共同生活型恋愛サービス『totonari』鎌倉エリアへ移転。居住空間を拡張し、8名での共同生活が可能に

株式会社camelia

株式会社camelia(本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：伊東実咲)は、共同生活型恋愛サービス「totonari（トトナリ）」の開催拠点を横浜エリアから鎌倉エリアへ移転し、2026年6月以降、順次開催規模を拡大することをお知らせいたします。これにより、よりゆとりのある共同生活環境を実現するとともに、従来の6名での開催から、最大8名での共同生活型プログラムの実施が可能となります。

これまでtotonariは、初対面の男女が2泊3日の共同生活を通じて関係性を築く新しい恋愛体験として展開し、累計参加者は250名を突破。参加者の満足度は高水準で推移しながら、着実に支持を広げてまいりました。今回の拠点拡大は、「より多くの人に自分自身の恋愛にじっくりと向き合う場を届けたい」という思いから実現したものです。

■ 背景：「出会いはあるのに恋愛にならない」時代へ

近年、マッチングアプリやSNSの普及により、出会いの機会そのものは増加しています。一方で、20～30代を中心に「出会いはあるが恋愛に発展しない」という新たな課題が顕在化しています。

・「メッセージのやり取りだけで関係が終わる」

・「相手のことを深く知る前に判断してしまう」

・「恋愛の進め方がわからない」

このように、効率化された出会いの裏側で、「人と向き合う時間の不足」が恋愛の障壁になっているケースが増えています。

totonariは、この課題に対して「共同生活」というアプローチで解決を図ります。短期間ながらも同じ時間と空間を共有することで、スペックや第一印象だけではない“人となり”を自然に理解できる体験設計となっています。

■ 鎌倉エリアへの移転で実現する、新たな体験価値

今回の鎌倉エリアへの移転は、事業拡大と、体験価値の向上を目的としたものです。鎌倉は、海と自然、歴史的な街並みが共存する関東屈指の人気エリアです。

このロケーションの特徴を活かし、今後totonariでは以下のようなアップデートを目指します。

１. 非日常性の強化

都会の喧騒から離れた環境で過ごすことで、参加者同士の心理的距離が縮まりやすく、街の落ち着いた空気感が“素の自分”を引き出します。

また、海辺の散歩や食べ歩き、文化体験など、お出かけの幅も広がります。横浜エリアにも引き続き足を運べる中で、参加者同士で過ごす時間の選択肢を広げることができます。

２. 居住空間の拡張によるゆとりのある共同生活

横浜拠点から比較して約1.5倍の広さとなり、参加者同士が無理なく余白をもって過ごせる空間を実現しました。リビングや同性のお部屋での会話や、ふとした時間の共有によって、日常の延長にあるコミュニケーションが自然に生まれやすくなります。

３. 開催人数の拡張による関係性の多様化

従来の6名開催から、8名での実施が可能に。より多様な価値観や関係性が交差することで、新たな出会いの可能性が広がります。

■ 参加者250名突破--広がる共感と実績

totonariはサービス開始以降、累計参加者が250名を突破しました。参加者からは以下のような声が寄せられています。

・「自然な流れで距離が縮まる体験が新鮮だった」

・「普段の出会いでは見えない深い部分にある魅力を知れた」

・「恋愛だけでなく、自分自身と向き合う時間になった」

また、満足度は継続して高水準を維持しており、「また参加したい」「友人に勧めたい」といった声も多く、リピートや紹介による参加も増加しています。

■ 今後の展望：より多くの“恋愛をはじめるきっかけ”を届ける

今回の拠点拡大により、totonariは開催頻度・参加枠ともに拡張し、これまで以上に多くの20～30代にサービスを提供してまいります。

恋に迷い、いつからか分からなくなってしまった自分の気持ちにしっかりと向き合うきっかけにしてほしい。向き合った先に、素敵な気づきと出会いがありますように。

恋愛の楽しさを思い出すような非日常な日常を、体験してみませんか？

■サービス概要

サービス名 ：totonari

サービス内容：審査によって選ばれた男女による2泊3日の共同生活を提供する共同生活型恋愛マッチングサービス

URL：https://totonari.com/

対象：独身20代～30代 ※参加前に必ず面談・審査があります。

料金：男性38,500円（税込） 女性27,500円（税込）

※上記概要については、今後サービス内容の変更に伴い変動する可能性がございます。

Instagramアカウント：https://www.instagram.com/totonari_official/

■株式会社cameliaについて

株式会社cameliaは「愛に溢れる瞬間を、もっと」をビジョンに、恋愛へ前向きになれるサービスを展開しています。恋に気づける共同生活totonariを始めとして、利用者がより前向きに自己も他者も愛していける世の中をつくっていきます。色によって様々な「愛」や美しさを表現する花言葉を持つ椿を会社のシンボルマークとして、何にも染まっていない白を用いて利用者のこれからの愛の可能性を表しています。

会社名：株式会社camelia

所在地：東京都渋谷区恵比寿西2丁目4番8号ウィンド恵比寿ビル8F

創業：2024年4月

URL：https://camelia-inc.com/

【本件に関する問い合わせ先】

株式会社camelia：info@camelia-inc.com