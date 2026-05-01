今だからこそ、将来につながる資格を！「実務者研修教員講習会」（厚生労働省指定講習会）2026年夏期スクーリング
医療・福祉の教員養成に特化した教育プログラムを提供する一般社団法人知識環境研究会（所在地：東京都千代田区、代表：神山資将）は、2026年（令和8年）6月、通信制「実務者研修教員講習会」（厚生労働省指定講習会）の夏期スクーリングを開催いたします。
同講習会は、介護福祉士国家試験に必須の「実務者研修」で専任教員として教えるための公的な資格を取得できる、厚生労働省指定の講習会です。介護福祉分野のキャリアアップやキャリアチェンジの機会として、全国各地から広く参加者を受け入れています。
教壇に立つのが初めての方も自信を持って教えられるように実践的なトレーニングを行うことが、一般社団法人知識環境研究会の運営する「実務者研修教員講習会」（厚生労働省指定講習会）の特徴です。感染症や災害などに備えて「リモートスクーリング」へ振替ができる体制も整えており、東京会場へ来られない方はフルリモートでの修了も可能です。今だからこそ、将来に向けて学びの一歩を踏み出しませんか。詳細・お申込みは公式サイトをご覧ください。
【公式サイト】
https://learning.ackk.org/kyoinkoshu/
【開催要領】
「通信で学び・模擬授業で鍛える実務者研修教員講習会／2026年夏期東京会場スクーリング」
日程：2026年（令和8年）6月27日（土）・6月28日（日）※2日間連続
時間：両日9:00-18:00
会場：水道橋駅西口徒歩1分・東京学院ビル（東京都千代田区三崎町3-6-15）
■本件に関するお問合せ先
一般社団法人知識環境研究会「実務者研修教員講習会」事務局
〒101-0044東京都千代田区鍛冶町2-11-22
TEL：03（3252）2472
FAX：03（6779）4703
Email：info@ackk.or.jp
URL：https://learning.ackk.org/kyoinkoshu/
＜関連講座＞
終末期ケアの指導者資格を短期集中で取得できる「ターミナルケア指導者養成講座」
https://learning.ackk.org/0301/
職種の壁を超えて教える力を磨く「医療的ケア教員講習会」（厚生労働省指定講習会）
https://learning.ackk.org/iryotekikea/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348482/images/bodyimage1】
配信元企業：一般社団法人知識環境研究会
同講習会は、介護福祉士国家試験に必須の「実務者研修」で専任教員として教えるための公的な資格を取得できる、厚生労働省指定の講習会です。介護福祉分野のキャリアアップやキャリアチェンジの機会として、全国各地から広く参加者を受け入れています。
教壇に立つのが初めての方も自信を持って教えられるように実践的なトレーニングを行うことが、一般社団法人知識環境研究会の運営する「実務者研修教員講習会」（厚生労働省指定講習会）の特徴です。感染症や災害などに備えて「リモートスクーリング」へ振替ができる体制も整えており、東京会場へ来られない方はフルリモートでの修了も可能です。今だからこそ、将来に向けて学びの一歩を踏み出しませんか。詳細・お申込みは公式サイトをご覧ください。
【公式サイト】
https://learning.ackk.org/kyoinkoshu/
【開催要領】
「通信で学び・模擬授業で鍛える実務者研修教員講習会／2026年夏期東京会場スクーリング」
日程：2026年（令和8年）6月27日（土）・6月28日（日）※2日間連続
時間：両日9:00-18:00
会場：水道橋駅西口徒歩1分・東京学院ビル（東京都千代田区三崎町3-6-15）
■本件に関するお問合せ先
一般社団法人知識環境研究会「実務者研修教員講習会」事務局
〒101-0044東京都千代田区鍛冶町2-11-22
TEL：03（3252）2472
FAX：03（6779）4703
Email：info@ackk.or.jp
URL：https://learning.ackk.org/kyoinkoshu/
＜関連講座＞
終末期ケアの指導者資格を短期集中で取得できる「ターミナルケア指導者養成講座」
https://learning.ackk.org/0301/
職種の壁を超えて教える力を磨く「医療的ケア教員講習会」（厚生労働省指定講習会）
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348482/images/bodyimage1】
配信元企業：一般社団法人知識環境研究会
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