2026年4月公開の新作ショートドラマ作品ラインナップ。ホスト復帰の極限バトルや潜入恋愛ショー、復讐と逆転劇まで、愛憎と胸キュンが交錯する全12本を公開！

emole株式会社

ショートドラマアプリ「BUMP」の開発・提供を行うemole株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：澤村直道、以下、emole）は、「BUMP」にて、2026年4月、新作のショートドラマ作品12本を配信開始いたしました。

かつて歌舞伎町の表舞台から姿を消した男の再起を描くヒューマンドラマ『3000万稼げ！』や、恋愛リアリティショーでも話題を呼ぶ女優が主演をつとめる『あなたが嫌い ～女の欲望と嫉妬の渦～』、テレ東初のショートドラマ国際共同制作作品『暴君がメイド服で料理？元令嬢を追放した夫の末路』、推しとの危うい距離感を描く『“推し”が僕を見ていた』など、今月も恋愛・復讐・サスペンス・青春群像劇など多彩なジャンルのショートドラマをラインナップ。刺激と共感が交錯する物語の数々を、ぜひお楽しみください。

■新作紹介

『3000万稼げ！』(https://lp.bump.studio/lists/3000mankasege)

かつて歌舞伎町にその名を轟かせた伝説のナンバーワンホスト・彦星燈夜。7年前、妻を失い夜の世界から消えた男は、命の危機にある娘を救うため再びホストの世界に戻る。娘を救うために必要な金は3000万。期限は1ヶ月。父の最後の戦いが始まる。

【出演】小出 恵介 中尾 暢樹 後藤 大 尾高 樹

【脚本】新野 七瀬 / 荒木 澪子

【監督】 中山 大暉

【制作プロダクション】株式会社アシタヘ

『脱シングルハウスへようこそ』(https://lp.bump.studio/lists/datsushinguruhausuheyoukoso)

父の死の真相を追う看護師が、人気恋愛リアリティ番組に潜入。任務のため偽りの恋を演じながら調査を進めるが、甘い恋愛の裏には医療業界の闇と嘘が潜んでいた。最終夜、彼女は恋愛ショーを生中継の裁判へと変え、隠された真相を世間に突きつける。

【出演】渡邉 みな 木村 正太 栗原 類 神木 レイミ なつき 藤井 稔也

【監督・脚本】蒼井 藍詩

『暴君がメイド服で料理？元令嬢を追放した夫の末路』(https://lp.bump.studio/lists/boukungameidofukuderyouri)

テレ東初のショートドラマ国際共同制作の第一弾作品。嫉妬に踊らされた夫の誤解と執着で絶望に追われた妻。5年後、息子の危機に再会した２人の【愛憎】と【挽回の恋】が動き出す！財閥家の冷酷な夫と、彼に裏切られながらも強く生き抜く妻の愛憎劇！

【出演】赤羽 流河 白瀬 りか

【原作】「娇妻归来第二季」

【制作プロダクション】テレビ東京 和雅

『ティラノ』(https://lp.bump.studio/lists/tyranno)

舞台は202X年、巨大歓楽街・蒲田 新任巡査・野々上は、上級国民が操る理不尽なデスゲームに巻き込まれる。 窮地を救うのは巨躯の女性警官「ティラノ」！巨悪を圧倒的暴力で粉砕する超痛快荒唐無稽ポリス・バイオレンス開幕！

【出演】榎木 淳弥 阿見 201 和泉 元彌 片山 萌美 内田 裕也

【監督】白川 大

【原作】『ティラノ』/ 株式会社一二三書房

『Phoenix ～消えた天才たちの挑戦～』(https://lp.bump.studio/lists/phoenix)

業界最大手、大庭HDの陰謀により父を亡くし才能を封印した天才エンジニア・八雲樹。清掃員として生きていたのだが…「脱げ！抱いてやるよ」愛する人が大庭HDによって辱めに合い10年越しの復讐を決意。父の無念、愛する人、そして仲間のために立ち上がる

【出演】宇野 結也 冴木 柚葉 若林 拓也 上山 蓮太郎 高野 真央 大原 研二 夏木 せいき

『お嬢様の逆襲は星空に燃える』(https://lp.bump.studio/lists/ojousamanogyakushuuhahoshizoranimoeru)

陥れられたお嬢様は荒れたキャンプ地へ追放されるが、知恵と野性、美貌で女王へと変貌。自然と人心を掌握し、名誉・財産・愛を取り戻す！

【出演】濱島 美都 井手 亮太 小川 美月 近藤 大志

【監督】蒼井 藍詩

『あなたが嫌い ～女の欲望と嫉妬の渦～』(https://lp.bump.studio/lists/anatagakirai)

夜の街・六本木――。本当の愛を知らないNo.1ホステス・椿。唯一素顔を見せられる幼馴染の元カレ・トシに、No.2・すみれが静かに手を伸ばす。「欲しい。人のものが欲しい」 --愛を知らない女と、愛に飢えた女。欲望と嫉妬渦巻く女たちの物語。

【出演】永尾 まりや 高崎 かなみ 平井 亜門

【原作】「あなたが嫌い ～女の欲望と嫉妬の渦～」/ゼノンコミックス／コアミックス

【脚本】小鶴 乃哩子

【監督】小森 裕己

【制作プロダクション】パロマプロモーション

『夫の浮気相手は私の元カノでした』(https://lp.bump.studio/lists/ottonouwakiaitehawatashinomotokanodeshita)

仲間沙美は、夫・快斗の浮気相手が高校時代の元恋人・麗華だと知る。麗華は沙美の過去の裏切りから恨み、沙美に復讐を仕掛ける。が、実は沙美は大企業会長の隠し子であり、麗華の身を守るために過去に彼女を裏切るしかなかったのだ。裏切ったのは事実のため、沙美は贖罪からその復讐を受け入れる。次第に、復讐の中で2人の恋心が再燃し、沙美は麗華の唇を奪ってしまう！憎しみが揺らぐ中、2人の想いが再び表面化していく──……

【出演】笠間 優里 春名 真依 羽田 将大 早坂 風海

【監督】花輪（張凡）

【脚本】保木本 真也

【制作プロダクション】 Nishiki Digital Media Japan GK

『“推し”が僕を見ていた』(https://lp.bump.studio/rZEvT80i/oshigabokuwomiteita)

ある夜助けた青年は、長年推してきた人気配信者だった。偶然の出会いから始まる、"ファン"と"推し"の危うい距離感。正体に気づいていることを隠すケイに、テンヤは無自覚に──あるいは意図的に、近づいてくる。やがて二人を、何者かの視線が捉え始める…

【出演】二宮 礼夢 四坂 亮翔 白石 優 山口 快士

【監督】志波 景介

【制作プロダクション】 株式会社Minto

『"待て"ができたらご褒美を。』(https://lp.bump.studio/lists/mategadekitaragohoubiwo)

完璧エリート社員の裏の顔は、推し俳優の大ファン。ある日"推しにそっくり"な新人が部下にやって来た！「待て」で止まり「ご褒美」をねだるわんこ系後輩に翻弄され、理性が崩壊していく──上司と部下で、いられるのか…？

【出演】元之介 高橋 紅輝

【監督】笹ヶ瀬 寛大

【制作プロダクション】株式会社vivito

『ポンコツ部下は俺様ホスト』(https://lp.bump.studio/lists/ponkotsubukahaoresamahosuto)

神奈川県相模原市と架空の歓楽街・神楽伎町を舞台に昼は市役所の公務員 夜になれば人気ホストへと変身！ 二重生活ドタバタヒューマンコメディが今、幕を開ける－

【出演】林 光哲 大友 至恩 パク・ユチョン 戸塚 祥太（A.B.C-Z）

【監督】大山 晃一郎 関 祐太朗 村松 卓

『私の夫は時給1,000円の大富豪』(https://lp.bump.studio/lists/watashinoottohajikyuu1000ennodaifugou)

心優しい主婦・凛花は誕生日に夫から離婚と追放を告げられ人生が崩壊。絶望の中、現れたのは美しき家政夫。しかしその正体は巨大企業会長だった。契約結婚から始まる逆転劇、裏切りへの反撃と衝撃の真実がすべてを覆す痛快ラブストーリー。

【出演】小高 サラ 松本 享恭 垣 雅之 本田 美羽 しゅはまはるみ 武澤 ほなみ おかやま はじめ

ショートドラマアプリ「BUMP」は、トイレの中の1分間、電車待ちの3分間、友達を待っている5分間ーー。そんな隙間時間を豊かにする、たった数分でドラマの世界に没入してしまうショートドラマ作品を数多くお届けしてます。ぜひ4月配信のドラマはもちろん、その他のドラマもお楽しみください。

■BUMPについて

「BUMP」は総ダウンロード数300万回※を超える1話1分～3分程度の新しいショートドラマアプリです。不倫・復讐、女性同士のマウント合戦、下剋上や正体隠しといった勧善懲悪など、幅広いジャンルのドラマやアニメ作品を配信しています。「BUMP」公式アカウントから発信するプロモーション告知用の切り抜き動画の再生回数は50億回※を超え、20-30代の女性を中心に幅広いユーザーに刺激的なショートドラマコンテンツをお届けしています。

※2026年1月現在

アプリダウンロードURL：https://emolebump.go.link/djCyg

●YouTube：https://www.youtube.com/@bump_drama

●TikTok：https://www.tiktok.com/@bump_drama

●Instagram：https://www.instagram.com/bump_drama/

●X（旧Twitter）：https://x.com/bump_drama

●Facebook：https://www.facebook.com/bump.drama

＜BUMPでのショートドラマ作品配信の問い合わせ＞

ショートドラマアプリ「BUMP」では、BUMPを挑戦の舞台としてショートドラマ制作に乗り出す事業者や個人のクリエイターを支援し、BUMPで配信するショートドラマ作品を積極的に募集しています。

emoleは、「創造で挑戦できる世界へ」というVisionの実現のために、「自ら制作したショートドラマ作品をBUMPで配信したい」、「ショートドラマを軸とした新しいコンテンツビジネスを始めたい」、「すでに持っている作品をBUMPでも配信したい」という事業会社や制作会社等の法人や個人のクリエイターの挑戦を後押ししていますので、ご興味をお持ちの方はぜひお問い合わせください。

https://lp.bump.studio/forcreators

■emoleについて

社名：emole株式会社

所在地：東京都目黒区下目黒２丁目２３－１８ 目黒山手通ビル 3階

設立：2018年11月15日

代表者：代表取締役社長 澤村 直道

会社HP：https://emole.co.jp/home