大阪経済法科大学が展開する公認会計士・税理士養成プログラム「アカプロ」― 学修環境の整備や手厚いサポートに加え、「監査法人オフィスツアー」など実務と学びをつなぐ取り組みで高い合格実績を実現

大阪経済法科大学が展開する公認会計士・税理士養成プログラム「アカプロ」― 学修環境の整備や手厚いサポートに加え、「監査法人オフィスツアー」など実務と学びをつなぐ取り組みで高い合格実績を実現