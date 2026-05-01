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東京本社移転に関するお知らせ
〜複数拠点を統合し、社内コミュニケーション活性化と経営効率の最適化を目指す〜
「安全なデジタル社会をつくり、日本を前進させ続ける。」をミッションと掲げる、株式会社エルテス（本社：東京都千代田区、代表取締役：菅原貴弘、証券コード：3967、以下「エルテス」）は成長に向けた経営効率の最適化、社内コミュニケーションの活性化を目的として、2026年5月25日（月）より、東京の複数拠点を統合し、東京本社を移転することを決定しましたので、お知らせいたします。
◆ ◆ ◆
■移転の背景
エルテスは「Eltes Lean Transformation 〜量から質へ〜」をコンセプトに掲げ、7つの重点施策を推進する、2027年2月期を起点とした3ヵ年経営計画（※1）を発表しております。
今回の東京本社移転は、重点施策のうちの一つである経営戦略に応じた人的資本戦略の実現に向けた、プロフェッショナル人材が長く活躍し続ける職場づくりに向けた取り組みの第一歩となります。座席数の拡大、現在分散している複数拠点のオフィス統合、座席数の問題から生じていたシフト制の出社体制を見直し、業務特性に合わせたコミュニケーションの取りやすいワークスタイルの実現を目指します。
■移転の目的
＜社内コミュニケーション活性化＞
出社回帰を軸に、多様な働き方の中で希薄化した対面交流を再構築します。偶発的な対話から生まれるシナジーを最大化し、スピード感のある価値創造を促進します。
＜経営効率の最適化＞
東京本社・虎ノ門オフィス・霞が関ビルディング内増床エリアと、現在分散している拠点を統合し、全社的なコストを適正化し、組織の「知の結集」と意思決定のスピードアップから、中長期的な成長に資する高い生産性を追求します。
■新本社概要
営業開始日：2026年5月25日（月）
所在地：東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー9F
電話番号：03-6550-9280（変更なし）
アクセス：
日比谷駅 A13出口より 徒歩3分（日比谷線・千代田線・三田線）
有楽町駅 日比谷口より 徒歩5分（JR山手線・京浜東北線）
銀座駅 C1出口より 徒歩5分（丸ノ内線）
＜外観＞
＜参考情報＞
※1：3ヵ年経営計画「Eltes Lean Transformation 〜量から質へ〜」はこちら
https://eltes.co.jp/ir/management-plan
[エルテスグループ関連サイト]
デジタルリスク対策サービス一覧：https://eltes-solution.jp/
採用情報 ：https://eltes.co.jp/recruit
公式オウンドメディア「エルテスの道」：https://eltes.co.jp/ownedmedia/
公式X（旧Twitter）：https://x.com/eltes_irpr
本件に関するお問合わせ先
【報道関係者のお問い合わせ先】
エルテスPR事務局：奥村、島津
Tel : 03-6550-9280 E-mail: pr@eltes.co.jp
関連リンク
リリース
https://eltes.co.jp/news/20260501
「安全なデジタル社会をつくり、日本を前進させ続ける。」をミッションと掲げる、株式会社エルテス（本社：東京都千代田区、代表取締役：菅原貴弘、証券コード：3967、以下「エルテス」）は成長に向けた経営効率の最適化、社内コミュニケーションの活性化を目的として、2026年5月25日（月）より、東京の複数拠点を統合し、東京本社を移転することを決定しましたので、お知らせいたします。
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■移転の背景
エルテスは「Eltes Lean Transformation 〜量から質へ〜」をコンセプトに掲げ、7つの重点施策を推進する、2027年2月期を起点とした3ヵ年経営計画（※1）を発表しております。
今回の東京本社移転は、重点施策のうちの一つである経営戦略に応じた人的資本戦略の実現に向けた、プロフェッショナル人材が長く活躍し続ける職場づくりに向けた取り組みの第一歩となります。座席数の拡大、現在分散している複数拠点のオフィス統合、座席数の問題から生じていたシフト制の出社体制を見直し、業務特性に合わせたコミュニケーションの取りやすいワークスタイルの実現を目指します。
■移転の目的
＜社内コミュニケーション活性化＞
出社回帰を軸に、多様な働き方の中で希薄化した対面交流を再構築します。偶発的な対話から生まれるシナジーを最大化し、スピード感のある価値創造を促進します。
＜経営効率の最適化＞
東京本社・虎ノ門オフィス・霞が関ビルディング内増床エリアと、現在分散している拠点を統合し、全社的なコストを適正化し、組織の「知の結集」と意思決定のスピードアップから、中長期的な成長に資する高い生産性を追求します。
■新本社概要
営業開始日：2026年5月25日（月）
所在地：東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー9F
電話番号：03-6550-9280（変更なし）
アクセス：
日比谷駅 A13出口より 徒歩3分（日比谷線・千代田線・三田線）
有楽町駅 日比谷口より 徒歩5分（JR山手線・京浜東北線）
銀座駅 C1出口より 徒歩5分（丸ノ内線）
＜外観＞
＜参考情報＞
※1：3ヵ年経営計画「Eltes Lean Transformation 〜量から質へ〜」はこちら
https://eltes.co.jp/ir/management-plan
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[エルテスグループ関連サイト]
デジタルリスク対策サービス一覧：https://eltes-solution.jp/
採用情報 ：https://eltes.co.jp/recruit
公式オウンドメディア「エルテスの道」：https://eltes.co.jp/ownedmedia/
公式X（旧Twitter）：https://x.com/eltes_irpr
本件に関するお問合わせ先
【報道関係者のお問い合わせ先】
エルテスPR事務局：奥村、島津
Tel : 03-6550-9280 E-mail: pr@eltes.co.jp
関連リンク
リリース
https://eltes.co.jp/news/20260501