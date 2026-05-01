スタジオスターのキッズダンサーが大阪城ホールでのアーティスト公演に出演！子どもたちが大舞台で表現する貴重な経験を重ねました。

ＳＤエンターテイメント株式会社

創業108年、ココロとカラダの健康を支える北海道札幌市のウェルネス企業・ＳＤエンターテイメント株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：高橋 誠、東証スタンダード：4650）が運営するキッズ向けエンターテイメントスクール「スタジオスター」のメンバーが、2026年4月26日（日）に大阪城ホールで開催されたアーティスト公演にキッズダンサーとして出演しました。

今回出演した公演は、C&Kの大阪城ホール公演「CK無謀な挑戦城！！火攻め、水攻め、ひょうきん攻め！！ in 大阪城ホール」です。子どもたちは、本番に向けた準備やリハーサルを重ね、普段のレッスンで培ってきたダンスの技術や表現力を、大きなステージで発揮しました。

スタジオスターでは、ダンスの技術習得だけでなく、子どもたちが自分らしく表現し、仲間と協力しながら挑戦する経験を大切にしています。今回の出演は、子どもたちにとって大きな自信につながる貴重な機会となりました。

●大阪城ホールという大舞台で、支え合いながら挑んだステージ

本番に向けて、子どもたちはレッスンやリハーサルを重ねながら、振付や立ち位置、表情の見せ方を確認してきました。

大阪城ホールという多くのアーティストがライブを行う大舞台に立つ経験は、子どもたちにとって、日常のレッスンだけでは得られない特別な学びとなりました。

当日は、会場の雰囲気や本番前の緊張感を感じながらも、講師の声かけや、出演機会をいただいた公演関係者の皆さま、そして日頃から子どもたちを支える保護者の皆さまの温かい応援に後押しされ、一人ひとりが自分の役割に向き合いました。

初めて大きな舞台に立つ子どももいる中で、仲間と声を掛け合いながら最後までやり切る姿は、日々のレッスンの積み重ねと、子どもたち自身の成長を感じさせるものでした。

大勢の観客の前で踊る経験を通じて、子どもたちは表現する楽しさだけでなく、準備することの大切さ、仲間とひとつのステージをつくる喜びを体感しました。

●「好き」を伸ばし、挑戦する力を育むスタジオスター

スタジオスターは、3歳から通えるキッズ向けエンターテイメントスクールです。

「好きなことで活躍したい子どもたちを応援する」をコンセプトに、ダンスを中心としたレッスンを通じて、一人ひとりの可能性を育む学びの場を提供しています。

少人数制のクラスを通じて、ダンスが初めてのお子さまでも安心して参加できる環境を整え、基礎から表現力まで段階的に学べることが特長です。また、プロの現場で活躍する講師陣による実践的な指導を通じて、子どもたちが自信を持って表現できる力を育んでいます。

今回の大阪城ホール公演への出演も、スタジオスターが大切にしている「好きなことに挑戦する経験」のひとつです。ステージに立つことはゴールではなく、子どもたちが自分の可能性に気づき、次の成長へ向かうための大切な一歩だと考えています。

スタジオスターでは、今後も子どもたちが自分の可能性に気づき、自信を持って一歩を踏み出せる機会を提供してまいります。

●スタジオスターディノス札幌白石校、2026年5月26日（火）に開校予定

スタジオスターは現在、大阪天六校・阪急伊丹駅前校・津藤方校・小倉駅前校の4校でスクールを展開しており、2026年5月26日（火）、当社の会社設立記念日という節目に、創業の地である北海道札幌市で新たに「スタジオスターディノス札幌白石校」を開校予定です。

ディノス札幌白石校では、ダンスを中心としたレッスンに加え、リズムトレーニングを基礎としたスキルアップクラスも実施予定です。リズム感や身体操作能力、反応力、バランス感覚などを養うことで、ダンスだけでなく、さまざまなスポーツにも役立つ力を育んでまいります。

また、スタジオスターでは、今回の大阪城ホール公演へのキッズダンサー出演のように、スクール生が舞台・芸能の場面で活躍する機会も生まれています。日々のレッスンを通じて基礎力や表現力を育みながら、子どもたちが自分の可能性を広げられるキッズ向けエンターテイメントスクールとして展開してまいります。

スタジオスターHP：https://sdentertainment.jp/011

● 会社概要

会社名：ＳＤエンターテイメント株式会社

所在地：北海道札幌市白石区南郷通１丁目北8番1号

代表者：代表取締役社長 高橋 誠

設立：1954年5月

URL：https://sdentertainment.jp/012

事業内容

フィットネス事業・企業主導型保育事業をコア事業に、ジュニアスクール事業・介護（通所/訪問）事業

就労継続支援事業・オンラインクレーン事業など、お客様の生涯に寄り添ったウェルネスサービスを展開しています。