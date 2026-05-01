「野獣は激しく奪う」「蜜薔薇の結婚」で大人気の水谷京子がファンタジーに初挑戦!! 「出来損ないの魔女は獅子公爵と蜜婚する」１.巻、5月1日配信開始!!

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株式会社白泉社

白泉社のマンガアプリ「マンガPark」で大人気連載中！　「出来損ないの魔女は獅子公爵と蜜婚する」（水谷京子著）の単行本第1巻が、５月1日に主要電子書店にて配信されます！



(C)水谷京子／白泉社

国防のために魔女と騎士が結婚する世界。出来損ないゆえに誰にも選ばれない魔女・エレナは、ある日、絶大な魔力を持つ帝国最強の騎士・政孝（まさたか）と出会う。


その出会いは、やがてエレナと政孝が、それぞれに抱える秘密を大きく揺さぶっていくこととなるーー。


「想い」が恋と魔力を覚醒させ、やがて溺愛へとつながる物語。


水谷京子が新たに挑む「溺愛ロマンティックファンタジー」にご注目ください！




尚、こちらの新作は、現在、試し読み増量キャンペーンを実施中！


電子マンガ雑誌「Love Silky（ラブシルキー）」vol.160でも、第1話を出張掲載中です！


また、最新話はマンガアプリ「マンガPark」にて、毎週火曜日に最新話を更新していますので、試し読みで気になった方は、是非、アプリもチェックしてみてください！



「出来損ないの魔女は獅子公爵と蜜婚する」1巻書影

「出来損ないの魔女は獅子公爵と蜜婚する」1巻　書誌情報

■著者名：水谷京子


■シリーズ名：花とゆめコミックススペシャル


■定価：594円（税込）


■発売日：2026.5.1




■水谷京子　X


https://x.com/mizutanikyoko



■マンガPark


https://manga-park.com/title/93663



■白泉社e-net！　※本作のばら売りページにリンクします。


https://www.hakusensha-e.net/store/group/p-dksknai



■Love Silky　X


https://x.com/Silky_web