Reach、Auto China 2026でAI自動車の知能進化を支えるフルスタック製品ポートフォリオを発表

北京, 2026年4月30日 /PRNewswire/ -- 2026年北京国際モーターショーにおいて、ReachはAI自動車の知能進化を加速するためのフルスタック製品ポートフォリオを正式に発表しました。会場には業界団体のリーダーや専門家をはじめ、Honda、Toyota、FAW、Geely、GAC、Dongfeng Voyah、FAW Jiefang、BMW、Volkswagen CARIAD、Chery、Nissan、Mazda、Hitachi Astemo、Bosch、UAES、ZTE Microelectronicsなど、世界の主要OEMおよび産業パートナーの経営陣・代表者が来場し、AIが切り拓くモビリティの未来と自動車の知能進化について活発な議論が行われました。





展示会では、ReachはAI自動車が「指示に応答する」段階から、「ユーザーの意図を理解し、先回りしてサービスを提供する」段階へ進化していることを紹介しました。人とクルマのインタラクションは、単一機能のスマート化から、統合された知能体験へと進化しており、未来のモビリティに新たなビジョンをもたらしています。

この変革を支えているのが、Reachのフルスタック製品ポートフォリオです。AI自動車神経基盤、感情認知、知能運転ブレイン、車雲協調計算ブレイン、エネルギーハートの5つの主要領域をカバーし、AI自動車の進化を包括的に支えています。

その中核となるのが、AI自動車のデジタル基盤であるNeuSAR OSです。1,000万台以上の量産実績を背景に、安全性・信頼性・拡張性を兼ね備えたAIアプリケーション基盤を提供し、車両全体の機能、クロスドメインリソース、AI Agentの統合管理を実現します。これにより、開発効率を30～50％向上させます。

Cloud OSは、車載小規模モデルとクラウド上の大規模モデルを柔軟に連携させる車雲協調型コンピューティングアーキテクチャを実現し、ハードウェア依存を低減しながら、計算コストを最適化します。

知能運転分野では、ReachのフルスタックAIソリューションと第5世代アーキテクチャNeuAUTOにより、統一されたソフトウェアアーキテクチャとエンドツーエンドAIモデルを通じて、乗用車・商用車の量産展開を加速します。

また、ReachのAIデータ駆動型EVパワーシステムは、バッテリーの予防的な健康管理とエネルギー最適化を実現します。さらに、AIを活用した自動テストシステムを導入し、テスト効率とカバレッジを大幅に向上させました。

加えて、Reachは車両ライフサイクル全体をカバーするAI Agentソリューションも発表しました。全領域データプラットフォームと企画・アフターサービス・運営を支えるインテリジェントシステムを基盤に、商品企画、価格予測、安全監視、顧客運営まで、車両ライフサイクル全体を支援します。

AI自動車がより高度な全体知能へと進化する中で、システムレベルの能力構築とエコシステム連携は競争力の鍵となっています。Reachは、グローバルOEM、Tier1サプライヤー、半導体パートナーと連携し、大規模な産業実装を加速しています。

今後もReachは、さらなる技術革新とエコシステム連携を通じてフルスタック製品ポートフォリオを進化させ、自動車を真の知能体へと進化させることで、よりスマートで安全、そして信頼できるモビリティ体験を世界中のユーザーに提供していきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

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