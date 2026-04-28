Audi Q4 e-tron：アウディの電気自動車ベストセラーがアップグレード



























































＊本リリースは、AUDI AG配信資料の翻訳版です。＊本資料に記載の装備、諸元データは、いずれもドイツで販売予定のもので、日本仕様とは異なります。新しいインテリア、最新のインフォテインメント、拡張されたデジタル機能により、さらに没入感の高いユーザーエクスペリエンスを提供一充電走行距離の向上と充電容量の拡大によりさらにパワフルな電動SUVに進化した運転支援システム、クオリティの向上、牽引能力の拡大、そして双方向充電の採用により、実用性をさらに最適化