地上波タブーのニューメディア『NoBorder』最新回公開 #45

株式会社NoBorder

地上波タブーのニューメディア『NoBorder』を展開する株式会社NoBorder（本社：東京都港区、代表取締役：溝口勇児）は、「#45 “心の殺人”いじめの実態─"子どもが世界一自殺する国"日本の受け入れ難い現実」を本日21:00に公開したことをお知らせいたします。

NoBorderではこれまで、政治、安全保障、経済、歴史認識など、日本社会が長年蓋をしてきたテーマを通じて「真実の輪郭」に迫ってきました。最新回のNoBorder#45では、深刻化するいじめ問題、とりわけSNSや学校配布タブレットを通じて広がる“見えないいじめ”に焦点を当て、子どもたちを追い詰める構造と、その対策について多角的に議論しました。



現代のいじめは、かつてのような目に見える暴力とは異なり、SNSへの悪口投稿、画像の無断拡散、グループLINEからの排除など、放課後や家庭にまで執拗に追いかけてくる「逃げ場のないいじめ（闇いじめ）」へと姿を変え、子どもたちを絶望へと追い詰めています。

番組ではこうした現状を受け、子どものSNS利用規制の是非、スクールポリスや防犯カメラの導入効果、加害者への厳罰化の是非、そして、いじめを見て見ぬふりをする社会の空気をどう変えるべきか、多角的な視点からいじめ対策の本質に迫りました。

#45:「“心の殺人”いじめの実態─"子どもが世界一自殺する国"日本の受け入れ難い現実」

https://youtu.be/TQB-p1cbcZ8

最新回の見どころ

1. なぜ今、「闇いじめ」を問うのか

2025年の小中高生の自殺者数は532人となり、1980年の統計開始以来、過去最多を更新しました。さらに、2024年度のいじめ認知件数はおよそ77万件にのぼり、4年連続で過去最多を更新しています。いじめはもはや学校の中だけで完結する問題ではなく、SNSを通じて学校の外にまで続き、子どもたちから逃げ場を奪う問題へと変化しています。

2. 番組内で浮かび上がった論点

番組では、以下の論点が提示されました。

・子どものSNS利用を禁止することは、日本でもいじめ対策として有効なのか

・SNSいじめを含むいじめ全般を、どうすれば減らせるのか

・防犯カメラやスクールポリスの導入は、学校現場の負担軽減と抑止力強化につながるのか

・加害者への厳罰化は、いじめの抑止につながるのか

・「いじめられる側が悪い」「見て見ぬふりをする」といった空気を、どう変えていくべきか

議論では、子どものSNS利用を一律に禁止することの非現実性を指摘する声がある一方で、小学校段階ではルールを設けるべきだという意見も出されました。また、いじめを防ぐには監視や抑止力が必要だという見方と、それだけでは不十分で教育や社会の価値観そのものを変える必要があるという意見が交錯し、単純な解決策では済まされない問題であることが浮き彫りになりました。



3. 学校だけでは解決できない現実

今回の議論では、いじめは子どもだけの問題ではなく、大人社会の価値観や行動様式がそのまま子ども社会に流れ込んでいるのではないか、という視点も示されました。優劣を競わせ、排除し、見て見ぬふりをする空気は、大人の社会にも根強く存在しています。だからこそ、学校現場の制度や監視体制の強化だけでなく、家庭、メディア、社会全体で「いじめはかっこ悪い」という価値観を共有していく必要があるという問題意識が共有されました。

4. 多彩な出演者とゲストMC

本エピソードには、防犯、法律、ジャーナリズムの各界から、リスクを背負って本音を語る論客が集結しました。

ごぼうの党代表の奥野卓志氏、ノンフィクションライターの窪田順生氏、筋肉弁護士こと桜井ヤスノリ氏、Z世代政治活動家の篠原一騎氏、タレントのフィフィ氏、防犯教育の第一人者である宮田美恵子氏が出演し、SNS規制、監視体制、厳罰化、教育のあり方など、多角的な視点から議論を交わしました。

また、Xで活動する暴露系アカウントのデスドルノートの磨童まさを氏にもインタビューを行い、闇いじめの実態について話を伺いました。

ゲストMCには、二児の母でありYoutuberとしても活躍する森咲智美氏が登場。二児の母としての目線から、子どもを取り巻く現代のリスクと、親として抱える不安を率直に語り、議論に圧倒的なリアリティを与えました。

【出演者情報】

ゲストMC：

森咲智美 氏（タレント）

出演者：

奥野卓志 氏（ごぼうの党代表）

窪田順生 氏（ノンフィクションライター）

桜井ヤスノリ 氏（弁護士）

篠原一騎 氏（政治活動家）

フィフィ 氏（タレント）

宮田美恵子 氏（防犯教育の第一人者）

磨童まさを 氏（デスドルノート創設者）※インタビュー出演

視聴者参加型企画（アンケート）

番組公開後、メインMCを務める溝口勇児の公式X及びNoBorder公式Xでは視聴者アンケートを実施しています。番組を通じて、視聴者自身が考え、表明する場を提供していますので、ぜひご参加ください。

溝口勇児公式X ：https://x.com/mizoguchi_yuji

NoBorder公式X ：https://x.com/NoBorder_info

NoBorder公式アプリのご案内

NoBorderでは公式アプリの運用を開始しています。公式アプリでは、以下のような番組の裏側や深掘りコンテンツをお楽しみいただけます。

● 出演者のオフショット

● 未公開カット・限定映像

● 動画公開後のアフタートーク

● 削除された過去回の特別公開

番組本編とあわせて、NoBorderの世界観をより立体的に体験できる場として展開してまいります。

■アプリへのアクセス方法

NoBorder公式アプリは、公式LINEからアクセス可能です。まずは NoBorder公式LINEを友だち追加いただき、LINE内の案内より公式アプリへお進みください。

▼ NoBorder公式LINE

https://lin.ee/rUR8U3T?openExternalBrowser=1(https://lin.ee/rUR8U3T?openExternalBrowser=1)

地上波タブーのニューメディア『NoBorder』とは

「NoBorder」は、連続起業家・溝口勇児が命をかけて“真実の輪郭”に迫る、地上波タブーのニューメディアです。既存メディアでは扱いづらいテーマに対し、多様な立場・専門性を持つ論客を迎え、結論ありきではない、多面的な議論を展開しています。



フェイク OR ファクト--

そのBORDERは、あなた自身がひいてください。

■配信情報

番組名 ：NoBorder

エピソード：#45

タイトル ：「“心の殺人”いじめの実態─"子どもが世界一自殺する国"日本の受け入れ難い現実」

公開日時 ：毎週土曜 21:00

配信媒体 ：YouTube

視聴方法 ：無料視聴

視聴URL ：https://youtu.be/TQB-p1cbcZ8



■ホームページ/公式SNS

公式X ：https://x.com/NoBorder_info

公式Instagram ：https://www.instagram.com/noborder_jp/

公式YouTube ：https://www.youtube.com/@NoBorder_jp

公式TikTok ：https://tiktok.com/@noborder_jp?_t=ZS-8xr4GPnWz0Z&_r=1(https://tiktok.com/@noborder_jp?_t=ZS-8xr4GPnWz0Z&_r=1)

【株式会社NoBorder 概要】

会社名：株式会社NoBorder

代表取締役：溝口勇児

事業内容： ジャーナリズムメディアの企画・制作・配信

お問い合わせ先：info@no-border.jp