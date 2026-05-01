ノマズライフ株式会社（所在地：東京都新宿区、代表：石井 信良）は、2つの特許構造と3つの冷却技術を融合したリュック用冷却パッド「アイスバッグパッド」を、2026年5月下旬より発売いたします。 2025年の熱中症救急搬送者数は100,510人と初めて10万人を突破しました。発生場所として道路が19.0％、屋外公衆が13.0％を占めており、炎天下での通勤や外回り移動中の熱中症リスクは決して小さくありません。サンプルや荷物を抱えて複数の客先をまわる営業職の方にとって、移動中の背中の蒸れと暑さは体力消耗にも直結する問題です。本製品は、リュックのバック面に装着するだけで背中の蒸れと暑さを継続的に軽減し、客先の室内（28℃以下）では自然に再凍結するという特性を持ちます。 ※「最大6～7時間持続」は、28℃以下の室内（客先など）で再凍結が発生した場合の目安です。単体での冷却時間目安は20℃環境下4時間以上となります。 先行情報：https://camp-fire.jp/projects/937384/view

製品の特徴

2つの特許 × 3つの冷却技術

本製品は、独自の3段階冷却設計により従来の冷却グッズでは実現できなかった長時間冷却を実現しています。 第1段階：2段階冷却構造（特許取得済み） 独自の多段階構造接触面により、熱を一気に吸わずじっくりと長く吸熱します。従来製品と比較して保冷時間2倍を実現しています。 第2段階：グレードアップPCM素材（ISO 9001認証工場製造） PCM（相変化素材）とは、一定の温度で熱を吸収・放出する特殊素材です。従来より持続時間を重視したグレードアップPCM素材を採用し、保冷時間2倍を達成しています。 第3段階：断熱レイヤー（特許取得済み） 高性能背面断熱シートにより外気の熱をブロックし、真夏でも冷却効率をキープします。

人が快適に感じる「28℃」設計

冷えすぎず、体に負担をかけない温度帯である28℃に設計。長時間の移動や外回りでも自然でやさしい冷却を持続します。

客先の室内で再凍結が期待できる設計

客先の室内が28℃以下であれば、商談中にパッドが自然に再凍結します。複数の客先をまわる営業スタイルの方にとって、午前・午後を通じて冷却効果を維持しやすい実用的な特性です。

製品仕様

製品名：冷却マット（S／Lサイズ） 販売価格：3,980円（税込） サイズ：S／L 重量：Sサイズ - 約93g／Lサイズ - 約153g 材質：保冷剤 - PCM、保冷剤包材 - TPU 冷却時間：冷凍庫1時間・冷蔵庫2時間以上／20℃環境下3時間以上保冷剤融化温度約28℃ 洗濯：水洗い可能 充電：不要

展示会出展実績

レジャー＆アウトドアジャパン 2025秋 第101回 東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026

会社・開発者について

ノマズライフ株式会社は、暑さ対策商品などのライフ関連商品の企画・開発を行い、「暑さを我慢しない生活」をテーマに製品づくりを行っています。合従商事株式会社の支援のもと、商品企画・製造・販売のノウハウを活かしながら事業を展開しています。

開発者：石井 信良

「もっと手軽に使えて、しっかり涼しさを感じられる冷却アイテムを作れないか」と考え、この商品の開発をスタートしました。暑い環境でも快適に過ごせるよう、使いやすさと冷却効果の両方にこだわりながら、試作と改良を重ねてきました。

会社概要 会社名 ：ノマズライフ株式会社（Mr.Nomads） 代表者 ：代表取締役 石井 信良 所在地 ：東京都新宿区北新宿4丁目1-4 カテリーナエンナ3F 創業年 ：2025年 資本金 ：999万円 事業内容：冷却商品など、ライフ関係グッズの企画・制作・販売 サイト ：https://www.nomadsstyle.com