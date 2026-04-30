ミニストップは、ゴールデンウイークの行楽シーズンに合わせ、「トルネードポテト うま塩味」と、「ロックポーク ガーリック＆ペッパー」を、５月１日（金）に、国内のミニストップの店舗にて数量限定で発売いたします。 ワンハンドで食べやすい、ミニストップならではの手軽な串メニューを行楽のお供にお楽しみください。 ミニストップは今後も、原料・食感にこだわったミニストップならではの商品を開発・発売してまいります。

【商品情報】 ●商品名： トルネードポテト うま塩味 ●本体価格： ２４８円（税込価格２６７．８４円）※1 ●エネルギー： １０６kcal※2 ●発売地区： 全国（２０２６年３月末現在：１，７５５店）※3 ●商品特長：らせんカットのトルネード形状でサクサク食感とホクホク感を味わえます。 （トマトケチャップは別売りです。本体価格：１９円 税込価格：２０．５２円）※1

●商品名： ロックポーク ガーリック＆ペッパー ●本体価格： ２７０円（税込価格２９１．６０円）※1 ●エネルギー： １７４kcal※2 ●発売地区： 全国（２０２６年３月末現在：１，７５５店）※3 ●商品特長：赤身と脂肪のバランスがよい豚肉を使用。 まるで岩（ロック）のような、ゴッツゴツなフォルムが特長です。

※1税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。 イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。 単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。 ※2 エネルギー値は、標準仕様の製品を検査機関にて分析した結果に基づき、「１食あたり」の値を表示しています。 商品個体差、及び店舗における調理条件により数値が異なることがありますので、目安としてお考え下さい。 ※3一部取り扱いの無い店舗がございます。

【ミニストップアプリでお得！】

ミニストップアプリでは、お得なクーポンを配信します。 ●クーポン対象商品：トルネードポテト うま塩味 / ロックポーク ガーリック＆ペッパー ●クーポン利用期間： ２０２６年５月１日（金）～５月７日（木） ●クーポン内容：本体価格より３０円引きクーポンご利用には、ミニストップアプリのご登録、クーポン取得・提示が必要です。

【ミニストップアプリ版 モバイルオーダーでお得！】

ミニストップアプリ版 モバイルオーダー限定で、お得にお楽しみいただけます。 ●クーポン対象商品：トルネードポテト うま塩味 / ロックポーク ガーリック＆ペッパー ●クーポン利用期間： ２０２６年５月１日（金）～５月７日（木） ●クーポン内容：本体価格より３０円引き ミニストップアプリのご登録後、ミニストップアプリ版 モバイルオーダーにてクーポンをご利用の上、ご注文ください。 モバイルオーダー WEB版では、クーポンをご利用いただけません。

【デリバリーでも発売します！】

【デリバリーでも発売します！】 価格、配送エリア、オーダー受付時間、配送手数料などは、各社サービスアプリ・ウェブサイトにてご確認ください。 店舗により取り扱いの無い商品もございます。

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