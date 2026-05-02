守野伊音×かづか将来の強力タッグでお届けするファンタジーラブストーリー！『私達、欠魂しました～不遇な王子と天才魔術師は、命の運命共同体～』1巻5月2日（土）発売！！
株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『私達、欠魂しました～不遇な王子と天才魔術師は、命の運命共同体～』（原作：守野伊音 作画：かづか将来）第１巻を2026年5月2日（土）に発売いたします。
■あらすじ
出自のせいで正妃に疎まれる、名ばかり第一王子のオルトス。
常に命を狙われ続ける彼は王城内で暗殺未遂に遭い、
国軍所属の魔術師エリーニに庇われる。命は守れたものの、
揃って“欠魂”（けっこん）状態に陥った二人は影を失い、
互いが四歩以上離れると意識を失うようになってしまう。
オルトス唯一の味方であり友人のイェラと三人で、魂の修復のため動き出すが――
透明な王子と、笑ったことのない魔術師の少女の織りなすファンタジーラブストーリー！
■見どころ
第一王子なのに権力を持たないオルトス王子と、魔道具作りの天才エリーニ。
一切笑わず終始淡々としているエリーニですが、そんな彼女が王子を助けた理由は「王子が好きだから」。
照れもせず愛を告げるエリーニと、彼女に振り回される王子の凸凹コンビにご注目ください♪
■作家情報
●原作：守野伊音（https://x.com/morinoion2）
「狼領主のお嬢様」（KADOKAWA）、「忘却聖女」（スクウェア・エニックス）など、著作多数。
壮大な世界観と切ないラブストーリーに定評がある人気作家。
●漫画：かづか将来（https://x.com/kaz_masaki）
女性向け恋愛ファンタジーマンガを得意とする漫画家。
コミカライズ作品に「失格聖女の下克上 左遷先の悪魔な神父様になぜか溺愛されています」「魔法使いの婚約者」、オリジナル作品に「恋唄う蝶は四つ花に舞う」（全てKADOKAWA）がある。
■書店購入特典
とらのあな：両面イラストカード（モノクロイラスト描き下ろし）
メロンブックス：描き下ろしイラストカード
書泉：描き下ろしイラストカード
特約店：描き下ろしイラストカード
紀伊国屋書店グランフロント大阪店：描き下ろしイラスト使用特製ブックカバー
コミックシーモア：限定イラスト
とらのあな特典
メロンブックス特典
書泉特典
特約店特典
紀伊国屋書店グランフロント大阪店
コミックシーモア特典
■連載サイト「竹コミ！」情報
毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！
『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。
公式サイト：https://takecomic.jp/
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