【名代とんかつ かつくら】『初夏に愉しむ みそ汁フェア』5月15日(金)から開催。京都の味噌を使用した週替わり4種のみそ汁が登場。

新緑から青葉の季節にとんかつと愉しむ ４種類の特別なみそ汁

株式会社フクナガ

かつくらでは、お食事そのものの体験価値を大切にしながら、

季節に寄り添った献立づくりを行っています。

主役であるとんかつを引き立てつつ、食事全体の味わいを整える存在として欠かせないみそ汁。

季節に合わせた食体験の提案として、毎年ご好評をいただいている『みそ汁フェア』を今年も開催いたします。

【販売期間】2026年5月15日(金) ～ 2026年6月11日(木)

【企 画】『初夏に愉しむ みそ汁フェア』

【内 容】「ごはん・おみそ汁付き」全商品を対象に、週替わりのおみそ汁をご提供。

【実施店舗】三条本店・四条東洞院店・四条寺町店・伏見桃山店・京都ポルタ店・銀閣寺店・大津店・守山店・草津近鉄店・くずはモール店・ミント神戸店・西宮ガーデンズ店・大阪国際空港店・あべのハルカスダイニング店・枚方モール店・新宿高島屋店・西部東戸塚S.C.店・東急吉祥寺店・北千住マルイ店・東急たまプラーザ店・ラゾーナ川崎プラザ店・成城コルティ店

［商品開発者のコメント］

梅雨から初夏にかけて、湿度や気温の変化により、お食事の重さを感じやすい季節。

本フェアでは、とんかつとご一緒に『さっぱり 美味しく』お召し上がりいただけることをテーマに、京都の味噌を使用した4種類のみそ汁を開発しました。

味噌の配合や食材の組み合わせはもちろん、香りや食感の変化まで何度も試作を繰り返し、長芋やオクラの粘り、レモンや茗荷の爽やかな香りなど、味噌との新しい調和をお楽しみください。

京都の味噌と食材の調和

本企画では、すべてのみそ汁に京都の味噌を使用しました。

赤・白・麹・中赤、4種類のお味噌の配合を、

食材の美味しさと調和するように、何度も試作を重ねた一杯です。

期間中、週ごとに変わるこだわりのみそ汁をお愉しみください。

レモンのみそ汁

［ご提供期間］

5月15日(金) - 5月21日(木)

レモンのみそ汁

西京味噌の赤みそと白みそのおみそ汁に、レモンの酸味を加えた一杯。

立ち上る湯気とともにレモンの香りがふわっと広がり、味噌のコクと爽やかな酸味が調和します。

ほろ苦さを含んだ後味が、とんかつの余韻を軽やかに整えます。

焼き茄子のみそ汁

［ご提供期間］

5月22日(金) - 5月28日(木)

焼き茄子のみそ汁

麹みその旨みを軸に、赤みその塩味と白みそのコクを重ねました。とろけるような焼き茄子に、シャキシャキと爽やかな茗荷がアクセント。

初夏らしい清涼感を楽しめる一杯です。

長芋と玉葱のみそ汁

［ご提供期間］

5月29日(金) - 6月4日(木)

長芋と玉ねぎのみそ汁

白みそをベースに麹みその旨みを加えた、やさしい味わい。長芋のシャキシャキとした食感と粘りがおみそ汁と絡み、玉ねぎの自然な甘みが全体を包み込みます。わかめの歯ごたえも楽しめる、食感豊かなみそ汁です。

揚げ茄子とオクラのみそ汁

［ご提供期間］

6月5日(金) - 6月11日(木)

揚げ茄子とオクラのみそ汁

米麹のコクを活かした中赤みそに、白みそのまろやかさを合わせました。オクラの粘りが徐々に溶け込み、時間とともに変化する口当たりを楽しめます。香ばしい揚げ茄子が、美味しさをより一層引き立てます。

名代とんかつ かつくら

京都生まれの 名代とんかつ

食に対して厳しく、洗練された土地、京都。その中で、とんかつ一筋に追求してきた「かつくら」。かつ本来のサクッとジューシーな美味しさに、食材や素材のひとつひとつまで心を配り、健康的で上質なおいしさを追求し続けます。季節を彩る名代の味をお楽しみください。

［URL］https://www.katsukura.jp/

［オンラインショップ］https://katsukura.shop-pro.jp/

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株式会社フクナガ

1930年、京都にて創業。

株式会社フクナガは、「本日開店」の気持ちを忘れず、創意工夫を重ねた料理・おもてなしの心・寛いでいただく空間をお届けし続けています。

［URL］https://www.fukunaga-tf.com/