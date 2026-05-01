東京本社移転に関するお知らせ











■移転の目的＜社内コミュニケーション活性化＞出社回帰を軸に、多様な働き方の中で希薄化した対面交流を再構築します。偶発的な対話から生まれるシナジーを最大化し、スピード感のある価値創造を促進します。＜経営効率の最適化＞東京本社・虎ノ門オフィス・霞が関ビルディング内増床エリアと、現在分散している拠点を統合し、全社的なコストを適正化し、組織の「知の結集」と意思決定のスピードアップから、中長期的な成長に資する高い生産性を追求します。■新本社概要営業開始日：2026年5月25日（月）所在地：東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー9F電話番号：03-6550-9280（変更なし）アクセス：日比谷駅 A13出口より 徒歩3分（日比谷線・千代田線・三田線）有楽町駅 日比谷口より 徒歩5分（JR山手線・京浜東北線）銀座駅 C1出口より 徒歩5分（丸ノ内線）＜外観＞＜参考情報＞※1：3ヵ年経営計画「Eltes Lean Transformation 〜量から質へ〜」はこちら