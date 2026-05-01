おにぎり専門店「ONI&Co.」、アラスカ産天然シーフードを贅沢に使用したメニュー3品を5月1日より発売

Rice Platformer 株式会社アラスカシーフードフェア

「おにぎりを世界基準のファストカジュアルへ」をビジョンに掲げるRice Platformer株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：川原田美雪、以下当社）が運営するおにぎり専門店「ONI&Co.（オニアンドコー）」は、本企画のために新たに開発したお弁当「アラスカ産縞ほっけ弁当」をはじめ、100％天然でサステイナブルなアラスカ産シーフードを贅沢に使用した全3品のメニューを、2026年5月1日（金）より「ONI&Co. グランスタ東京」および「ONI&Co. Tokyo Lab.」の2店舗にて発売いたします。

本展開は、アラスカシーフードマーケティング協会との連動企画「アラスカシーフードフェア」の一環として、2026年5月24日（日）までの期間限定で実施いたします。

サステイナブルな素材へのこだわり

ONI&Co.は、青森県産特別栽培米「はれわたり」をはじめ、生産者の顔が見える素材を厳選し、おにぎりという日本のソウルフードを世界基準のファストカジュアルへと昇華させることを目指してまいりました。

なかでもシーフードは、おにぎりの具材として最も重要な食材のひとつです。

ONI.Coの人気メニュー「銀だら西京焼き 舞茸柚子おこわ」では、以前から100％天然のアラスカ産銀だらを使用しております。

厳格な漁獲管理のもとで持続可能性が守られた、アラスカ産シーフードならではの品質と味わいは、多くのお客様から深い信頼をいただいてまいりました。こうしたなかで、「次世代まで豊かな海を繋ぐ」というアラスカの徹底したサステイナブルな漁業理念に改めて強く共鳴し、このたび特別な連動企画として「アラスカシーフードフェア」を開催する運びとなりました。

本フェアでは、新作の「アラスカ産縞ほっけ弁当」に加え、ONI&Co.の看板商品である「天然焼き紅鮭」にも新たにアラスカ産天然紅鮭を採用し、アラスカの海の恵みをこれまで以上にお楽しみいただけるラインアップでお届けします。

アラスカシーフードフェア 対象メニュー

本フェアでは、不動の人気を誇る定番メニューに加え、本企画のために新たに開発したお弁当を含む、全3品のラインアップでアラスカの海の恵みをお届けします。

アラスカ産 縞ほっけ弁当 ゆず大根添えアラスカ産 縞ほっけ弁当 ゆず大根添え

本フェアのために特別に開発した、新作のお弁当です。脂のりが良く、ふっくらとした身質が特長のアラスカ産縞ほっけの開きに、さっぱりとしたゆず大根を合わせました。

アラスカ産 天然焼き紅鮭アラスカ産 天然焼き紅鮭

ONI&Co.の看板商品として、多くのお客様にご支持をいただいてきた天然焼き紅鮭おにぎり。本フェアでは、引き締まった身質と豊かな風味が特長のアラスカ産天然紅鮭を新たに採用し、大葉の香りと合わせて素材本来の味わいを引き出します。

アラスカ産 銀だら西京焼き舞茸ゆずおこわアラスカ産 銀だら西京焼き 舞茸柚子おこわ

脂のりの良いアラスカ産銀だらを西京焼きにし、舞茸と柚子の香りを利かせたおこわと合わせた、ONI&Co.の人気メニュー。素材同士のマリアージュにこだわった一品です。

代表コメント

ONI&Co.は、『おにぎりを世界基準のファストカジュアルへ』というビジョンの実現に向け、素材一つひとつに真摯に向き合いたいと考えてまいりました。

私自身、実際にアラスカへ足を運び、漁業者の皆様の取り組みや、州と水産業界が一体となって厳格な漁獲管理と資源保護を続けられている現場を直接拝見する機会をいただきました。世代を超えて海の恵みを守り、未来に繋ごうとするその姿勢に深く感銘を受け、アラスカ産シーフードはONI&Co.にとって、これからのおにぎりとお弁当を支える大切な素材のひとつとなっています。

このたびのフェアでは、定番の紅鮭・銀だらに加え、新たに『縞ほっけ』をお弁当という形でお届けします。東京の玄関口であるグランスタ東京、そして発祥の地である初台の2店舗から、おにぎりとお弁当を通じてアラスカの海の恵みと、その背景にあるサステイナブルな価値観を、より多くのお客様にお伝えできれば幸いです。

アラスカシーフードフェア 開催概要

店舗概要

Rice Platformer(株) 代表取締役[表: https://prtimes.jp/data/corp/169030/table/10_1_5bb3583d449d203743cb8839f9c15f00.jpg?v=202605010251 ]ONI&Co. グランスタ東京店

ONI&Co. グランスタ東京

所在地：東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 JR東日本東京駅B1 グランスタ東京（スクエア ゼロエリア／改札内）

営業時間：平日／土曜 8:00～22:00、日祝日 8:00～21:00

※翌日が休日の場合は22時まで営業

電話番号：03-6257-4730

ONI&Co. Tokyo Lab.

ONI&Co. Tokyo Lab.

所在地：東京都渋谷区本町1-7-1 森川ビル1階

営業時間：平日 8:00～17:00、日祝日 9:00～17:00

電話番号：03-6273-6010

会社概要

Rice Platformer 株式会社

Rice Platformer 株式会社は、「おにぎりを世界基準のファストカジュアルへ」をビジョンに掲げるおにぎりスタートアップです。

・ 会社名：Rice Platformer 株式会社

・ 本社所在地：〒151-0071 東京都渋谷区本町1-7-1 森川ビル1階

・ 代表：代表取締役 川原田美雪

・ 設立：2025年4月15日

・ 事業内容：おにぎり専門店「ONI&Co.」の運営他

・ 公式HP：https://www.oni-co.jp/

・ 公式Instagram：@onico_jp(https://www.instagram.com/onico_jp/)