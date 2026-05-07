Cognex、Qualcomm搭載の最高性能組み込みAIビジョンシステムを発表





In-Sight® 3900、外部PC不要でエッジにおける高速・高精度検査の新基準を確立

マサチューセッツ州ネイティック, 2026年5月5日 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation（NASDAQ：CGNX）は、産業用マシンビジョンのグローバルテクノロジーリーダーであり、本日、In-Sight® 3900 Vision Systemを発表しました。In-Sight 3900は、Cognexの新世代の組み込みAIビジョン技術を基盤とし、Qualcomm Dragonwing™プラットフォームを搭載した完全統合型ビジョンシステムで、エッジで業界最高水準の速度、精度、解像度を実現し、メーカーがスループットやシンプルさを犠牲にすることなく要求の厳しい検査を実行できるようにします。



Cognex In-Sight® 3900 Vision System



Cognexの社長兼最高経営責任者（CEO）であるMatt Moschner氏は、次のように述べています。「In-Sight 3900は、組み込みAIビジョンが工場現場で実現できることを大きく飛躍させるものです。メーカーはもはや、検査の深度とライン速度のどちらかを選ぶ必要はありません。当社は、その両方を、Cognexが定評を得ている信頼性とシンプルさとともに実現するシステムを構築しました。」

妥協なき高速AIビジョン

In-Sight 3900は、従来型ビジョンシステムで避けられなかった検査の深度とライン速度のトレードオフを解消します。Cognexが開発したEdge AI、Advanced AI、ルールベースのビジョンツールを高性能な組み込みコンピューティングと組み合わせることで、このシステムはフルラインスピードで決定論的なリアルタイム検査を可能にし、次世代の包装、自動車、電子機器、消費財用途をサポートします。

Fuji SealのエンジニアリングマネジャーであるAndrea Sabbadini氏は、次のように述べています。「当社の包装ラインは極めて高速で稼働しているため、以前は従来型のOCRツールを使用するしかありませんでした。In-Sight 3900により、スループットを損なうことなく、CognexのEdge AI Readツールをフル生産速度で導入できるようになりました。その結果、セットアップがより迅速で、当社の各ラインでの保守も容易な、より堅牢な検査プロセスが実現しています。」

主な機能

・大規模環境で4倍高速な処理： 前世代のCognexビジョンシステムと比べて最大4倍の速度で検査を実行し、ラインレートを最大化し、大量生産におけるボトルネックを解消します。

・最大25MPの高解像度イメージング： 最大25メガピクセルの解像度に対応し、1回の画像取得で、より広い視野、より細かな測定、欠陥検出の向上を実現します。

・リアルタイム・高スループットのエッジ実行： 組み込みAIアクセラレーションと最適化された処理パイプラインにより、高速生産ラインと同期した決定論的なリアルタイム検査を可能にします。

・産業グレードの接続性： デュアルEthernetアーキテクチャにより、PLC、ロボット、エンタープライズシステムとの信頼性の高い通信を確保します。

エッジでのAdvanced AI向けに構築

In-Sight 3900は、Cognexの最新世代の組み込みAIアーキテクチャを基盤としており、エッジで直接、高速で決定論的な意思決定を行うための専用高性能AIプロセッサを組み込んでいます。このプラットフォームは以下をサポートします：

・迅速な導入と検査の安定性を実現するEdge AIツール。

・複雑で変動性の高い用途向けのAdvanced AIツール。

・検証、導入、ライフサイクル管理を簡素化するPC不要の運用。

QualcommのシニアバイスプレジデントであるShyam Krishnamurthy氏は、次のように述べています。「Cognexは、組み込みAIビジョンがエッジで実現できることの限界を押し広げました。Qualcommの技術でこの画期的な進歩を支えられることを誇りに思います。また、この協業が、要求の厳しい検査をフル生産速度で実行するメーカーに今後もどのような価値をもたらしていくのかを楽しみにしています。」

クラウドからエッジまでをカバーするAIビジョンエコシステムの一翼

Cognex OneVision™と組み合わせることで、In-Sight 3900は、スケーラブルなクラウドからエッジまでのAIビジョンエコシステムの一部となります。OneVisionは、モデル開発、複数拠点間の連携、デバイス全体への展開を効率化し、メーカーがAIモデルを一元的にトレーニングしながら、検査は生産速度でローカルに実行できるようにします。

Cognex Corporationについて

Cognexは40年以上にわたり、高度なマシンビジョンを容易に活用できるようにし、自動化を通じて製造・流通企業がより迅速に、よりスマートに、より効率的になるための道を切り開いてきました。当社のビジョンセンサーとビジョンシステムに搭載された革新的な技術は、製造・流通における重要な課題を解決し、自動車からコンシューマーエレクトロニクス、包装消費財に至るまで、さまざまな業界に比類のない性能を提供しています。Cognexは、長年にわたるAIへの注力により、これらのツールをより高性能かつ導入しやすいものにし、高度な技術的専門知識を必要とすることなく、工場や倉庫の品質向上と効率最大化を支援しています。当社は米国ボストン近郊に本社を置き、30か国以上に拠点を展開し、世界中の30,000社を超える顧客にサービスを提供しています。詳細はcognex.comをご覧ください。

Qualcommブランドの製品は、Qualcomm Technologies, Inc.の製品です。

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Cognex Corporation

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投資家向け問い合わせ先：

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（日本語リリース：クライアント提供）

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