEは、Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）がプロデュースする、“ポップカルチャーと食”をクロスさせた体験型カフェです。

2022年に福岡・久留米で創業し、SNSで話題を集めた進化系あげパンを看板商品に展開してきました。

原宿店オープンに伴い、新たに創業160年の老舗・浜佐園の抹茶を使用した本格抹茶メニューや、人気アニメとのコラボメニュー＆ドリンク、ここでしか買えない限定グッズも取り揃え、訪れるたびに新たな発見と楽しさをご提供します。

■店舗概要

洒落CAFE ハラカド店

所在地：東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿「ハラカド」6F

営業時間：11:00-23:00（ハラカドの営業時間に準ずる）

Instagram： https://www.instagram.com/sharecafe_harakado/

X： https://x.com/share_anique

洒落CAFE 博多マルイ店

所在地：〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ 3F

営業時間：10:00-21:00（博多マルイの営業時間に準ずる）

Instagram：https://www.instagram.com/sharecafe_fukuoka_/

X：https://x.com/share_fukuoka