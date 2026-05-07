VSG、M&A支援会社「VSG M&A アドバイザリー株式会社」を2026年5月に設立

ベンチャーサポートコンサルティング株式会社

全国61拠点・従業員1,700名を擁する日本最大級の士業グループ、ベンチャーサポートコンサルティング株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：中村真一郎）は、VSG（ベンチャーサポートグループ）の新たなサービスラインとして、M&A支援を行う「VSG M&A アドバイザリー株式会社」を2026年5月に設立しました。

VSG M&A アドバイザリー株式会社では、M&Aを検討する企業に対し、売り手または買い手のいずれか一方の立場に立ったアドバイザリーサービスを提供します。売却を検討する企業には売り手側のアドバイザーとして、買収を検討する企業には買い手側のアドバイザーとして、依頼者の状況や目的に応じたM&Aの実行を支援します。

VSGは、税務・法務・労務・不動産・保険・金融などの専門家が連携する総合士業グループとして、これまで多くの経営者の意思決定を支援してきました。今回設立したVSG M&A アドバイザリー株式会社においても、M&Aの成約そのものを目的とするのではなく、依頼者が納得して判断できる支援を重視してまいります。

■ 新会社設立の背景

近年、中小企業における後継者不在や経営者の高齢化を背景に、事業承継型M&Aの重要性が高まっています。また、成長戦略の一環として、既存事業の拡大や新規事業への参入、人材・技術・顧客基盤の獲得を目的としたM&Aを検討する企業も増えています。

一方で、M&Aは会社の将来を大きく左右する重要な意思決定です。譲渡価格だけでなく、従業員の雇用、取引先との関係、財務・税務・法務・労務上のリスク、買収後の統合方針など、幅広い論点を慎重に見極める必要があります。

VSGは、こうした重要な局面において、売り手側または買い手側のいずれか一方の立場に立ったM&A支援を提供することで、経営者が納得して意思決定できる環境づくりに貢献したいと考えています。

■ VSG M&A アドバイザリー株式会社の基本方針

1．売り手または買い手の立場に立って支援する

VSG M&A アドバイザリー株式会社では、売却を検討する企業には売り手側のアドバイザーとして、買収を検討する企業には買い手側のアドバイザーとして、それぞれの立場に応じたM&A支援を行います。

価格や条件の整理、相手先との交渉、リスクの確認、意思決定のサポートを通じて、依頼者が納得して判断できるM&Aを目指します。

2．「成約ありき」ではなく、最善の選択を支援する

M&Aは、必ずしも成約することだけが正解ではありません。

VSG M&A アドバイザリー株式会社では、M&A以外の選択肢や、案件を見送る判断も含めて検討し、依頼者にとって納得感のある意思決定を支援します。

3．VSGの専門家ネットワークを活用する

M&Aでは、株価算定や相手先探しだけでなく、税務、法務、労務、不動産、保険、資産承継、買収資金の検討など、幅広い専門領域が関係します。

売り手側においては、譲渡対価を受け取った後の相続対策や、家族への円滑な資産承継も重要なテーマとなります。買い手側においても、買収資金の検討、金融機関対応、買収後の管理体制づくりなど、M&A実行前後で多くの実務課題が発生します。

VSG M&A アドバイザリー株式会社では、グループ内の税務・法務・労務・不動産・保険・金融領域の専門家と連携し、M&Aの検討段階から実行後まで、経営者の意思決定を総合的に支援してまいります。

■ VSGが目指すM&A支援

VSGは、これまで会社設立、税務、法務、労務、相続、事業承継など、経営者のさまざまな局面を支援してまいりました。

M&Aは、単なるマッチングではなく、会社の将来や従業員の雇用、経営者の想いに関わる重要な意思決定です。VSG M&A アドバイザリー株式会社では、誰の立場で支援しているのかを明確にし、依頼者が納得して判断できるM&A支援を行ってまいります。

■ 今後の展望

VSG M&A アドバイザリー株式会社では、まずはVSGの既存顧客を中心に、事業承継、成長戦略、グループ再編、後継者不在、事業売却、買収戦略に関する相談体制を整備します。

今後は、税務・法務・労務・不動産などの専門家と連携しながら、売り手側FA、買い手側FA、事業承継支援、M&A後の統合支援など、企業の成長と承継を支えるサービスを順次展開してまいります。

VSGは、「士業はサービス業である」という共通理念のもと、経営者にとって相談しやすく、納得して意思決定できるM&A支援の実現を目指します。

■ VSG M&A アドバイザリー株式会社の概要

商号：VSG M&A アドバイザリー株式会社

所在地：東京都渋谷区渋谷1丁目15-21

代表者：代表取締役 中村 真一郎

設立：2026年5月

事業内容：M&Aアドバイザリー、事業承継支援、買収支援、売却支援、企業価値評価、M&Aに関する各種コンサルティング

■ VSG（ベンチャーサポートグループ）の概要

VSGは、全国61拠点を展開し、国内の税理士事務所の中でもトップクラスの規模を誇る士業グループです。

税理士法人をはじめ、行政書士法人、司法書士法人、弁護士法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人、不動産会社、保険販売代理店、金融商品仲介業者など、多様な専門家が結集する総合士業グループとして、幅広いお客さまのニーズに対応しています。

当グループでは、『士業はサービス業である』という共通理念のもと、お客さま一人ひとりのご要望に応じて、幅広い士業サービスをワンストップで提供しています。

■ベンチャーサポートコンサルティング株式会社：https://venture-support.biz/

■ベンチャーサポート税理士法人：https://venture-support.biz/tax/

■VSG相続税理士法人：https://vs-group.jp/sozokuzei/

■グループ従業員数：1,700名

■オフィス所在地：東京（渋谷・新宿・恵比寿・池袋・日本橋・銀座・立川・町田）、横浜、大宮、千葉（船橋・柏）、名古屋、大阪（梅田・なんば）、神戸、福岡、仙台

■TEL：03-6264-4030