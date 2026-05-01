GIGABYTEから、GeForce RTX 5080 トリプルファン搭載グラフィックボード、GeForce RTX 5060 デュアルファン搭載グラフィックボードを発売

シー・エフ・デー販売株式会社GV-N5080WF3-16GDGV-N5060WF2MAX-8GD

シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めますGIGABYTEブランドの新製品として、NVIDIA GeForce RTX 5080 トリプルファン搭載グラフィックボード『GV-N5080WF3-16GD』、NVIDIA GeForce RTX 5060 デュアルファン搭載グラフィックボード『GV-N5060WF2MAX-8GD』を発売いたします。

ジョーシン専売モデルで、2026年5月1日発売です。

GeForce RTX 5080 グラフィックボード

GV-N5080WF3-16GD | GIGABYTE(ギガバイト) NVIDIA GeForce RTX 5080 トリプルファン搭載 グラフィックボード

- WINDFORCE冷却システムにより、高負荷時でも効率的に放熱し、安定したGPUパフォーマンスを発揮- 長時間の動作にも冷却性能の低下を抑えるサーバーグレード高耐久サーマルジェルを採用- パフォーマンス／サイレントを切り替えられるデュアルBIOS- 剛性に優れたメタルバックプレートを搭載- クロックやファン設定を一元管理できるGIGABYTE CONTROL CENTERに対応[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1098_1_a9ed3235a74da58b80ccc8fc4cf4280c.jpg?v=202605010551 ]

想定売価：\239,800前後(税込)

発売予定：2026年5月1日

リリースページ

https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/gv-n5080wf3-16gd.html

GeForce RTX 5060 グラフィックボード

GV-N5060WF2MAX-8GD | GIGABYTE(ギガバイト) NVIDIA GeForce RTX 5060 デュアルファン搭載 グラフィックボード

- WINDFORCE冷却システムにより、高負荷時でも効率的に放熱し、安定したGPUパフォーマンスを発揮- 長時間の動作にも冷却性能の低下を抑えるサーバーグレード高耐久サーマルジェルを採用- GPUに直接接触する銅プレートは複合銅ヒートパイプと連動して熱を素早くヒートシンクに伝達- 剛性に優れたメタルバックプレートを搭載- クロックやファン設定を一元管理できるGIGABYTE CONTROL CENTERに対応[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1098_2_1e0bdc28367d98dfacfaf3399f86cb7f.jpg?v=202605010551 ]

想定売価：\59,800前後(税込)

発売予定：2026年5月1日

リリースページ

https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/gv-n5060wf2max-8gd.html