ジムニー専門店「ジムニーラバーズ」、GW限定セールイベントを開催｜5月2日～6日

株式会社ラスター

ジムニー専門ショップ「ジムニーラバーズ」は、2026年5月2日（土）から5月6日（水）までの5日間限定で、ゴールデンウィーク特別セールイベントを開催いたします。

本イベントでは、人気のカスタムパーツを特別価格でご提供するほか、ご来場いただいたお客様へ数量限定のプレゼントをご用意しております。また、カスタムに関するご相談も随時受け付けており、これからジムニーカスタムを検討されている方にも気軽にご参加いただける内容となっております。

「いつかはジムニーをカスタムしたい」とお考えの方にとって、実際にパーツを見て、触れて、相談できる絶好の機会です。ゴールデンウィークの思い出づくりとあわせて、ぜひジムニーラバーズへお越しください。

■ イベント概要

■開催期間

2026年5月2日（土）～5月6日（水）

■内容

・カスタムパーツ特別価格販売

・ご来場プレゼント（数量限定）

・カスタム相談受付

■ ジムニーラバーズについて

ジムニーラバーズは、ジムニー好きによるジムニー好きのための、ジムニー専門カスタマイズショップです。

さまざまなメーカーのパーツを取り扱い、お客様の理想を超えるデモカーレベルの一台を製作いたします。

「あなただけの特別なジムニーと共に、楽しい冒険の旅に出よう！」

HP内ではカスタム事例やブログなども紹介中！HPはこちら https://jimny-lovers.com/

ぜひ一度ごらんください！

店舗の様子 メーカーの垣根をこえた商品を展示

インスタグラムも更新中！ぜひフォローしてみてください！

公式Instagram：https://www.instagram.com/lovers.jimny/

お問い合わせ先

ジムニーラバーズ

所在地：千葉県富津市青木1-5-1 イオンモール富津 3階

電話番号：090-8140-2621

公式ショップ：https://jimny-lovers.com/