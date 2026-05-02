屋内カーペットコースで最速ラインを競え！エントリーユーザーからエキスパートまで楽しめる「HOBBYWING CUP 2026 オンロード」5月31日（日）つくばラジコンパークで開催

株式会社セキド

株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、日本総代理店を務めるRC用ESC／モーターブランド「HOBBYWING（ホビーウィング）」を通じてラジコンカーを楽しんでいただくため、2026年5月31日（日）に茨城県つくば市のつくばラジコンパークにて、オンロードRCイベント「HOBBYWING CUP 2026 オンロード」を開催いたします。

第4回目となるオンロードのHOBBYWING CUP、今年は屋内カーペットコースの「スピードグランプリコース」で開催します。初心者から上級者まで幅広く参加できる全5クラスを用意し、各クラス上位3名にはトロフィーと賞品を贈呈します。また、大会当日は参加者向けの抽選会やじゃんけん大会も行い、レースだけでなく、仲間や家族と一緒に楽しめる1日限りのRCイベントとして実施します。

HOBBYWING CUP 2026 オンロード 開催概要

開催日 ：2026年5月31日（日）



時間 ：ゲートオープン 9時00分

終了予定 18時00分

会場 ：つくばラジコンパーク スピードグランプリコース

〒305-0861 茨城県つくば市谷田部4385-2

冷暖房完備・室内ピット・男女別水洗トイレ・電源・コンプレッサー・駐車場・

飲食店・ショップ併設

駐車場 ：無料駐車場200台分以上完備

参加費用：1クラス 3,190円（税込）

2クラス 4,190円（税込）

※お支払いはショップにて前日から受け付けています。

※事前ピットリザーブは、つくばRCパークのルールに沿ってご活用ください。



エントリー：エントリー人数80名、または延べエントリー数120名まで

5月25日（月）23時00分締切予定

※ダブルエントリー可能、トリプルエントリー不可。

※若干名変動する場合があります。

※状況により締切となる場合があります。



表彰 ：各クラスTOP3にトロフィーと賞品を贈呈

※モディファイクラスTOP3はトロフィーのみ。

その他、抽選会やじゃんけん大会にも賞品を用意しております。

サポート：

HOBBYWINGブースにて、澤田・秋元がお待ちしております。テクニカルなご相談から新商品の情報まで、ぜひこの機会にお声掛けください。

主催 ：株式会社セキド



協賛 ：HOBBYWING／SAVOX／SUNPADOW

詳細／エントリー：

HOBBYWING CUP 2026 オンロード 特設ページ

https://sekido-rc.com/?mode=f101

開催クラス／レギュレーション

初心者から上級者まで幅広く参加できる5つのクラスを開催します。RSスケール ブラシレスクラスは扱いやすいパワーで、エントリーユーザーにもおすすめのクラスです。JMRCAレギュレーションに準じたツーリングクラスや、サポートドライバーも参加する最高峰クラスまで、参加者のレベルや車両に合わせてエントリーできます。

［ RC SuperGT選手権 4WDクラス ］

全国で人気のイコールコンディションレースです。初心者から上級者まで幅広くご参加いただけます。

［主なレギュレーション］

RC SuperGT選手権公式レギュレーションに準ずる

RC SuperGT選手権 公式サイト：https://www.rc-sgt.com/

［ RSスケール ブラシレスクラス ］

つくばRCパーク定番クラスです。扱いやすいパワーで、エントリーユーザーにもおすすめのクラスです。

［主なレギュレーション］

プロポのエンドポイントを最大値に設定すること。

レース前の車検時にプロポのエンドポイントが最大値であることを確認し、回転数を測定します。

［ JMRCAツーリングストック17.5Tブリンキークラス ］

ノンブースト、ノンターボで競うブリンキークラスです。

［主なレギュレーション］

2026年度JMRCAレギュレーションに準ずる

JMRCA公式サイト：https://www.jmrca.jp/

［ JMRCAツーリングスポーツ17.5Tブーストクラス ］

ブースト、ターボが使用可能なハイスピードクラスです。

［主なレギュレーション］

2026年度JMRCAレギュレーションに準ずる

JMRCA公式サイト：https://www.jmrca.jp/

［ JMRCAツーリングモディファイクラス ］

HWJサポートドライバーや世界選手権に参加する選手もエントリーする最高峰クラスです。

［主なレギュレーション］

2026年度JMRCAレギュレーションに準ずる

JMRCA公式サイト：https://www.jmrca.jp/

● HOBBYWING CUP 2026 オンロード 特設ページ

https://sekido-rc.com/?mode=f101

HOBBYWING とは

HOBBYWING TECHNOLOGY CO., LTD. は2005年、ラジコンに搭載されるブラシレスパワーシステムに特化した電子部品の製造・開発研究施設として設立されました。HOBBYWING製品のすべては自社スタッフにより開発され、日々、世界中のラジコンファンに喜んでいただける比類ない製品を生み出しています。HOBBYWINGは常に一歩先をいく製品を提供できるよう、絶え間ない技術革新を使命としています。また、製品のひとつひとつにおいて徹底した品質管理、何重もの検査をくぐり抜けたA級品のみを皆様にお届けし、長くご愛用いただきご満足をいただける商品を作り続けております。



レースシーンでは、国内外のトップドライバーが使用し多くの結果を残しており、国内でも高いシェアを保っています。エントリーユーザーからプロドライバーまでお使いいただける幅広いラインナップで、ラジコンユーザーに最高のパフォーマンスを提供いたします。



・HOBBYWING 製品一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965501(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965501)

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【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁との取引実績を持つ、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニーです。日本で先駆けてドローン事業を開始し、後にドローンの世界最大手であるDJIの日本初の代理店となり、東京 虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しています。関係会社の株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を構成し、研究・開発を進めています。



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



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