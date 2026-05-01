洪水防止ゲートの世界市場2026年、グローバル市場規模（両開き型、片開き型）・分析レポートを発表
2026年5月1日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「洪水防止ゲートの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、洪水防止ゲートのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、洪水防止ゲート市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は423百万ドルと評価され、2031年には695百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は7.4%と比較的高く、気候変動による水害対策需要の増加に伴い市場は大きく成長すると見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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洪水防止ゲートは、洪水や高潮などの水害から建物や施設を保護するために設置される装置です。
水の侵入を防ぐために開口部を遮断し、被害の拡大を防止します。設置方法や構造により、迅速な展開や高い耐水性を実現しており、都市部や沿岸地域における防災対策として重要な役割を果たしています。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。
種類別では両開き型と片開き型に分かれており、用途別では商業用、住宅用などに分類されています。防災意識の高まりにより、さまざまな用途での導入が進んでいます。
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主要企業としては、IBS Technics GmbH、FloodBreak、THE FLOOD COMPANY、PS Industries、Denilco Environmental Technology、AWMA WATER CONTROL SOLUTIONS、AquaFence、Blobel Umwelttechnik、Haiyan Yawei、MM Engineeringなどが挙げられます。
さらにFlood Control InternationalやStormMeisterなども市場において重要な役割を担っています。これら企業は製品開発や技術革新を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特に北米や欧州では洪水対策インフラの整備が進んでおり、市場成長を牽引しています。
一方でアジア太平洋地域でも都市化の進展とともに防災対策の需要が高まっています。
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市場成長の要因としては、気候変動による水害リスクの増加、防災対策の強化、インフラ投資の拡大が挙げられます。一方で、設置コストや維持管理の負担が課題となっています。
また、新素材の採用や設計技術の進展が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
全体として、本市場は今後も成長が期待される分野であり、継続的な注視が必要です。
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株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「洪水防止ゲートの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、洪水防止ゲートのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、洪水防止ゲート市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は423百万ドルと評価され、2031年には695百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は7.4%と比較的高く、気候変動による水害対策需要の増加に伴い市場は大きく成長すると見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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洪水防止ゲートは、洪水や高潮などの水害から建物や施設を保護するために設置される装置です。
水の侵入を防ぐために開口部を遮断し、被害の拡大を防止します。設置方法や構造により、迅速な展開や高い耐水性を実現しており、都市部や沿岸地域における防災対策として重要な役割を果たしています。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。
種類別では両開き型と片開き型に分かれており、用途別では商業用、住宅用などに分類されています。防災意識の高まりにより、さまざまな用途での導入が進んでいます。
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主要企業としては、IBS Technics GmbH、FloodBreak、THE FLOOD COMPANY、PS Industries、Denilco Environmental Technology、AWMA WATER CONTROL SOLUTIONS、AquaFence、Blobel Umwelttechnik、Haiyan Yawei、MM Engineeringなどが挙げられます。
さらにFlood Control InternationalやStormMeisterなども市場において重要な役割を担っています。これら企業は製品開発や技術革新を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特に北米や欧州では洪水対策インフラの整備が進んでおり、市場成長を牽引しています。
一方でアジア太平洋地域でも都市化の進展とともに防災対策の需要が高まっています。
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市場成長の要因としては、気候変動による水害リスクの増加、防災対策の強化、インフラ投資の拡大が挙げられます。一方で、設置コストや維持管理の負担が課題となっています。
また、新素材の採用や設計技術の進展が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
全体として、本市場は今後も成長が期待される分野であり、継続的な注視が必要です。
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