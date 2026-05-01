鹿児島産オーガニックシルク化粧品「BIOND（ビオンド）」の母の日限定特別価格キャンペーンを開始

株式会社Wiz

株式会社Wiz（本社：東京都豊島区、代表取締役：山崎 俊、以下「Wiz」）は、グループ会社・株式会社バイオアース（本社：鹿児島県薩摩川内市、代表取締役：植村 ともみ、以下「バイオアース」）と共同で、鹿児島県産オーガニックシルク化粧品ブランド「BIOND（ビオンド）」母の日限定特別価格キャンペーンを、2026年5月1日（金）～2026年5月7日(木)まで実施します。

申込みフォーム :https://forms.gle/wxr4RGPTdiVLnEHm6

BIOND（ビオンド）とは

「BIOND（ビオンド）」は、バイオアース代表の植村氏が、6年の歳月をかけて実現した純国産シルク化粧品です。桑畑づくり → 蚕の飼育 → 繭の生産 → シルクを取出し → 成分抽出 → 化粧品製造まで、全工程を自社で管理することで、フルオーガニックかつ高品質なシルク原料の抽出に成功。高い保湿力を持ちながら敏感肌にも優しい製品を実現しました。

母の日限定特別価格キャンペーンについて

本キャンペーンでは、母の日（5月10日）に合わせ、通常価格から30%OFFの特別価格にてご購入いただけます。ストーリー性あふれる「本物のシルク」を、この機会にぜひ大切な方へのギフトとしてお届けください。



【概要】

■キャンペーン名：BIOND（ビオンド）母の日特別価格キャンペーン



■対象商品：BIOND（ビオンド）各種

・化粧水 7,700円 → 5,390円 (税込)

・乳液 9,130円 → 6,391円 (税込)

・美容液 15,400円 → 10,780円 (税込)

・クレンジング 4,180円 → 2,926円 (税込)

・洗顔フォーム 4,180円 → 2,926円 (税込)



■申込期間：2026年5月1日（金）～2026年5月7日（水）23:59まで



■お届け予定：2026年5月10日（日）母の日までにお届け

※配送状況により前後する場合があります



■支払い方法：クレジットカード決済



■申込みフォーム：https://forms.gle/wxr4RGPTdiVLnEHm6(https://forms.gle/wxr4RGPTdiVLnEHm6)

BIONDの主な特徴

特徴１. 桑畑から化粧品まで、完全一貫の国産製造

「桑畑づくり」→「蚕の飼育」→「繭の生産」→「シルク抽出」→「化粧品製造」まで、すべての工程を鹿児島県薩摩川内市の自社管理のもとで実施。製造プロセスの透明性と原料品質の一貫したコントロールにより、真の意味でのオーガニック品質を実現しています。



特徴２. 高保湿×敏感肌対応のシルク由来成分

純国産シルクから抽出した美容成分は、高い保湿力を持ちながら肌への刺激が少なく、敏感肌の方にも安心してお使いいただけます。化学添加物に依存しないフルオーガニック処方で、毎日のスキンケアに取り入れやすい設計です。



特徴３. 地域ブランドの物語を持つギフト価値

「国産・蚕・繭」という唯一無二のストーリーを持つBIONDは、贈り物としての特別感も抜群です。鹿児島の自然と職人の技が詰まった化粧品は、母の日ギフトとしてはもちろん、記念日や特別なシーンでの贈り物としても最適です。

今後の展望

Wizおよびバイオアースでは、「BIOND（ビオンド）」の認知拡大と販路強化を進め、母の日をはじめとしたギフト需要に向けた施策を継続的に展開してまいります。あわせて、Wizの販売ネットワークとマーケティングノウハウを活用し、当商品の接点創出を強化します。

今後は、鹿児島発の地域資源を活かしたブランドとして持続的な価値創出に取り組んでまいります。

株式会社バイオアースについて

鹿児島薩摩川内市に拠点を置き、『生のシルク』を贅沢に配合した天然由来成分の基礎化粧品やシャンプーを自社生産・販売する企業です。代表の植村氏が蚕に惹かれ、独学で飼育をスタート。その後、養蚕業を手掛けるまでに成長。採集が非常に難しい生の繭からの商品化を実現させ、基礎化粧品『BIOND』ブランドを立ち上げました。現在は、地域雇用までを視野に入れた業界の活性化にも取り組んでいます。



会社名：株式会社バイオアース

本社所在地：鹿児島県薩摩川内市都町3965-2

代表取締役：植村 頼美

事業内容：化粧品の製造・販売

BIOND公式ページ：https://biond.jp/

株式会社Wiz（ワイズ）について

株式会社Wizは、日本の課題を解決することを目指し、様々なITサービスを提供するITの総合商社です。DXセレクトメディア「Wiz cloud（ワイズ クラウド）(https://012cloud.jp/)」を通じて、圧倒的な「販売網」と多種多様な「商品群」を強みに、価値のあるビジネスを創出します。

会社概要

会社名 ：株式会社Wiz

本社所在地 ：東京都豊島区南大塚2-25-15 South新大塚ビル12F

代表者：代表取締役社長 山崎 俊

事業内容 ：DX支援事業、GX支援事業、BPO事業、地域支援事業

HP ：https://012grp.co.jp/