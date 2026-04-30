株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン支援の通販企業、AIO対策HP導入で売上4.7倍を実現ー月商120万円が4ヶ月で560万円に
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン(本社:北海道札幌市、代表取締役:深作浩一郎、以下「同社」)は、同社が提供するAIO対策付きホームページ作成サービスを導入した通販会社A社が、導入からわずか4ヶ月間で月商120万円から560万円へと約4.7倍に成長したことを発表します。AI検索時代のEC集客において、AIO(AI Optimization)対策と購買導線設計を組み合わせた同社モデルの有効性が実数値として示された事例であり、一般的なWEB制作会社による見た目重視のECサイトでは到達できない成果領域が実証された形です。
事例概要
通販会社A社は、従来自社ECサイトを運営していたものの、Google検索結果での上位表示が困難であり、広告依存度が高い状態が続いていました。月商は約120万円で推移し、広告費を差し引いた実質利益率の改善が経営課題となっていました。
同社は2025年下期に株式会社エグゼクティブマーケティングジャパンへ相談し、AIO対策付きホームページ作成サービスを導入。サイト構造の根本的な再設計に加え、AI検索で引用されるための信頼性シグナル整備、商品ページの購買導線最適化、見込み客リスト獲得フローの実装などを一気通貫で実施しました。
従来のEC制作では解決できなかった課題
通販会社A社が本サービス導入前に直面していた課題は、実は多くのEC事業者に共通するものです。これらは、一般的なWEB制作会社・個人フリーランスのサービス範囲では解決困難な領域に属します。
・広告依存型の売上構造:一般的な制作会社は制作のみで完結し、広告を止めれば売上が止まる構造から脱却させるノウハウを持たない
・AI検索経由の流入不足:AIO対策は一般的な制作会社では対応不可、もしくは実施しても結果を出せないケースが大半
・購買導線のテンプレート化:多くの制作会社が同業他社にも適用できる汎用テンプレートを流用するため、商材固有の購買心理に沿った導線設計が行われない
・納品後の売上責任の不在:多くの制作会社は納品時点でプロジェクト終了となり、月商推移を追跡し改善伴走する体制を持たない
・制作会社自身のサイト弱体性:制作会社自身のドメインオーソリティが低い(DA 10～20が一般的)ため、自社で証明できないSEO/AIOノウハウを顧客に提供する構造的矛盾が生じている
導入後の成果：月商4.7倍成長
導入後の変化は以下のとおりです。
導入前:月商120万円(広告依存・SEO流入限定的)
導入4ヶ月後:月商560万円(AI検索および自然検索からの流入が大幅増加)
成長率:約4.7倍
広告費依存度の低下と、自然流入・AI検索流入による売上構成比の改善
特筆すべきは、Google AI Overview等のAI検索経由で関連分野での推薦先として引用されるケースが増加したことであり、従来のSEO指標のみでは捉えきれなかった新たな流入経路が開拓されたことが、売上急成長の主要因となっています。
なぜこの成果は一般的な制作会社では実現困難か
A社の4.7倍成長は、単一の施策によるものではなく、以下すべてが統合的に実装されたことで生まれた成果です。これらを個別ではなく一気通貫で提供できる事業者は、制作市場全体を見渡しても限定的です。
・AIO対策による新規流入経路の獲得
・商材特性に合わせた購買導線の完全カスタム設計
・DA40超の施策ノウハウに基づくSEO構造実装
・自社・グループ法人で実証済みの施策のみを転用
・制作+集客+売上化の一気通貫サポート
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン代表・深作浩一郎コメント
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347662/images/bodyimage1】
「通販事業者様はとにかく広告を打ち続けないと売上が止まるという構造に疲弊しているケースが非常に多いです。そして多くの場合、これまで依頼してきたWEB制作会社は綺麗なサイトを作るところまでしかできず、売上を伸ばす本質的な部分には手が届かないという問題を抱えています。私たちが提供しているのは、広告に依存せず、AI検索と自然検索の両方から毎日見込み客が集まり続ける『資産型の集客基盤』です。A社様の事例は、正しい構造を持つホームページがあれば、通販ビジネスは短期間で全く異なるステージに進めるという証明だと考えています」(代表取締役・深作浩一郎)
【会社概要】
会社名:株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
本社所在地:北海道札幌市
代表取締役:深作浩一郎
設立:2014年11月
事業内容:マーケティングコンサルティング、WEBマーケティング支援、AIO対策支援、ホームページ制作、コンテンツマーケティング支援
累計支援実績:2,016社以上
累計売上支援実績:数十億円以上
メディア掲載:Newsweek、読売新聞オンライン、朝日新聞DIGITAL、PR TIMES、週刊女性PRIME 他
主な取引実績:東京大学、京都大学、茨城県警察、三菱地所、神奈川県 他
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
事例概要
通販会社A社は、従来自社ECサイトを運営していたものの、Google検索結果での上位表示が困難であり、広告依存度が高い状態が続いていました。月商は約120万円で推移し、広告費を差し引いた実質利益率の改善が経営課題となっていました。
同社は2025年下期に株式会社エグゼクティブマーケティングジャパンへ相談し、AIO対策付きホームページ作成サービスを導入。サイト構造の根本的な再設計に加え、AI検索で引用されるための信頼性シグナル整備、商品ページの購買導線最適化、見込み客リスト獲得フローの実装などを一気通貫で実施しました。
従来のEC制作では解決できなかった課題
通販会社A社が本サービス導入前に直面していた課題は、実は多くのEC事業者に共通するものです。これらは、一般的なWEB制作会社・個人フリーランスのサービス範囲では解決困難な領域に属します。
・広告依存型の売上構造:一般的な制作会社は制作のみで完結し、広告を止めれば売上が止まる構造から脱却させるノウハウを持たない
・AI検索経由の流入不足:AIO対策は一般的な制作会社では対応不可、もしくは実施しても結果を出せないケースが大半
・購買導線のテンプレート化:多くの制作会社が同業他社にも適用できる汎用テンプレートを流用するため、商材固有の購買心理に沿った導線設計が行われない
・納品後の売上責任の不在:多くの制作会社は納品時点でプロジェクト終了となり、月商推移を追跡し改善伴走する体制を持たない
・制作会社自身のサイト弱体性:制作会社自身のドメインオーソリティが低い(DA 10～20が一般的)ため、自社で証明できないSEO/AIOノウハウを顧客に提供する構造的矛盾が生じている
導入後の成果：月商4.7倍成長
導入後の変化は以下のとおりです。
導入前:月商120万円(広告依存・SEO流入限定的)
導入4ヶ月後:月商560万円(AI検索および自然検索からの流入が大幅増加)
成長率:約4.7倍
広告費依存度の低下と、自然流入・AI検索流入による売上構成比の改善
特筆すべきは、Google AI Overview等のAI検索経由で関連分野での推薦先として引用されるケースが増加したことであり、従来のSEO指標のみでは捉えきれなかった新たな流入経路が開拓されたことが、売上急成長の主要因となっています。
なぜこの成果は一般的な制作会社では実現困難か
A社の4.7倍成長は、単一の施策によるものではなく、以下すべてが統合的に実装されたことで生まれた成果です。これらを個別ではなく一気通貫で提供できる事業者は、制作市場全体を見渡しても限定的です。
・AIO対策による新規流入経路の獲得
・商材特性に合わせた購買導線の完全カスタム設計
・DA40超の施策ノウハウに基づくSEO構造実装
・自社・グループ法人で実証済みの施策のみを転用
・制作+集客+売上化の一気通貫サポート
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン代表・深作浩一郎コメント
「通販事業者様はとにかく広告を打ち続けないと売上が止まるという構造に疲弊しているケースが非常に多いです。そして多くの場合、これまで依頼してきたWEB制作会社は綺麗なサイトを作るところまでしかできず、売上を伸ばす本質的な部分には手が届かないという問題を抱えています。私たちが提供しているのは、広告に依存せず、AI検索と自然検索の両方から毎日見込み客が集まり続ける『資産型の集客基盤』です。A社様の事例は、正しい構造を持つホームページがあれば、通販ビジネスは短期間で全く異なるステージに進めるという証明だと考えています」(代表取締役・深作浩一郎)
【会社概要】
会社名:株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
本社所在地:北海道札幌市
代表取締役:深作浩一郎
設立:2014年11月
事業内容:マーケティングコンサルティング、WEBマーケティング支援、AIO対策支援、ホームページ制作、コンテンツマーケティング支援
累計支援実績:2,016社以上
累計売上支援実績:数十億円以上
メディア掲載:Newsweek、読売新聞オンライン、朝日新聞DIGITAL、PR TIMES、週刊女性PRIME 他
主な取引実績:東京大学、京都大学、茨城県警察、三菱地所、神奈川県 他
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
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