シンガーソングライター有華、女優の田中芽衣が出演する「シアワセを。」のミュージックビデオを公開！

日本コロムビア株式会社

シンガーソングライター有華が、4月22日にリリースしたデジタルシングル「シアワセを。」のミュージックビデオを公開した。

この楽曲は有華が結婚を迎える友人に宛てた曲で、共に笑い、喧嘩し、支え合ってきたありふれた日々の尊さにスポットを当てた一曲。「Baby you」の作詞作曲も担当したandrop 内澤崇仁との共作となっている。

ミュージックビデオは「結婚とは、一瞬の出来事ではなく、積み重ねてきた時間そのものに名前をつけること」というテーマ軸に、何気ない日々の断片こそが、やがて“幸せ” と呼ばれるものの正体であるということを描いてる。

最大の見どころは、草原に置かれた「一つの背景」の前で、同じ構図のまま二人の関係性と時間だけが移り変わっていく演出。同じ場所に立ち続ける二人を映し出しながら、幾重にも重なる日々の断片を丁寧に紡いでいる映像に仕上がっている。

キャストには、ファッションモデルとしてだけでなく、若年層のアイコンとして圧倒的な支持を集める女優田中芽衣と、繊細な演技で注目を集める俳優中山雄斗を起用。

中学生から結婚を控えた大人まで、長い歳月を演じ分けた二人の表情の変化も見どころの一つだ。リアリティ溢れる二人の芝居が、楽曲の持つメッセージに深い説得力を与えている。

現在、有華は全国7カ所を巡るピアノ弾き語りツアー『YUKA HOME NOTE TOUR 2026』を開催中。チケットも発売中となっている。

＜「シアワセを。」ミュージックビデオ＞

URL： https://youtu.be/RLnDmuKDBd0

＜キャストコメント＞

・田中芽衣

今回のお話をいただいて、私自身も去年結婚をしたので、すごくご縁があるお話だなと思ってとても嬉しかったです。

撮影の日は、凄く天気も良くて、とても楽しく撮影させてもらいました。

1日で撮影したのですが、人生を描く色んなシーンを撮影したので、是非聞いて見ていただけたらと思ってます。

・中山雄斗

素敵な曲のMVに携われて嬉しいです。

いろんな瞬間のシアワセに寄り添えるようなMVになっているので、たくさんの人に届くように願っております。

＜キャストプロフィール＞

田中芽衣

2000年1月28日生まれ。熊本県出身。2014年にティーンファッション誌の専属モデルとして芸能活動を開始し、その後数々のファッション誌のレギュラーモデルを務め、同世代を中心に熱く支持される。

また、2022年には映画「炎上シンデレラ」で初主演を務めるほか、テレビドラマにも出演するなど、女優としても活躍。

中山雄斗

1995年1月6日生まれ。福岡県出身。2018年より俳優活動を開始。映画や舞台、MVなどに精力的に出演。

近年の主な出演作に映画『ナマズのいた夏』（25）、『monday In Sunday』(24／哲太郎監督)、『Lelaina-リレイナ-』(24／長棟航平監督)、『ココでのはなし』（24/こささりょうま監督）、『朝がくるとむなしくなる』(22／石橋夕帆監督)、ドラマ「しあわせは食べて寝て待て」（25／NHK）、「君の継ぐ香りは」(24／TOKYOMX）、「光る君へ」(24／NHK)、「きって、つなげる」(23／YouTube)、「SIX HACK 検証」(23／TX)、MV『高橋優 「BRAVE TRAIN」』(25)、舞台yoowa「LAST EVER EVE」、「ヒッキーカンクーントルネード」など。

＜Release＞

4月22日（水）デジタルリリース「シアワセを。」

配信URL： https://lnk.to/YUKA_siawasewo

＜ツアー詳細＞

『YUKA HOME NOTE TOUR 2026』

04月24日(金)横浜・mint hall (18:30 / 19:00)

04月25日(土)宮城・仙台ルフラン (17:30 / 18:00)

05月09日(土)福岡・ROOMS (17:30 / 18:00)

05月10日(日)広島・Live Juke (17:30 / 18:00)

05月29日(金)大阪・Music Club JANUS (18:30 / 19:00)

05月30日(土)愛知・Sunset BLUE(17:30 / 18:00)

06月07日(日)東京・下北沢440 (13:00 / 13:30)

06月07日(日)東京・下北沢440 (17:30 / 18:00)

■【一般発売】

URL： https://eplus.jp/yuka-home/

＜Discography＞

1月21日(水) デジタルリリース「ピーナッツ」

配信リンク： https://lnk.to/YUKA_PEANUTS

11月26日(水) デジタルリリース「Hiya!」

配信リンク： https://lnk.to/YUKA_Hiya

9月3日(水) デジタルリリース「bad ending」

配信リンク： https://lnk.to/YUKA_badending

2025年3月19日(水) 発売

Major 2nd Full Album

「my space my time」

配信リンク： https://lnk.to/myspacemytime

【LPサイズジャケット仕様・ポストカード全 13 種中ランダム 9 枚封入】

\5,500（税込）

COCP-42470

収録曲

01.Bad boy

02.告うた (ABEMA『恋する(ハート)週末ホームステイ 2024 冬』主題歌)

03. ミラクル (高槻市定住促進プロモーション楽曲)

04. 嫌いになれたら

05. 2930

06. LOVESICK

07. レモネード

08. またね

09.Our Xmas

10.うたでつなごう

<有華Profile>

幼少期からピアノ、合唱を始める。

18歳から大阪を中心に シンガーソングライターとして活動中。Instagram に写真や動画を公開した事により、 インフルエンサーからのフォローや 大好きなお喋りと容姿のギャップが共感を得て、現在までに同性を中心に約22万人 (※2025.8 月現在 )、TikTokでは82万人のフォロワー数を獲得。 他SNS のフォロワーを合わせると120万人以上の登録者数を記録。アーティストからのフォローや交流に加え、 著名スポーツ選手やインスタグラマーからのフォローや対談など様々の分野で活躍する人たちからも支持されている。

2022年2～4月で3ヶ月連続デジタルリリースを配信し、3曲目となった4月リリースの配信

シングル「Partner」は、ストリーミング総再生7,000万回、ミュージックビデオ再生1,400万回、

SNS 総再生回15億回、LINE リアルタイムランキング1位を記録し SNS で大きな話題となった。

その後6月に EP「Stamp Rally」をリリースし、全国4箇所東京、名古屋、大阪、福岡を巡った『有華ワンマンツアー 2022「Stamp Rally」』を開催した。

2022年9月にリリースした「Bestie」はわずか1ヶ月でストリーミング再生回数累計100万回

を突破した。

2023年1月18日メジャーデビューデジタルシングル「Baby you」をリリースした。ビルボードが発表した「TikTok Weekly Top20」で1位を獲得し、TikTok上半期トレンド大賞2023ミュージック部門にて受賞。

国内のみに止まらず世界の8カ国のバイラルチャートでトップ10入りを果たしている。SNS 上

の楽曲の再生数は80億回を突破しストリーミングで5,000万回を突破している。

同年10月にはメジャー1st フルアルバム「messy bag」をリリース。翌年には東京、大阪を巡った『有華ワンマンライブ2024「messy bag」』を開催。

2024年には間髪あけずにデジタルシングルをリリース。9月には全国8箇所を巡るワンマンツアー『YUKA "Happiness is ... " TOUR 2024』の開催した。

2025年3月にメジャー2ndフルアルバム「my space my time」をリリース。4月に東京、大阪を

巡ったYUKA 「my space my time」 TOUR 2025を開催。

また、他アーティストへの楽曲提供など、活動の幅を広げている。

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