【月と木星×サウナ】5/20、月と木星が接近する夜。初夏の“星空外気浴”を楽しむ天体観測イベントを「おふろcafe かりんの湯」で開催

株式会社ザファーム

株式会社ザファーム（所在地：千葉県香取市）が運営する「おふろcafe かりんの湯」では、2026年5月20日（水）、月と木星の接近を楽しむ天体観測イベントを開催いたします。

2026年5月20日（水）は、日没後の西の空で、月と木星が近づいて見える日です。国立天文台によると、20日には前日の三日月よりも少しだけ太くなった月が、マイナス1.9等の明るさで輝く木星に接近し、月と木星が並ぶ様子を楽しめるとされています。

当日は、男女共用のサウナガーデンにVixenの天体望遠鏡「ポルタIIA80Mf」を設置し、スタッフのサポートのもと、どなたでも気軽に観測をお楽しみいただけます。

温泉・サウナで身体を温め、ととのったあとに、初夏の夜風を感じながら空を見上げる。月と木星が寄り添う夜空を望遠鏡で眺める時間は、かりんの湯ならではの“星空外気浴”です。

ただ湯につかるだけではなく、自然の静けさや夜空の美しさまで味わう。温泉×サウナ×夜空を組み合わせた、新しい温浴体験をご提案します。

【月と木星の接近 天体観測イベント】概要

開催日時：2026年5月20日（水）19:00～20:45

会場：おふろcafe かりんの湯 サウナガーデン

参加方法：自由（予約不要）

参加費：無料（入館料別）

観察方法：天体望遠鏡は順番にご案内／スタッフサポートあり

備考：天候により中止・内容変更の場合があります／夜間は肌寒く感じる場合があるため、羽織ものの持参をおすすめします

【おふろcafe かりんの湯】公式HP

5/20(水) 月と木星を楽しむ天体観測イベントを開催

https://www.thefarm.jp/karinnoyu/news/2115/

月と木星が寄り添う、5月20日だけの夜空

今回の観測テーマは「月と木星の接近」です。

5月20日（水）は、日没後の西の空で月と木星が近づいて見える日です。国立天文台によると、20日には前日の三日月よりも少しだけ太くなった月が、マイナス1.9等の明るさで輝く木星に接近し、月と木星が並ぶ様子を楽しめるとされています。

出典：国立天文台「2026年5月の星空情報」

https://www.nao.ac.jp/astro/sky/2026/05-topics01.html

木星は明るく輝くため、天体観測に慣れていない方でも、月の近くにある明るい星のような光として見つけやすい天体です。肉眼でも月と木星が並ぶ様子を楽しめるほか、天体望遠鏡では月のクレーターや模様をよりはっきりと観察できます。空を見上げるだけでは気づきにくい月の表情や、惑星が夜空に浮かんでいるという実感を、スタッフのサポートとともに気軽に体験していただけます。

温泉×天体観測で味わう、初夏の夜空

吹き抜けの設計が生む開放感の中で、昼は光と風を、夜は広がる夜空を感じられるサウナガーデン豊かな自然と静けさに包まれた農園リゾートTHE FARM。都心からほど近い場所にありながら、夜には穏やかな星空が広がります

農園リゾートTHE FARM内に併設された、おふろcafe かりんの湯。

千葉県香取市にあるこの場所は、都心から約90分の近さにもかかわらず、喧騒を離れて自然の静けさに身をゆだねられる環境にあります。

天然温泉・サウナでじんわりと温まり、外気浴で呼吸を整えたあと、ふと夜空を見上げる。

そんな“ととのい”の先にある時間こそ、かりんの湯ならではの楽しみ方。

初夏の夜空と向き合う余白まで味わえる、特別なひとときをお届けします。

初心者でも気軽に楽しめる天体望遠鏡

会場にはVixenの天体望遠鏡（ポルタIIA80Mf）を設置し、スタッフが観測をサポートします。

本格的な天文講座ではなく、「初めてでも気軽に楽しめること」を大切にした内容のため、天体観測が初めての方やお子さま連れでも安心してご参加いただけます。

夜空を見上げるだけじゃない。かりんの湯が提案する新しい温浴体験

1,500m地下から汲み上げた天然温泉で身体の芯までぽかぽかに。メタケイ酸も豊富な保湿力の高い美肌の湯。

日中の暖かさが残り、夜風が心地よく感じられるこの季節は、外気浴がいっそう気持ちよくなるタイミングです。天然温泉で身体を温め、サウナで汗を流し、サウナガーデンで夜風にあたりながら深呼吸をする。そんな“ととのい時間”の先に、月と木星が寄り添う初夏の夜空を望遠鏡で眺める体験をご用意しました。

天体観測は、「望遠鏡は難しそう」「何を見ればいいのか分からない」と、少しハードルを感じやすい体験でもあります。

今回の「月と木星の接近」観測イベントでは、スタッフのサポートのもと、サウナガーデンに設置した天体望遠鏡で、月や木星を気軽に観察していただけます。

“ただ夜空を眺める時間”ではなく、温泉・サウナでととのったあとに、心地よい夜風とともに味わう“星空外気浴”へ。

かりんの湯だからこそできる、初夏の夜の新しい温浴体験をご提案します。

当日の過ごし方イメージ

1.まずは天然温泉やサウナで身体を温める

2.サウナガーデンに出て、ハンモックやリクライニングチェアから夜空を見上げて外気浴

3.天体望遠鏡をのぞきながら、スタッフのサポートで月の表情や木星の輝きを観察する

4.観察の合間は、館内でゆったり休憩（コミック・ハンモック等）／館内の食堂で食事もOK

男女で一緒に楽しめる“サウナ×熱波×夜空”

【毎日無料開催】アウフグースイベント男女共用サウナ

サウナガーデンには、男女で一緒に利用できる男女共用サウナ（※館内着もしくは水着着用）があり、

同じ景色・同じ温度感を共有しながら“ととのい”の時間を過ごせます。カップルや友人同士、家族でも楽しみやすいのが特長です。

また当館では、毎日16:00と20:00に「アウフグースイベント」を開催しています。

香りと音楽、タオルパフォーマンスで、サウナ初心者の方でも参加しやすいコンテンツです。

※アウフグースとは、熱したサウナストーンにアロマ水を掛けて蒸気を発生させ、タオル等であおいで熱波を送るサウナイベントです。

※開催時間は変更となる場合があります。

■おふろcafeかりんの湯

千葉県香取市の農園リゾートTHE FARM内にある”おふろcafeかりんの湯”は、天然温泉とサウナ、食事が楽しめる癒しの複合施設です。セルフロウリュ式バレルサウナやアウフグースイベントも人気で、家族連れや友人同士でも一日中ゆったり過ごせます。館内には1万冊の漫画・雑誌、ハンモックなどもあり、裸足でくつろげる心地よい空間が広がっています。

https://www.thefarm.jp/karinnoyu/

■株式会社ザファーム

2016年5月創業。千葉県に関東最大級のグランピング施設を有し、アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワード受賞し殿堂入りした農園リゾート「THE FARM(ザファーム)」の運営を行う。経営理念は「農ある暮らしをすべての人に」。新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供。

https://www.thefarm.jp/

本社 ：千葉県香取市西田部1309-29

会社名：株式会社ザファーム

代表 ：武田 泰明

創業日：2016年5月26日

事業 ：「農園リゾートTHE FARM(ザ ファーム)」の運営

(グランピング、コテージ、カフェ、キャンプ場、温浴施設)

フランチャイズ事業の運営