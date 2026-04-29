建築・住宅業界のプロ向けメディア「新建ハウジング」（発行：株式会社新建新聞社）は、2026年6月に長野県で開催する『HISHIDAメソッドで学ぶ工務店進化論 現地視察＆設計・経営研修ツアー 第3期』に先立ち、明日4月30日（木）14時より、参加無料のオンライン事前説明会を開催いたします。 直前までお申し込みを受け付けております。

https://e-ve.event-form.jp/event/129729/ZBHUFkAMlJll

建築観を揺さぶる、新たな「美しさ」と「手仕事」が待つ長野へ

一歩足を踏み入れた瞬間、空気が変わる――。 「美しさ、素材感、そして手仕事」を追求し、大工の手しごとが生み出す圧倒的な世界観で国内外から熱狂的な支持を集める株式会社菱田工務店。 Instagramのフォロワー数は自社と代表個人を合わせて計60万人を超え、その卓越したデザインと独自のものづくり探求型モデルは全国の工務店から注目を集めています。 過去2回開催し、「圧倒的なデザインと空間構成にため息しか出ない」「HISHIDAワールドを堪能した」と全国のプロから大反響を呼んだ視察ツアー。 待望の「第3期」が本年6月11日（木）・12日（金）に開催決定いたしました。 今年は視察ルートが新しくなり、軽井沢の最新プロジェクト（住宅・非住宅）を特別に見学します。

台本なしで菱田氏の「頭の中」を覗く40分

ツアー開催に先立ち、明日4月30日（木）に実施するオンライン事前説明会では、菱田工務店 代表の菱田昌平氏が直接登壇いたします。 当日のメインプログラムは「大工工務店の魅力と、菱田工務店が今考えていること」をテーマにしたフリートークです。 カッチリとしたセミナー形式ではなく、圧倒的な世界観を生み出すトップの経営思想や、これからの家づくりへの想いを等身大で語っていただきます。 単価向上や他社との差別化、人材採用に悩む工務店経営者様・設計者様にとって、明日からの活力と経営のヒントになる時間をお届けします。 「まずは話だけでも聞いてみたい」という方も大歓迎です。

開催概要（オンライン事前説明会）

・開催日時：2026年4月30日（木）14:00～15:00 ・開催形式：オンライン（お申し込み後に視聴URLをお送りします） ・参加費：無料 ・対象：全国の工務店経営者、設計者、住宅会社の方 【プログラム】 14:00～14:10 新建ハウジング編集部・関による菱田 昌平氏のご紹介 14:10～14:50 菱田 昌平氏によるフリートーク（大工工務店の魅力と、今考えていること） 14:50～15:00 ツアー詳細・事務局連絡

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【参考情報：視察ツアー本編の概要】

『HISHIDAメソッドで学ぶ工務店進化論 現地視察＆設計・経営研修ツアー 第3期』 ・日程：2026年6月11日（木）13:00～17:00＋懇親会 ／ 12日（金）10:00～14:30 ・視察先：菱田工務店ショールーム、加工場、軽井沢の進行中プロジェクト2棟（長野県） ・講師：菱田工務店 代表取締役社長 菱田昌平氏 ・定員：25名 ・参加費：88,000円（税込）／名

https://www.s-housing.jp/archives/416274%20

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