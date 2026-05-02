MXV × 金熊香水 コラボ香水 受注販売！
日本コロムビアよりメジャーデビューが決定した5人組ダンス＆ボーカルグループ MXV（エムエックスブイ）と金熊香水のコラボ香水。
今回は2026年6月3日配信リリース予定の香水をテーマにしたMXVオリジナル楽曲「Perfume」の発売を記念してメンバーそれぞれの香水を製作・販売します。
「Perfume」は7ORDERの真田佑馬様が作詞・作曲およびディレクションとして参加しているMXVメジャーデビューシングル第一弾となっております。
調香は金熊香水のAI調香師「八峰コロン」がサポート。メンバーのイメージに合わせて香りを提案させていただきました。
受注販売期間
2026年5月1日(金)18:00～2026年6月14日(日)23:59
調香の様子
金熊香水のAI調香師「八峰コロン」のアドバイスのもと、高円寺ラボショップにてオリジナルの香りを調香いただきました。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=eVkwzdo6vs8 ]
香水の紹介
※各商品ページではメンバーそれぞれのコメント動画をご覧いただけます。
MASAKI「港町の夕暮れ」
《ノート》
TOP：レモン、ライム、メロン、ピーチ
MID：ミュゲ、ローズ、ジャスミン
LAST：ムスク、バルサム、アンバー、サンダルウッド、セダーウッド、バニラ、ウッディ
商品ページへ（ご購入はこちら）(https://kinkumaperfume.com/products/mxv-masaki-perfume-2026)
KEI「Natural me」
《ノート》
TOP：レモン、ベルガモット、オレンジ
MID：ミュゲ、ラベンダー、ローズ、バイオレット、ジャスミン
LAST：ムスク、オークモス、バルサム、アンバー、パチュリ
商品ページへ（ご購入はこちら）(https://kinkumaperfume.com/products/mxv-kei-perfume-2026)
YUTA「WATASHI.」
《ノート》
TOP：レモン、ライム、メロン、ベルガモット、プチグレン
MID：ミュゲ、ユーカリ、ラベンダー、ローズマリー、ジャスミン
LAST：ムスク、バルサム、アンバー、バニラ、ウッディ
商品ページへ（ご購入はこちら）(https://kinkumaperfume.com/products/mxv-yuta-perfume-2026)
TAIYU「1996」
《ノート》
TOP：レモン、ライム、カシス、ピーチ、アップル、グレープフルーツ、ベルガモット、プチグレン、アクア
MID：ミュゲ、ユーカリ、ラベンダー、ローズマリー、ローズ、シクラメン、リーフィーグリーン、ジャスミン、ガーデニア
LAST：ムスク、オークモス、ウッディ
商品ページへ（ご購入はこちら）(https://kinkumaperfume.com/products/mxv-taiyu-perfume-2026)
TAICHI「Velnoir」
《ノート》
TOP：ピーチ
MID：ミュゲ、ローズ、リーフィーグリーン、ジャスミン
LAST：ムスク、バルサム、アンバー、サンダルウッド、セダーウッド、バニラ、ウッディ
商品ページへ（ご購入はこちら）(https://kinkumaperfume.com/products/mxv-taichi-perfume-2026)
販売情報
予約限定販売
販売期間 2026年5月1日(金)18:00～2026年6月14日(日)23:59
※販売数により発送日は前後します。
※販売終了後、約1か月後の発送を予定しております。
※販売数により発送日は前後します。お届け日時の指定はお受けできませんので予めご了承ください。
※画像は開発段階のものです。実際の商品とはデザインが一部異なる場合がございます。
MXVプロフィール
グループ名：MXV (MIX FIVE)
メンバー：YUTA(樫澤優太)、MASAKI(手島聖貴)、TAIYU(木津谷泰勇)、TAICHI(本田太
一)、KEI(宮崎慶)
活動期間：2025年～
所属事務所：Danmee 株式会社
MXV は、YUTA、MASAKI、TAIYU、TAICHI、KEI の 5 名からなるダンス＆ボーカルグループ。
2025 年 1 月に結成され、活動開始からわずか 1 年でメジャーステージへと駆け上がることとなった。
グループ名「MXV」は「MIX FIVE」の略称であり、5 人それぞれの個性（歌・ラップ・ダンス・演技など）をミックスし、新たなエンターテインメントを生み出していくという想いが込められている。
https://mxv-official.jp/
https://x.com/M_X_V_OFFICIAL
https://www.instagram.com/m_x_v_official/
https://www.tiktok.com/@m_x_v_official
金熊香水（株式会社ピノーレ）
金熊香水カスタムラボ
https://labo.kinkumaperfume.com/
MXVオリジナル香水ニュースページ
https://kinkumaperfume.com/blogs/news/mxv-perfume-2026