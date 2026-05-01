【BUZZ e-sports】スマブラ国内最大級大会「篝火」出場！“最強で憧れられるチーム”を目指して。現チーム体制を紹介

株式会社BUZZ GROUP

株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺 憲）は、同社が展開するeスポーツチーム「BUZZ e-sports」について、所属メンバーの紹介とともに、2026年5月3・4・5日に開催される大乱闘スマッシュブラザーズSpecialの国内大会「篝火」への出場をお知らせいたします。

国内最大級大会「篝火」への挑戦

「篝火」は、大乱闘スマッシュブラザーズ Specialにおける国内最大級の大会の一つであり、国内外からトッププレイヤーが集うハイレベルな競技シーンとして知られています。

BUZZ e-sportsは、本大会への出場を通じて、チームとしての競技力向上および認知拡大を目指します。出場するのはたいけい、へろーの２選手。

篝火参戦メンバー紹介たいけい｜Taikei

部門：大乱闘スマッシュブラザーズ Special

世界ランキング：85位*

日本ランキング：49位*

日本トップクラスのソニック使いとして、世界で活躍するプレイヤー。

たいけいから一言

今回は篝火初の幕張メッセ開催ということでかなり気合いが入っています！！

最近の100人規模の大会では3位、300人規模の大会では5位と好成績を収めることができていると思います。

篝火はレベルや規模が他の大会と比にならないくらい高く、上位プレイヤーでも予選で負けてしまうこともザラにあるので、予選から気を引き締めて頑張ります。

そして、今回はTOP24から最終日になるので、3日目まで残れるよう頑張ります！

篝火まで残り僅かですが、細かいところを詰めて、全力を発揮します。

へろー｜Hero

部門：大乱闘スマッシュブラザーズ Special

世界ランキング：106位 *

日本ランキング：65位 *

世界一のクッパ使い*として世界的に評価されるプレイヤー。

（*https://liquipedia.net/smash/UltRank/Regional liquipedia Smash調べ）

へろーから一言

予選はいつも通り安定して抜けることを意識しています。

まずは自分のやるべきことをしっかり通して、落ち着いて試合に入りたいです。

普段からオンラインでも多くの対戦を重ねているので、その経験も活かしながら安定したプレーを維持していきたいと思っています。

直近のスマバト*でも13位とシード以上の結果を出せているので、その流れを次の篝火にも繋げていきたいです。

本戦ではシード以上の結果を目標に、一試合ごとに丁寧に戦っていきます。

まだ伸びる余地もあると感じているので、その部分も含めて結果で示せるように頑張ります！

*関西の歴史ある規模の大きい大会

BUZZ e-sportsについて

BUZZ e-sportsは、2023年4月に設立されたeスポーツチームです。

「最強で憧れられるチーム」をコンセプトに、競技力と発信力の両立を目指し活動しています。

他BUZZ e-sportsメンバー紹介

椿彩奈

部門：麻雀

チームアンバサダー

日本プロ麻雀協会所属B２リーガー。タレント、司会としても活躍しながら

プロ5年目にして第５回fuzzカップ優勝、テレビ朝日主催IKUSA団体戦優勝など活躍。

競技麻雀のプロでありながらeスポーツ界にも関わりが深く、チームに新たな価値をもたらします。

ライトニングいがらし

チームマネージャー

プレイヤーの活動を支える運営・マネジメントを担当。

あぶ

チームオーナー

チーム創設者としてBUZZ e-sportsを牽引。

コリウス｜Korius

部門：グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-（GBVSR）

格闘ゲームシーンで活動するプレイヤーとしてBUZZ e-sportsに加入。

今回の背景

BUZZ e-sportsではこれまで各メンバーが個別に活動してきましたが、

国内最大級大会「篝火」への出場を機に、チームとしての体制および所属メンバーを改めて紹介する運びとなりました。

また、2025年8月には格闘ゲームプレイヤーが新たに加入しており、

複数ジャンルにまたがるチームとしての展開が進んでいます。

BUZZ esports上野

STUDIO BUZZの店舗の一つとして、

LIVE配信、ゲーム番組の収録・配信など各種イベントに特化しているBUZZ esports上野

もチームで運営しています。

BUZZ esports上野HP

https://buzz-st.com/esports-ueno

BUZZ

月間利用者数25万人以上、会員数は約40万人を突破！

「エンタメが生まれる場所」をモットーに、関東を中心に全国に84店舗以上を展開している、使いやすさとコスパが日本一のレンタルスタジオ。

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初心者から上級者まで、あらゆるダンサーが練習や撮影、コラボレーションの場として利用できる、ダンスカルチャーの拠点となっています。



BUZZのHP：https://buzz-st.com/

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