「野獣は激しく奪う」「蜜薔薇の結婚」で大人気の水谷京子がファンタジーに初挑戦!! 「出来損ないの魔女は獅子公爵と蜜婚する」１.巻、5月1日配信開始!!

株式会社白泉社

白泉社のマンガアプリ「マンガPark」で大人気連載中！ 「出来損ないの魔女は獅子公爵と蜜婚する」（水谷京子著）の単行本第1巻が、５月1日に主要電子書店にて配信されます！

(C)水谷京子／白泉社

国防のために魔女と騎士が結婚する世界。出来損ないゆえに誰にも選ばれない魔女・エレナは、ある日、絶大な魔力を持つ帝国最強の騎士・政孝（まさたか）と出会う。

その出会いは、やがてエレナと政孝が、それぞれに抱える秘密を大きく揺さぶっていくこととなるーー。

「想い」が恋と魔力を覚醒させ、やがて溺愛へとつながる物語。

水谷京子が新たに挑む「溺愛ロマンティックファンタジー」にご注目ください！

尚、こちらの新作は、現在、試し読み増量キャンペーンを実施中！

電子マンガ雑誌「Love Silky（ラブシルキー）」vol.160でも、第1話を出張掲載中です！

また、最新話はマンガアプリ「マンガPark」にて、毎週火曜日に最新話を更新していますので、試し読みで気になった方は、是非、アプリもチェックしてみてください！

「出来損ないの魔女は獅子公爵と蜜婚する」1巻 書誌情報

「出来損ないの魔女は獅子公爵と蜜婚する」1巻書影

■著者名：水谷京子

■シリーズ名：花とゆめコミックススペシャル

■定価：594円（税込）

■発売日：2026.5.1

■水谷京子 X

https://x.com/mizutanikyoko

■マンガPark

https://manga-park.com/title/93663

■白泉社e-net！ ※本作のばら売りページにリンクします。

https://www.hakusensha-e.net/store/group/p-dksknai

■Love Silky X

https://x.com/Silky_web