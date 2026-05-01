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大阪経済法科大学が展開する公認会計士・税理士養成プログラム「アカプロ」― 学修環境の整備や手厚いサポートに加え、「監査法人オフィスツアー」など実務と学びをつなぐ取り組みで高い合格実績を実現
大阪経済法科大学（大阪府八尾市）では公認会計士・税理士養成プログラム「アカプロ（Program of Accounting Profession）」を設置。公認会計士や税理士、日商簿記検定の資格取得を目指すための学修環境が整えられている。正課授業や4年間受講料無料のSコース「会計職講座」での学修のほか、手厚いサポート体制を整備。また、「監査法人オフィスツアー」などの実務と学びをつなぐ取り組みも展開している。令和7年度（第75回）税理士試験では、簿記論に4名、財務諸表論に1名が、受講生から合格した。令和7年度公認会計士試験（短答式）には2名が合格している。
資格取得を目指す学生のための「アカプロ」は、アカデミックに精通した教員と実務経験豊富な教員による指導で「理論的かつ実践的な知識・技能」を修得できる、同大の独自プログラム。正課授業や4年間無料で開講するSコース「会計職講座」での学修のほか、24時間・365日の質問対応や定期的な面談・受験相談などのサポート体制を整備している。
在学中に公認会計士や税理士、日商簿記検定試験1級の資格を取得し、卒業後には会計プロフェッションとして、財務データの分析から課題の発見、確かな理論に基づいた改善提案を行える力を身に付けることを目指す。
また、アカプロでは試験対策に加えて、実務と学びをつなぐ取り組みを積極的に行っている。今年3月14日には、「アカプロ」のプログラムの一環として、PwC Japan監査法人 大阪事務所にて「監査法人オフィスツアー」を実施。実務の現場を体感できる貴重な機会となった。
ツアーでは、監査法人の業務内容や役割についての説明に加え、実際のオフィス見学を通じて、働く環境や職場の雰囲気について理解を深めた。公認会計士をはじめとする専門職から話を直接聴くことで、監査業務の具体的なイメージを持つことができ、学生らにとって大きな刺激となった。参加者からは「公認会計士のイメージが明確になった」「勉強のモチベーションが上がった」等の感想があがった。
こうした取り組みにより、同大の日商簿記検定試験合格率は全国トップクラスの数字を残している。令和7年度（第75回）税理士試験では、アカプロの受講生から、簿記論に4年生1名、3年生2名、2年生1名、財務諸表論に4年生1名が合格した。
アカプロでは今後も、『思考力』、『提案力』、そして何よりも『人間力』を兼ね備えた魅力ある会計プロフェッションを育成していく。
■アカプロ
【取得できる資格】
・公認会計士
・税理士
・日商簿記検定
【Sコース「会計職講座」】
正課授業の他に設置されている、4年間受講料無料のコース。日商簿記検定（3級〜1級）の試験対策は、アカプロ担当の専任教員が完全バックアップ。公認会計士・税理士の試験対策はCPA会計学院と連携し、双方向から試験突破に向けてサポートする。
【合格実績】
・公認会計士試験合格（2020〜25年度在学生及び卒業生実績）：8名
・税理士試験合格［科目合格］（2020〜25年度実績）：12名
・日商簿記検定試験1級合格（2020〜25年度実績）：19名
［1級合格率］80%*¹（全国平均*² 14%）
［2級合格率］91%*³（全国平均*⁴ 22%）
［3級合格率］88%*³（全国平均*⁵ 42%）
*1 2025年度：アカプロ（簿記上級講座）完了者の合格率
*2 2025年度：全国平均 6月試験14.0％、11月試験15.2％
*3 アカプロ（会計職基礎講座）完了者の合格率
*4 2025年度：全国平均 6月統一試験22.2％、ネット35.5％
*5 2025年度：全国平均 6月統一試験42.4％、ネット40.3％
【URL】
https://www.keiho-u.ac.jp/lp/accounting-profession/
（参考：大阪経済法科大学HP）
・【アカプロ】監査法人オフィスツアーを実施しました（PwC Japan監査法人 大阪事務所）（202603.23）
https://www.keiho-u.ac.jp/news/vpcg5p0000000y84.html
・【速報】公認会計士短答式試験 2名合格！（2026.01.26）
https://www.keiho-u.ac.jp/news/vpcg5p00000004t5.html
・令和7年度 税理士試験 ５名科目合格（簿記論・財務諸表論）！（2025.12.01）
https://www.keiho-u.ac.jp/news/2025/otsaen000000e2uf.html
▼本件に関する問い合わせ先
大阪経済法科大学 入試広報部 入試課
住所：〒581-8511 大阪府八尾市楽音寺6-10
TEL：072-943-7760
FAX：072-943-7035
メール：nyuushi@keiho-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
在学中に公認会計士や税理士、日商簿記検定試験1級の資格を取得し、卒業後には会計プロフェッションとして、財務データの分析から課題の発見、確かな理論に基づいた改善提案を行える力を身に付けることを目指す。
また、アカプロでは試験対策に加えて、実務と学びをつなぐ取り組みを積極的に行っている。今年3月14日には、「アカプロ」のプログラムの一環として、PwC Japan監査法人 大阪事務所にて「監査法人オフィスツアー」を実施。実務の現場を体感できる貴重な機会となった。
ツアーでは、監査法人の業務内容や役割についての説明に加え、実際のオフィス見学を通じて、働く環境や職場の雰囲気について理解を深めた。公認会計士をはじめとする専門職から話を直接聴くことで、監査業務の具体的なイメージを持つことができ、学生らにとって大きな刺激となった。参加者からは「公認会計士のイメージが明確になった」「勉強のモチベーションが上がった」等の感想があがった。
こうした取り組みにより、同大の日商簿記検定試験合格率は全国トップクラスの数字を残している。令和7年度（第75回）税理士試験では、アカプロの受講生から、簿記論に4年生1名、3年生2名、2年生1名、財務諸表論に4年生1名が合格した。
アカプロでは今後も、『思考力』、『提案力』、そして何よりも『人間力』を兼ね備えた魅力ある会計プロフェッションを育成していく。
■アカプロ
【取得できる資格】
・公認会計士
・税理士
・日商簿記検定
【Sコース「会計職講座」】
正課授業の他に設置されている、4年間受講料無料のコース。日商簿記検定（3級〜1級）の試験対策は、アカプロ担当の専任教員が完全バックアップ。公認会計士・税理士の試験対策はCPA会計学院と連携し、双方向から試験突破に向けてサポートする。
【合格実績】
・公認会計士試験合格（2020〜25年度在学生及び卒業生実績）：8名
・税理士試験合格［科目合格］（2020〜25年度実績）：12名
・日商簿記検定試験1級合格（2020〜25年度実績）：19名
［1級合格率］80%*¹（全国平均*² 14%）
［2級合格率］91%*³（全国平均*⁴ 22%）
［3級合格率］88%*³（全国平均*⁵ 42%）
*1 2025年度：アカプロ（簿記上級講座）完了者の合格率
*2 2025年度：全国平均 6月試験14.0％、11月試験15.2％
*3 アカプロ（会計職基礎講座）完了者の合格率
*4 2025年度：全国平均 6月統一試験22.2％、ネット35.5％
*5 2025年度：全国平均 6月統一試験42.4％、ネット40.3％
【URL】
https://www.keiho-u.ac.jp/lp/accounting-profession/
（参考：大阪経済法科大学HP）
・【アカプロ】監査法人オフィスツアーを実施しました（PwC Japan監査法人 大阪事務所）（202603.23）
https://www.keiho-u.ac.jp/news/vpcg5p0000000y84.html
・【速報】公認会計士短答式試験 2名合格！（2026.01.26）
https://www.keiho-u.ac.jp/news/vpcg5p00000004t5.html
・令和7年度 税理士試験 ５名科目合格（簿記論・財務諸表論）！（2025.12.01）
https://www.keiho-u.ac.jp/news/2025/otsaen000000e2uf.html
▼本件に関する問い合わせ先
大阪経済法科大学 入試広報部 入試課
住所：〒581-8511 大阪府八尾市楽音寺6-10
TEL：072-943-7760
FAX：072-943-7035
メール：nyuushi@keiho-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/