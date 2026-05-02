守野伊音×かづか将来の強力タッグでお届けするファンタジーラブストーリー！『私達、欠魂しました～不遇な王子と天才魔術師は、命の運命共同体～』1巻5月2日（土）発売！！

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『私達、欠魂しました～不遇な王子と天才魔術師は、命の運命共同体～』（原作：守野伊音 作画：かづか将来）第１巻を2026年5月2日（土）に発売いたします。

■あらすじ

出自のせいで正妃に疎まれる、名ばかり第一王子のオルトス。

常に命を狙われ続ける彼は王城内で暗殺未遂に遭い、

国軍所属の魔術師エリーニに庇われる。命は守れたものの、

揃って“欠魂”（けっこん）状態に陥った二人は影を失い、

互いが四歩以上離れると意識を失うようになってしまう。

オルトス唯一の味方であり友人のイェラと三人で、魂の修復のため動き出すが――

透明な王子と、笑ったことのない魔術師の少女の織りなすファンタジーラブストーリー！

■見どころ

第一王子なのに権力を持たないオルトス王子と、魔道具作りの天才エリーニ。

一切笑わず終始淡々としているエリーニですが、そんな彼女が王子を助けた理由は「王子が好きだから」。

照れもせず愛を告げるエリーニと、彼女に振り回される王子の凸凹コンビにご注目ください♪

■作家情報

●原作：守野伊音（https://x.com/morinoion2）

「狼領主のお嬢様」（KADOKAWA）、「忘却聖女」（スクウェア・エニックス）など、著作多数。

壮大な世界観と切ないラブストーリーに定評がある人気作家。

●漫画：かづか将来（https://x.com/kaz_masaki）

女性向け恋愛ファンタジーマンガを得意とする漫画家。

コミカライズ作品に「失格聖女の下克上 左遷先の悪魔な神父様になぜか溺愛されています」「魔法使いの婚約者」、オリジナル作品に「恋唄う蝶は四つ花に舞う」（全てKADOKAWA）がある。

■書店購入特典

とらのあな：両面イラストカード（モノクロイラスト描き下ろし）

メロンブックス：描き下ろしイラストカード

書泉：描き下ろしイラストカード

特約店：描き下ろしイラストカード

紀伊国屋書店グランフロント大阪店：描き下ろしイラスト使用特製ブックカバー

コミックシーモア：限定イラスト

■連載サイト「竹コミ！」情報

とらのあな特典メロンブックス特典書泉特典特約店特典紀伊国屋書店グランフロント大阪店コミックシーモア特典

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『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。

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