【関西外国語大学】満開のハナミズキの下、オープンキャンパスが開かれ、2000人を超える人が訪れました。次回は6月21日（日）です

関西外国語大学

関西外国語大学（大阪府枚方市）の中宮キャンパスと御殿山キャンパス・グローバルタウンで2026年の第2回オープンキャンパスが開催されました。

▲開場を待つ中宮キャンパス

高校生ら約2000人の参加者たちは、交換留学の経験がある学生や海外からの留学生から話を聞いたり、外国語学部や国際共生学部、短期大学部の体験授業、キャンパスツアーに参加したりしながら、関西外大の学修内容や日常生活に触れていました。

▲2000人を超える参加者があったオープンキャンパス

中宮キャンパスでは、正門近くのセントラルガーデンに植えられたハナミズキが満開です。ハナミズキは、1912年に日本がアメリカへ友好の印として贈った3000本の桜の返礼として、100年後の2012年にアメリカから贈られたものです。日本に贈られた3000本のハナミズキのうち20本が、2015年に関西外大に贈呈されました。

▲満開を迎えた中宮キャンパスのハナミズキ

オープンキャンパスの参加者らは、セントラルガーデンを散策しながらハナミズキや校舎を背景に記念撮影をするなど、5月の陽気を楽しんだ様子でした。

次回のオープンキャンパスは6月21日（日）です。お申し込み等はこちら(https://envision.kansaigaidai.ac.jp/opencampus/)か下の二次元コードから。

▲二次元コード