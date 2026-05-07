YouTube登録者20万人「いけともch」池田朋弘氏が登壇！Gemini・Google Workspace特化のAI実践プログラム「AI仕事術キャンプ」を8月3日（月）に開講

株式会社Aoba-BBT

株式会社Aoba-BBT（所在地：東京都千代田区、代表取締役：柴田巌、以下「Aoba-BBT」）は、ビジネスパーソン向けの実践型AI活用プログラム「Gemini・Google Workspaceフル活用 AI仕事術キャンプ」を、2026年8月3日（月）に開講いたします。

本プログラムは、株式会社Workstyle Evolution代表取締役CEOで、YouTubeチャンネル「いけともch」（登録者20万人超）を運営する池田朋弘氏を講師に迎え、GeminiとGoogle Workspaceを軸に、AIを“実務で使いこなせる”レベルまで習得することを目指す全7回の実践型プログラムです。

■ 開発の背景

生成AIの普及が進む一方で、「AIを導入したものの、思うように業務効率が上がらない」「メンバーごとに使い方がバラバラで成果につながらない」といった声が、ビジネス現場で多く聞かれています。その背景には、AIの基本的な使い方は理解していても、自身の業務に落とし込み、組織として活用するノウハウが不足しているという課題があります。

Aoba-BBTは、これまで20年以上にわたりビジネスパーソン向けの教育サービスを提供し、5万人を超える受講者を支援してきました。本プログラムは、こうした教育ノウハウと、AI活用支援の第一線で実績を持つ株式会社Workstyle Evolutionの知見を組み合わせ、Gemini・Google Workspaceを前提とした実務直結のAI活用力を習得できるプログラムとして開発したものです。

■ 「AI仕事術キャンプ」の特徴

本プログラムは、以下の4点を特徴としています。

- Gemini・Google Workspaceに特化した実務直結カリキュラム：メール・資料作成・会議・データ整理など、日常業務の効率化を実践ベースで習得- YouTube登録者20万人「いけともch」池田氏が直接指導：100社以上のAI導入支援実績に基づく、現場で使えるノウハウを提供- 「学ぶ」で終わらせない実践型設計：毎回の宿題・中間報告・最終発表会を通じ、自部署での活用まで具体化- 相互アウトプットがもたらす「自身の成長確認」と「多様な事例学習」：実践報告や改善案の相互発表を通じ、自身の成長と、他者のリアルな事例から業務効率化のヒントを吸収

■ プログラム概要

- プログラム名：Gemini・Google Workspaceフル活用 AI仕事術キャンプ- 開講日：2026年8月3日（月）- 受講期間：全7回（約7週間）／想定学習時間 約50時間- 形式：Zoomによるライブ講義、AirCampusによる受講者間・講師とのコミュニケーション- 受講料：330,000円（税込）- お申し込み締切：2026年7月20日（月）23:59 ※定員に達し次第、受付終了- 対象：GeminiおよびGoogle Workspaceを業務で活用したいビジネスパーソン

■ カリキュラム（全7回）

- 第1回（8月3日）：生成AIの業務インパクト- 第2回（8月10日）：Geminiチャットの活用- 第3回（8月17日）：NotebookLMの活用- 第4回（8月24日）：Workspaceアプリ連携- 第5回（8月31日）：業務活用の中間報告- 第6回（9月7日）：AI活用の社内展開- 最終発表会（9月19日）：実践報告・改善案報告

■ お申し込み・詳細：http://aoba-bbt.com/gemini-workspace-camp (http://aoba-bbt.com/gemini-workspace-camp)

■ 講師プロフィール

【メイン講師】池田 朋弘（いけだ ともひろ）氏

株式会社Workstyle Evolution

代表取締役CEO

1984年生まれ、早稲田大学卒業。2013年の独立後、連続起業家として複数社を創業し、複数回のM&A（Exit）を経験。現在は、起業経験と最新の生成AIに関する知見をもとに、GeminiをはじめとしたAIツールのビジネス導入支援、プロダクト開発、研修・ワークショップを100社以上に実施。YouTubeチャンネル「いけともch」は、最新AIの活用法を独自のビジネス視点から解説するスタイルが支持され、登録者数は20万人を突破（2026年3月時点）。著書に『ChatGPT最強の仕事術』『Gemini最強のAI仕事術』『AIの雇い方～部署別・業種別 ChatGPT導入ガイド』など多数。

【講師】藤本 彌生（ふじもと やよい）氏

株式会社Workstyle Evolution

AIコンサルタント

看護師の実務経験およびライブ配信者という異色の経歴を持つAIコンサルタント。初心者向けに親身なAI研修・活用支援を専門とし、特にGeminiやGoogle Workspaceに精通。ラジオ日本「池田朋弘の今日から使えるAI相談室！」のパートナーを務めるなど、メディアでも活動中。

BBT大学について

日本初の100％オンラインで経営学学士を取得できる大学として2010年に経営学部を新設。教授陣の6割が現役経営者、生徒の約7割が社会人。大前研一が学長を務める本学では、“teach（教える）”ではなく生徒が主体的に“learn（学ぶ）”するのを手助けすることに大学の役割があるという考えに基づき設計されたカリキュラムで、グローバル時代を生き抜く力の育成を目指している。2014年3月に1期生が卒業。2014年10月にはe-Learning大賞 厚生労働大臣賞を受賞。2015年12月に「ITソリューション学科」、「グローバル経営学科」、2017年1月に「履修証明プログラム」が、文部科学省「職業実践力育成プログラム(BP)」認定。https://bbt.ac/

Aoba-BBTについて

1998年4月に設立されたAoba-BBTは、「世界で活躍するリーダーの育成」をミッションに掲げています。幼児から経営層までを対象に幅広い教育プログラム（Life-Time Empowerment：生涯活力の源泉）を提供し、インターナショナルスクール、企業研修、オンライン大学・大学院（MBA）など幅広い事業を展開しています。革新的な教育技術を活かし、個別のニーズに合わせた学習環境を提供し、学生やビジネスプロフェッショナルが持続的な成長を実現できるようサポートしています。Aoba-BBTは、教育分野でのリーディングカンパニーとして、常に進化を続け、未来の教育に貢献しています。https://aoba-bbt.com